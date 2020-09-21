5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Birimleri (Uzunluk Ölçüleri) konu anlatımı

Birçok farklı uzunluk ölçüleri bulunmaktadır. Bu ölçülerin boyutları değişir. Aynı zamanda öğreneceğimiz ölçülerin aralarında farklı bağlantılar vardır. Bu bağlantılar miktarlar üzerinden değişir. Mesela bazı ölçüler daha uzundur bazı ölçüler daha kısadır. Bu ölçüleri de rakamlarla göreceğiz ve aralarındaki bağlantıyı inceleyeceğiz.

Uzunluk Ölçme Birimleri (Uzunluk Ölçüleri)

Uzunluk ölçüleri içerisinde öğrenmemiz gereken bazı ölçü birimleri bulunmaktadır. Şimdi öncelikle hangi ölçü birimlerini işleyeceğimize bakalım ve bunları öğrenelim.

- Kilometre (km)

- Metre (m)

- Santimetre (cm)

- Milimetre (mm)

Bu ölçüler kendi içerisinde karşılıklı olarak farklı uzunluklara sahiptir. Şimdi bu uzunlukları inceleyelim ve boyutlarına bakalım.

1 km = 1000 m’dir.

1 m = 100 cm’dir.

1 cm = 10 mm’dir.

Gördüğümüz gibi karşılıklı olarak uzunluk ölçme birimlerinin miktarlarını bu şekilde öğrenmiş olduk. Aynı zamanda bize verilen bir uzunluk ölçü birimini çevirirken nasıl yapmamız gerektiğini de şimdi sırasıyla öğrenelim.

Kilometre uzunluk ölçü birimi: Kilometre uzunluk ölçü birimini metreye çevirirken 1000 ile çarparız. Aynı şekilde metre olarak verilen uzunluk ölçü birimini kilometreye çevirmek için ise, verilen rakamı 1000’e böleriz.

Metre uzunluk ölçü birimi: Metre uzunluk ölçü birimini santimetreye çevirirken 100 ile çarparız. Tam tersi olarak ise santimetreyi uzunluk ölçü birimleri çevirirken ise 100’e böleriz.

Santimetre uzunluk ölçü birimi: Santimetre olarak verilen uzunluk ölçü birimini ise milimetreye çevirirken 10 ile çarparız. Aynı şekilde milimetre uzunluk ölçü birimi verildiği zaman ise, bu rakamı 10’a böleriz ve santimetre elde ederiz.

Gördüğümüz gibi bu şekilde birbirlerine çevirerek elimizde bulunan rakamları farklı ölçü birimleri haline getirebiliriz. Bu konuda bazı örnekler yaparak konuyu daha iyi bir şekilde anlamaya çalışalım.

Örnek: İki kasaba arasındaki uzaklık 5 kilometredir. Peki, bu iki kasaba arasındaki uzaklığın metre cinsinden hesaplarsak nasıl yazılması gerekiyor?

Hatırladığımız üzere kilometreyi metreye çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. Şimdi bu işlemi yapalım ve 5 kilometreyi metreye çevirelim.

5 km = 5 x 1000 = 5000 m

Gördüğümüz gibi iki kasaba arasındaki 5 kilometrelik uzaklığın aynı zamanda 5000 metre uzaklık olduğunu anladık.

Örnek: Ali'nin boyu 1,5 metredir. Peki, Ali'nin boyu santimetre cinsinden ne kadardır?

Bu defa metreyi santimetreye çevireceğiz. Peki, burada ne yapıyorduk? Metreyi santimetreye çevirmek adına elimizdeki rakamı 100 ile çarpıyorduk. Şimdi bu işlemi yapalım ve Ali'nin santimetre cinsinden boyunun uzunluğunu öğrenelim.

1,5 m = 1,5 x 100 = 150 cm

Yaptığımız işlem ile beraber Ali'nin boyunun 150 santimetre olduğunu öğrendik.

Örnek: Bir basketbol oyuncusunun boyu 200 santimetredir. Peki, bu basketbol oyuncusunun boyu kaç metredir?

Bu defa yukarıdaki işlemlere göre farklı bir işlem yapacağız. Yani santimetreyi metreye çevireceğiz. Bunu yapmak için ise elimizdeki rakamı 100’e böleceğiz.

200 cm = 200 : 100 = 2 m

Gördüğümüz gibi basketbol oyuncusunun 200 santimetre olan boyunun 2 metre olduğunu anladık.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve uzunluk ölçü birimlerini birbirlerine çevirebilirsiniz. Bunu daha iyi anlamak için mutlaka yukarıdaki örnekleri ve verilen karşılıklı ölçü birimlerini iyi çalışmanız gerekmektedir. Defterinize yazarak tekrar edin ve kitaplarınızdaki farklı örnekleri yapın.