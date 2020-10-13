5. Sınıf Matematik Yüzde Sembolü konu anlatımı

Hem günlük yaşantımız içerisinde hem de okul hayatımıza yüzde sembolü ile çok sık karşılaşırız. Hayatımızın her anında olan yüzde sembolü, aynı zamanda kesir ya da ondalık gösterim üzerinden ele alınabilmektedir.

Yüzde Sembolü

Herhangi bir kesrin paydası 100 olduğu sayılar 100'e olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda yüzde bir sembol üzerinden de ele alınır.

Yüzde sembolü: %

Yukarıda gördüğümüz gibi yüzde sembolü, ‘%’ şeklinde ele alınmakta ve yazılmaktadır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve yüzde nasıl yazılıyor inceleyelim.

Örnek:

%25

%45

%55

%2

%99

Bu şekilde daha birçok farklı sayı yazabiliriz. Genel olarak yukarıda ifade ettiğimiz yüzdeleri aynı zamanda markete gittiğimiz zaman veya başka bir yere gittiğimizde de fiyat olarak görürüz.

Kesir Üzerinden Yüzde Yazılışı

Elimizde bulunan kesirleri yüzde haline getirebiliriz. Bu sayede kesirleri yüzde üzerinden karşılaştırabilir ve büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralama gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu işlemleri yapalım ve aynı zamanda nasıl okunuyor beraber inceleyelim.

Örnek:

45/100 = Yüzde kırk beş = %45

20/100 = Yüzde yirmi = %20

7/100 = Yüzde yedi = %7

Gördüğümüz gibi yukarıda kesirleri yüzde haline getirdik ve nasıl okunduğunu yazdık. Bu şekilde de farklı örnekler yapabilir ve kesir ifadeleri böyle yüzdeye çevirebilirsiniz. Bu konuda hem basit kesirleri hem de bileşik kesirleri kullanabilirsiniz. Şimdi bileşik kesirler üzerinden de bir örnek yapalım.

Örnek:

250/100 = Yüzde iki yüz eli = %250

150/100 = Yüzde yüz elli = 0

Bu şekilde bileşik kesirleri de yine yüzdeye çevirebilirsiniz. Peki bileşik kesirler neydi? Payı paydasından büyük olan sayıları bileşik kesir denmektedir. İster basit kesir ister bileşik kesir olsun aynı şekilde rahatlıkla yukarıdaki gibi yüzdeye çevirebilirsiniz.

Şimdi de paydası 100 olmayan kesirleri ele alalım ve bunları yüzdeye çevirmeye çalışalım.

Örnek:

3/4 = 3 x 25 = 75/100 = %75

4 x 25

Yukarıdaki işleme baktığımız zaman 3/4 kesrini öncelikle paydası açısından 100’e çevirmeye çalıştık. Peki bunu nasıl yaptık? Hem payı hem de paydayı 25 ile çarparak Böylece paydayı 100 haline getirdik. Bu da doğal olarak payda kısmını 75 haline getirdi. Daha sonra 75/100 kesrini bulduk. Bunu da yukarıdaki işlemlerde yaptığımız gibi kolayca %75 haline getirebiliriz.

Ondalık Gösterim Üzerinden Yüzde Yazılışı

Kesirler ile beraber aynı zamanda ondalık gösterimleri yine yüzde haline getirebilirsiniz. Bu çevirmeye yapmak için şimdi bazı örnekler ele alalım ve öğrenmeye çalışalım.

Örnek:

0,55 = %55 şeklinde gösterilir.

0,35 = %35 biçiminde gösterilir.

Gördüğümüz gibi virgülden sonra iki tane rakam olduğu zaman bu şekilde yüzde haline getirebiliriz. Aynı zamanda virgülden sonra tekli bir rakam olsa bile yine bu işlemi yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız?

0,2 = 0,20 = %20

Yukarıdaki işlemde önce 0,2 sayısının yanına bir sıfır rakamı getirdik. Çünkü virgülden sonra eğer tek rakam var ise, o rakamı yanına sıfır ekleyerek daha sonra yüzde haline getirebiliriz. Böylece 0,20 rakamını bulduktan sonra kolayca yüzde yirmi haline çevirme şansını elde ettik.

Bu şekilde siz de farklı örnekler ele alabilir ve değişik sorular çözebilirsiniz. Özellikle hem ondalık gösterim hem de kesir üzerinden nasıl yüzde haline getirebileceğiniz yukarıdaki gibi öğrenmeye çalışın.