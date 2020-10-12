5. Sınıf Matematik Kesirleri Karşılaştırma konu anlatımı

Kesirler pay ve paydasına bağlı olarak farklı büyüklükleri ya da küçüklüklere sahiptir. Bazı kesirler diğerinden daha büyük ya da diğerinden daha küçüktür. Şimdi bunun sıralaması nasıl yapılıyor beraber inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Kesirleri Karşılaştırma

Birim kesirler eş parçalara ayrılmış bir bütünün parçalarını anlatmaktadır. Bu sebepten dolayı paydası büyük olan kesirlerde bütün daha fazla parçaya ayrılmış anlamına gelir. Yani o yüzden bir sayının paydası daha küçükse o küçük olarak gösterilir. Şimdi bunu birim kesirler üzerinden ele alalım ve inceleyelim.

Örnek: 1/2 > 1/4 > 1/6 > 1/8

Yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi paydası küçük olan birim kesir daha büyüktür. Yani burada payları aynı olan ve hepsinin 1 olan sayılar sıralama yapıldığı zaman, paydası büyük olan sayı her zaman daha büyük olur. O zaman yukarıda gördüğümüz birim kesirler içerisinde 1/2 en büyük iken 1/8 en küçüktür.

Yani burada bir bütün 2’ye ayrılmış, 4'e ayrılmış, altıya ayrılmış ya da 8'e ayrılmış biçimde ele alınmaktadır. Şimdi de küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapalım ve bunu birim kesir üzerinden inceleyelim.

Örnek: 1/2, 1/6, 1/3, 1/4, 1/7

Yukarıda verilmiş olan kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım.

1/7 < 1/6 < 1/4 < 1/3 < 1/2

Gördüğünüz gibi yine bir bütünün yediği ayrılmış olan kısmı en küçük olarak öne çıkıyor. Yani paydası küçük olan sayı en küçük birim kesirdir. O yüzden en küçük 1/7 ve en büyük ise 1/2 olarak öne çıkıyor.

Bir Doğal Sayı ile Bileşik Kesri Karşılaştırma

Bir kesri aynı zamanda bir doğal sayı ile karşılaştırabilir ve hangisinin büyük ya da hangisini küçük olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Şimdi burada bir örnek yapalım ve örnek üzerinden inceleme gerçekleştirelim.

Örnek: 13/4 ile 5 sayısını karşılaştıralım ve hangisinin büyük ya da küçük olduğunu öğrenelim.

Bunun için öncelikle 13/4 bileşik kesir sayısını tam sayılı kesir sayı hale dönüştürmemiz gerekiyor.

13/4 = 3 1/4 şeklinde tam sayılı kesre dönüştürebiliriz.

Şimdi yukarıda çevirdiğimiz kesir üzerinden 5 sayısı ile karşılaştıralım.

5 > 3 1/4

Gördüğümüz gibi tam sayılı kesin tam sayı bölümün 3 olduğu için bu sayı 5 sayısından küçüktür. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve doğal sayı ile bileşik kesre karşılaştırabilirsiniz.

Payları Eşit Olan Kesirleri Sıralama

Kesirlerin payları değişik rakamlar üzerinden ele alınabilir. Biz şimdi burada payları eşit olan kesirleri ele alacağız ve paydalar üzerinde kesrin küçük ya da büyük olup olmadığını inceleyeceğiz.

Örnek: 2/6 sayısı ile 2/3 sayısını ele alalım ve bunları karşılaştıralım.

2/6 = 6 eş parçaya bölünmüş 2 bütünün parçası

2/3 = 3 eş parçaya bölünmüş 2 bütünün parçası

2/6 < 2/3

Yukarıdaki işlemde gördüğümüz gibi parçası daha büyük olan sayı diğerine göre büyüktür. Çünkü bunlardan biri 6 eş parçaya bölünmüş 2 bütünün parçası olduğu için daha küçüktür. Çünkü diğeri yine 2 bütün olmasına rağmen 3 eş parçaya bölünmüş. Yani bu parça daha büyüktür.

Siz de bu şekilde farklı örnekler el alabilir ve kesirleri karşılaştırabilirsiniz.