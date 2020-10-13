5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimleri Sıralama konu anlatımı

5.sınıf matematik derslerinde ondalık sayıların gösterimi konusu genellikle bu sayıların sıralanmasını kapsar. Ondalık sayıların gösterimi konusunu ve konu ile alakalı soru çözümlerini sizler için paylaştık.

Ondalık Gösterimleri Sıralama

Ondalık sayıların gösteriminde iki ondalık sayılar arasında bir karşılaştırma yapılır. Bu nedenle öncelikle iki sayıyı karşılaştırmak gerekir. Ondalık gösterimleri sıralama konusunda öncelikle iki sayının tam kısımlarına bakılır. İki sayıdan tam kısmı daha büyük olan sayı, ondalık kısımda da daha büyük olur. Bu mantığa uyarak matematik dersinde ondalık gösterim sıralama sorularını daha kolay ve doğru şekilde çözebilirsiniz. Bu tür soruları çözmek için ilk olarak sayıların tam kısımlarını birbirinden ayırmak gerekir. Bir örnek vermek gerekirse;

- 7,95 ondalık sayısının tam kısmı 7'dir.

- 4,2 ondalık sayısının tam kısmı 4'tür.

Konu ile alakalı bir örnek vermek gerekirse;

1- 5,6 ve 8,25 ondalık sayılardan hangisi daha büyüktür?

Çözüm: 5,6 sayısının tam kısmı 5'tir. 8,25 sayısının tam kısmı ise 8'tir.

O halde 5 < 8 olarak sıralama yapılır.

Ondalık sayıların gösterimi konusunda tam sayılar eğer eşit ise o zaman sayının diğer basamaklarına bakılarak işlem yapılır. Yani sayının önce onda birler daha sonra da yüzde birler basamağına bakmak gerekir. Bu konu ile ilgili bir soru çözmek gerekirse;

2- 6,7 ve 6,8 ondalık sayılarının hangisi daha büyüktür?

Çözüm: 6,7 ve 6,8 sayılarının tam kısımları eşittir. Bu nedenle diğer basamaklara bakmak ve soruyu bu şekilde çözmek gerekir.

6,7 sayısının onda birler basamağında yer alan sayı 6,8 sayısına göre daha düşüktür.

Sorunun çözümü 6,7 < 6,8 olarak belirlenir.

Ondalık sayıların gösterimi konusunda önemli bir kural vardır. Bu kural;

☆ Ondalık gösterim sorularında sayının en sağ kısmına eklenen sıfırlar ana sayının değerini değiştirmez. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

3- 6,9 - 6,90 - 6.900

Bu sayıların tümü değer olarak birbirine eşittir.

Ondalık gösterimlerle ilgili farklı soruları çözerek konunun pekişmesini sağlayalım.

1- 7,65 ve 7,667 sayılarının karşılaştırmasını yapalım.

Tam sayı kısımları ve onda birler basamağı aynı olan sayılarda yüzde birler basamağına bakılır.

Verilen sayıların yüzde birler basamağında 5 ve 6 sayılı vardır. O halde iki sayının karşılaştırması;

7,65 < 7,667 olarak verilebilir.

2- 2,75 - 5,98 - 2,66 - 5,43 sayılarını karşılaştırarak genel bir sıralama yapalım.

Öncelikle tam sayı kısımları eşit olan kısımlar arasında bir karşılaştırma yapmak gerekir.

2,75 ve 2,66 sayılarına bakıldığında onda birler basamağına göre 6 < 7 olarak çözülür.

O halde 2,66 sayısı 2,75 sayısından daha küçüktür.

Diğer eşit olan sayılara bakıldığında 5,43 < 5,98 sayısı şeklinde çözüme ulaşır. Tüm bu sayılar arasında bir karşılaştırma yapılırsa;

2,66 < 2,75 < 5,43 < 5,98 şeklinde bir karşılaştırma yapılır.

Ondalık sayılarda gösterim sadece sorularla değil aynı zamanda sayı doğrusu üzerinde de gösterilebilir. Bu işlem için öncelikle konunun mantığını bilerek soruların çözümünü bulmak gerekir.

Sayı doğrusu üzerinde gösterilecek olan ondalık sayılarda verilen sayı sayı doğrusu üzerinde kendinden 1 fazla olan sayı ile ayni aralıktadır. Yani 2,5 ondalık sayısı sayı doğrusu üzerinde 2 ve 3 sayısının arasında yer alır. Sayı doğrusu ile yapılan ondalık sayıların karşılaştırılması bu açıdan daha doğru ve kesin çözümler sunmaktadır.