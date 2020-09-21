5. Sınıf Matematik Veri Toplama Düzenleme Ve Gösterme konu anlatımı

Veri işlemi yaparken aynı zamanda bunları düzenler ve toplarız. Böylece gerekli verileri ele almak suretiyle yorumlama yaparız ve belli bir düzene sokarız. Bu sayede matematiksel ve diğer farklı işlemler çok daha düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleşir.

Veri Toplama Düzenleme ve Gösterme

Bir problemin çözümüne hizmet edecek olan değerler, ölçümler ve olgu ile beraber tüm bilgiler veri işleme olarak tanımlanır. Bunlar genel olarak yazılı ya da sözlü şeklinde yapılabileceği gibi, aynı zamanda modeller, şekiller, resimler ya da eşyalar ile sembol ve rakamlar üzerinden de gerçekleşebilmektedir.

Elimizde bulunan verilerin anlamlı hale gelebilmesi için, bunları sınıflandırmak ve elde ettiğimiz sonuçları tablo haline getirmek çok önemlidir. Böylece tabla üzerinde Elimizde bulunan miktarı, hangi tip veriler olduğunu ve dağılımı ile beraber özelliklerini daha kolay şekilde görebiliriz. Evden dolayı verilerin sınıflandırılması, toplama ve düzenleme ile gösterimi çok önemlidir. Şimdi bu konuda verilerin nasıl elde edildiğine dair farklı unsurları ele alalım ve inceleyelim.

Gözlem yöntemi ile veri toplama: Bir şeyleri daha iyi anlamak için çevredeki pek çok durumu gözlemleyerek veri toplama işlemi yapılabilmektedir. Özellikle İnsanoğlu sahip olduğu bilgilerin büyük bir çoğunluğunu gözlem yolu ile elde eder. Günlük yaşantımızdan büyük bir çoğunluğunda çevremizde gözlem yaparız ve bu gözlemleri ayırt ederek inceleriz.

Anket yöntemi ile veri toplama: Herhangi bir durum ya da problemle ilgili olarak farklı insanların bilgilerin, tecrübelerini ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmaya anket denir. Belli bir araştırma sonucunu elde etmek için anket yöntemi çok önemlidir. Özellikle seçimlerde bu anketler yapılır ve sonuçları grafik haline getirilir.

Bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen veriler, araştırma sorusu şeklinde bilinmektedir. Bu sorular farklı veri toplama yöntemlerinde araştırma soruları kullanılır. Bu sorular önceden hazırlanmıştır ve durumuna göre değerlendirilir. Gözlemlenebilir olaylar ya da bir sorun hakkında sorulmuş olaylar üzerinden bu işlemler yapılabilmektedir. Şimdi bu araştırma sorusu için bir örnek yapalım ve konuyu daha iyi anlayalım.

Örnek: Sınıftaki arkadaşlarımız ile beraber sinemaya gitmek istiyoruz ve hangi filme gitmemiz gerektiği konusunda bir araştırma sorusu belirleyelim.

Araştırma sorusu: Sınıfımızda bulunan öğrenciler, şu an sinemada gösterimde olan hangi filme gitmek istiyor?

Gördüğümüz gibi bir araştırma sorusu belirledik ve bu soru üzerinden veri toplayarak bunları düzenlemek suretiyle en doğru bilgileri almak istedik.

Sıklık Tablosu ile Sütun Grafiği

Bir tablo içerisinde verilen miktar rakamlar üzerinden gösteriliyor ise o tablo sıklık tablosu olarak bilinmektedir. Bu konuda sıklık tablosu satır ve sütunlardan oluşur. İçerisinde toplanmış olan verilerin rakamsal açıdan miktarları yer almaktadır.

Örnek: 30 kişilik bir sınıf içerisinde farklı gruplar oluşmaktadır. Bu konuda A grubu 10 kişidir. B grubu 14 kişidir. C Grubu ise 6 kişidir.

Verilen bu miktarlar üzerinden rakamları ele alarak sıklık tablosu ve sütun grafiği oluşturabiliriz. Takımlar ve öğrenci sırası şeklinde yan yana bir tablo oluşturabiliriz. Daha sonra takımların bulunduğu kısma A, B ve C yazabiliriz. Ardından bu harflerin karşısına gruptaki insan sayısını yazabiliriz. Böylece topladığımız verileri grafik üzerinden net bir şekilde görmüş oluruz.