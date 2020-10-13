5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimde Tam Kısım Ve Ondalık Kısım konu anlatımı

Günlük hayatımızda ondalık kısımlara çok fazla rastlarız. Markette ya da pazarda meyve ve yiyeceklerin fiyatları ile beraber bazı içeceklerin fiyatları üzerinden görürüz. Bu fiyatlar virgül ile yazılır. Şimdi bu yazının nasıl gerçekleştiğini beraber inceleyelim.

Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısım

Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısım değişik özelliklerle işlemler üzerinden ele alınır. Bu işlemler tam sayılı kesirler ve ondalık kesirler olarak ele alınmak suretiyle çevrilerek gerçekleşir. Şimdi bunların nasıl yapıldığını sırası ile beraber inceleyelim ve öğrenirim.

Ondalık Gösterimde Ondalık Kısım

Çevremizde birçok değişik ondalık gösterime şahit oluruz. Mesela markete gittiğimiz zaman 5,50 TL ya da 3,50 TL gibi fiyatlar görürüz. Aynı zamanda içecekler üzerinde ise 0,5 L ya da 1,5 L gibi miktarlarla üzerinden fiyatlar ile karşı karşıya kalırız. Tabii bunun dışında 1,5 kg veya 5,5 kg gibi ağırlıklar üzerinden de rakamlar görürüz. İşte bu şekilde yazılan rakamları ondalık gösterim denmektedir. Yani diğer bir de işte kesirlerin kullanılarak gösterilmesine ondalık gösterim denir.

Not: Faydası 10,100 ya da 1000 olan kesirler ondalık gösterim şeklinde ele alınmaktadır. Burada ondalık gösterim ile beraber tam kısım ve kesir kısmı birbirinden virgül ile ayrılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: 3,75 ondalık gösterimi içerisinde virgülün sol tarafında kalan rakam tam kısmı gösterir. Virgülün sağ tarafında kalan kısım ise kesir kısmı anlatır.

Not: Paydası 10 olan kesirlerde ondalık gösterim için virgülden sonra 1 basamak gelir. Ancak paydası 100 olan kesirlerde ise ondalık gösterim adına, virgülden sonra 2 basamak gelir. Eğer paydası 1000 olan kesirler için konuşacak olursak, o zaman virgülden sonra 3 basamak yazılmalıdır.

Örnek: 1/10, 1/100, 1/1000

Şimdi yukarıda verdiğimiz basit kesirler üzerinden ondalık gösterim gerçekleştirelim. Burada unutmamamız gereken yukarıdaki kesirlerin basit kesir olmuş olmasıdır. Aynı zamanda bu kesirlerin tam kısımları bulunmadığı için, virgülden önce gelen sıfır olarak yazılır.

1/10 = 0,1

1/100 = 0,01

1/1000 = 0,001

Yukarıdaki örneklere dikkat edersek paydada kaç tane sıfır var ise o kadar virgülün sağ tarafında rakam bulunmaktadır. Şimdi pay kısmını değiştirelim ve değişik rakamlar yazarak örnekler verelim.

Örnek:

23/100 = 0,23

37/1000 = 0,037

4/10 = 0,4

Bu şekilde siz de birçok farklı örnek yapabilir ve ondalık gösterim üzerinde kesirleri çevirebilirsiniz. Bunların yanı sıra şimdi tam sayılı kesirleri ele alalım ve bunları ondalık gösterimde nasıl ele alacağız anlamaya çalışalım.

Ondalık Gösterimde Tam Kısım

3 7/10 = 3,7

Şimdi öncelikle yukarıdaki tam sayılı kesri inceleyelim ve nasıl ondalık gösterimi yaptık bakalım. Bu kesrin tam sayısı 3 rakamıdır. Bu sebepten dolayı virgülden önce 0 yerine 3 rakamını getirdik. Daha sonra virgülün sağ tarafında ise paydası 10 olduğu için bir rakam ekledik ve paydası olan 7’yi yazdık.

Tam sayılı kesirler okunuşu şekilde gerçekleşir;

3 7/10 = 3 tam yedi bölü on.

Basit kesirler üzerinden ondalık gösterim şu şekilde okunur;

1/10 = 0,1 = Onda bir.

Bu şekilde siz de farklı örnekler ele alarak ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısım çevirmesi yapabilirsiniz.