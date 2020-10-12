5. Sınıf Matematik Kesirlerle Hesaplama konu anlatımı

Ardından bunlara toplama ve çıkarma işlemleri de eklenir. Daha karmaşık hesaplamalar için ise kesirlerin nasıl çarpılacağı ve bölüneceği öğrenilir. Çoğu durumda, kesir basitleştirilir ya da azaltılır.

Kesirlerle Hesaplama

Kesirler bölme çizgisi ile ayrılan iki sayı şeklinde yazılırlar. Üstteki sayıya pay denir ve kesrin kaç parçası olduğunu ifade eder. Örneğin, 1/5 kesrinde 1 paydır. Alttaki sayı payda olarak ifade edilir. Bu sayı, tam sayının kaç parçadan oluştuğunu belirtir. Örneğin, 1/5 kesrinde 5 rakamı paydadır. Bu nedenle kesirde 5 parça bulunur. Pay paydadan küçük ise, kesir uygundur. Uygun olmayan bir kesir için pay, paydadan daha büyüktür.

Örneğin, ¾ uygun bir kesirdir ve 5/3 uygun olmayan bir kesirdir. Kesirli bir tam sayı var ise, buna bileşik kesir denir. Örneğin, 1 tam ½ bileşik bir kesirdir.

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Kesirleri birbirleri ile toplayabilmek ya da birbirlerinden çıkarabilmek için hesaplama yapılmadan önce ortak paydalara sahip olmaları gerekir. Aynı olup olmadıklarını görmek için kesirler üzerindeki paydaya bakılır. Paydalar aynı değil ise, kesirleri aynı paydalara sahip olacak şekilde değiştirmek gerekir. Ortak bir payda bulmak için, bir kesrin bir parçası diğer kesrin paydası ile çarpılır.

Örneğin, 1/3 + 2/5 için ortak bir payda bulmak için, 1 ve 3 rakamları 5 ile çarpılır. 2 ile 5 rakamları da 3 ile çarpılır. Bu işlemler sonucunda 5/15 + 6/15 elde edilir. Bu aşamadan sonra kesirler hesaplanabilir. Toplama ve çıkarma işlemine hazır olmak için ortak bir payda bu şekilde bulunur. Sonrasında paylar toplanır ya da birbirlerinden çıkarılır ve sonuç bölme çizgisinin üzerine yazılır. Ortak payda ise bölme çizgisinin altına yerleştirilir.

Örneğin, 3/6 – 2/6 = 1/6. Payda eklemekten ya da çıkarmaktan kaçınılır. Buna ek olarak ortak bir payda bulunması gerekiyorsa basitleştirme işlemi de uygulanabilir. Bu işleme örnek olarak elde 8/32 +12/32 işlemi olsun. Bu işlem sonucunda 20/32 kesri elde edilir. Bu kesir basitleştirildiğinde ise 5/8 sonucunu verir. Pay ve payda 4 rakamına bölünerek sadeleştirilmiştir.

Kesirleri Çarpma İşlemi ve Sadeleştirme

Çarpma işlemini kolaylaştırmak için uygun ya da uygunsuz kesirler ile çalışmak gerekir. Çarpılmak istenen bir tam sayı ya da bileşik kesir bulunuyorsa bunu kesir olarak ifade etmenin yolları aranır. Örneğin, 2/5’i 7 rakamı ile çarpmak için 7 rakamı kesre çevrilir. O halde 2/5 kesri 7/1 kesri ile çarpılabilir. 11/3 gibi bileşik bir kesir var ise çarpma işlemi yapılmadan önce bu kesir 4/3 oranında uygunsuz bir kesre dönüştürülür.

Paylar toplanmak yerine ikisi de çarpılır ve sonucu bölme çizgisinin üzerine yazılır. Buna ek olarak paydaların da çarpılması ve bölme çizgisinin altına yazılması gerekir. Örneğin, 1/3 ile ¾ kesirlerini çarpmak için 1 ile 3 rakamları çarpılarak pay elde edilir. Paydayı bulmak için de 3 ile 4 rakamları çarpılır. Buradan çıkan sonuç 3/12 olacaktır.

Çoğu durumda, özellikle uygun olmayan kesirlerle yapılan işlemlerde çıkan sonucun sadeleştirilmiş bir kesre dönüştürülmesi gerekir. En büyük ortak çarpan belirlenir. Daha sonrasında pay ve payda bu en büyük ortak çarpana bölünür. Örneğin, yukarıda verilen örnekte sonuç 3/12 olarak çıkmıştı. 3 rakamı en büyük ortak çarpandır. Pay ve payda 3 rakamına bölündüğünde elde edilen ¼ kesri sadeleştirilmiş bir kesirdir.