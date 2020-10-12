5. Sınıf Matematik Kesir Problemleri konu anlatımı

Bir problem içerisinde verilmeyen sayıyı bulabilmek için kesirler üzerinden işlemi yapabiliriz. Bunun farklı metotları vardır ve bu metotları uygulamak suretiyle, kolayca çözüme ulaşmamız mümkün.

Kesir Problemleri

Kesirler ile ilgili birçok değişik problem karşımıza çıkabilir. Bu tür problemler özellikle belli bir bilinmeyeni bulabilmek için gerçekleştirebiliriz. Farklı yollar üzerinden bilinmeyeni bulabilir ve sonuca ulaşabiliriz. Şimdi kesir problemleri ile ilgili değişik yöntemler ele alalım ve çözümlere bakalım.

Örnek: Ali'nin 50 TL parası bulunmaktadır. Ali parasının önce 1/5’ini harcadı. Daha sonra ise kalan parasının 2/5 ini harcadı. Ali'nin geriye kaç parası kalmıştır?

Burada öncelikle Ali’nin parasının 1/5 ini ne kadar olduğunu öğreneceğiz. Bunun için 50 lira ile 1/5 kesrini çarpılacağız.

50 x 1/5 = 50/5 = 10 TL

50 - 10 = 40 TL

Gördüğümüz gibi yukarıda Ali’nin ne kadar harcadığını bulduktan sonra, harcadığı paradan parasını tamamını çıkardık ve geriye kalan 40 TL parasını bulduk. Ali daha sonra kalan parasının 2/5 ini harcamıştı. Onu bulmak için de 40 TL ile 2/5 ini çarpılacağız.

40 x 2/5 = 80/5 = 16 TL

40 - 16 = 24 TL

Ali daha sonra 16 TL harcamış ve 40 TL'den 16 TL'ye çıkardığımız zaman Ali'nin geriye kalan parasını bulmuş oluruz. Yani Ali'nin geriye 24 TL değerinde parası kalır.

Örnek: Bir bidon suyun öncelikle 1/5 litresi harcanıyor. Daha sonra ise kalan litrenin 1/15 i harcanıyor. Geriye ise 22 litre kaldığına göre toplamda bidonda ne kadar litre vardı?

Burada öncelikle bidon içerisinde kaç litre olduğunu bilmediğimiz için buna, ‘5x’ diyelim. Böylece önce 1/5 i harcanmış ise şu şekilde ne kadar harcandığını görürüz;

5x x 1/5 = 5x/5 = x

5x - x = 4x

Burada gördüğümüz gibi x kadar harcanmış ve daha sonra 5 x’ten x’i çıkardığımız zaman geriye 4x kalıyor. Ardından kalan litrenin 1/15 i harcadığına göre şimdi bunu da bulalım.

4x x 1/15 = 4x/15

4x - 4x/15 = 4x/1 - 4x/15 = 60x/15 - 4x/15 = 56x/15

Gördüğümüz gibi 4x/15 gibi bir değer kaldıktan sonra 4x sayısından bu rakamı çıkardığımız zaman geriye kaç litre kaldığını görüyoruz. Aynı zamanda geriye 22 litre kaldığını bildiğimiz için bu rakamları eşitleyebiliriz.

56x/15 = 22

56x/15 = 22/1

Şimdi buradan İçler dışlar çarpımı yaparak 56x ile 1’i çarpılacağız ve daha sonra 15 ile 22’yi çarpılacağız.

56x x 1 = 22 x 15

56x = 330

x = 5,89 L

Toplamda 5x kadar litre olduğu için 5 ile çarparız.

5x = 5 x 5,89 = 29,4 L

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve kesir problemlerini çözebilirsiniz.

Not: Bir değerin kesirli miktarını bulabilmek için o değer ile kesir çarpılır. Daha sonra tam değer içerisinden bulunan değer çıkarıldığı zaman geriye kalan kısım ortaya çıkar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Böylece işlemleri çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

Kesirli problemler konusunda farklı örnekler çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca hem bilinmeyen hem de bilinen değerlerin verildiği kesir problemleri çözmeye çalışın. Böylece bilinmeyen değerler üzerinden nasıl işlem yapılabileceğini daha iyi anlayabilirsiniz.