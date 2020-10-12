5. Sınıf Matematik Kesirleri Sıralama konu anlatımı

Birim kesirler ya da basit kesirler ile beraber bileşik kesirler gibi değişik kesir çeşitleri bulunmaktadır. Bunların pay ve paydaları farklı rakamlar üzerinden ele alınabilir. Böyle durumlarda bir bütünün parçalarını düşünerek kesirleri büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralarız.

Kesirleri Sıralama

Kesirleri sıralarken pay ve paydası ile beraber çeşitlerine göre ele alırız. Şimdi bunu farklı gruplara ayıralım ve sırası ile inceleyelim.

Birim Kesirlerde Sıralama

Payı 1 olan kesirlere birim kesir denmektedir. Kesirlerde pay her zaman 1 sayısıdır ve payda değişik sayılar alabilir. Bu kesirlerde payda ne kadar büyük ise o kesir o kadar küçük olur. Çünkü payda bir bütünün parçalara ayrılmış olan sayısını gösterir. Yani bir bütün ne kadar çok parçaya ayrılırsa, o parça o kadar küçük olur. O yüzden şimdi bunu bir örnek üzerinden ele alalım ve sıralama yapalım.

Örnek: 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, 1/7

Görmüş olduğumuz bu birim kesirleri ele alalım ve büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

1/3 > 1/4 > 1/6 > 1/7 > 1/8

Gördüğümüz gibi en büyük birim kesir 1/3 olarak öne çıkıyor. Çünkü 1 bütün 3 eş parçaya ayrılmıştır ve her bir parça diğerlerine göre daha büyüktür.

Payları Eşit Olan Kesirleri Sıralama

Payları eşit olan kesirleri sıralama istediğimiz zaman paydalarına bakarız. Çünkü payları eşit olduğu için faydalarının farklılığı hangi kesrin büyük ve hangi kesrin küçük olduğunu gösterir. Burada paydası daha küçük olan kesir daha büyüktür.

Örnek: 2/6, 2/3, 2/4, 2/8, 2/7

Şimdi yukarıda verilmiş olan ve payları aynı kesirleri inceleyelim ve büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

2/3 > 2/4 > 2/6 > 2/7 > 2/8

Eğer payları aynı ise bu defa sıralama için paydalarına bakarız. Hangi kesrin paydası küçük ise o kesir daha büyüktür. Bu durumda 2/3 kesri en büyük kesirdir.

Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama

Paydaları eşit olan kesirlerin payları farklıdır. Yani paydaları sabit olduğundan dolayı bu defa büyüklük ve küçüklük açısından paylarına bakarız. Payı büyük olan kesir daha büyüktür. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve sıralama gerçekleştirelim.

Örnek: 2/6, 3/6, 1/6, 4/6

Paydaları aynı olan bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamak istediğimiz zaman payına bakacağız ve payı en büyük olan kesir büyük olacaktır.

4/6 > 3/6 > 2/6 > 1/6

Bu defa gördüğümüz gibi paydaları aynı olan sayılar üzerinden paylarına baktık ve sıralama gerçekleştirdik. Böyle bir durumda payı büyük olan sayı diğerlerine göre daha büyüktür. Aynı zamanda payı küçük olan sayı diğerlerine göre daha küçüktür. Bunun nedeni ise bu kesirlerin payları bir bütünün parçasını gösterir. O yüzden en büyük parça hangisi ise aynı şekilde en büyük kesir odur.

Bu şekilde siz de farklı örnekler üzerinden kesirlerin sıralamasını yapabilirsiniz. Ancak burada birim kesirler ile beraber pay ve paydasının sabit olduğu kesirlere dikkat etmeniz gerekiyor. Böylece hata yapmadan düzgün şekilde kesirleri küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru kolay bir şekilde kolayca sıralayabilirsiniz. Özellikle yukarıdaki tanımlamaları ve örnek sıralamaları mutlaka dikkate şekilde incelemeyi unutmayın. Böylece konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.