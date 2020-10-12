5. Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri konu anlatımı

Dört işlem pozitif ve negatif sayıların arasında yapılabilir. '0' rakamı, toplama, çıkarma ve bölme işleminde etkisiz eleman iken, çarpma işleminde yutan elemandır. Artı ve eksi değerdeki sayılar sıfırla çarpıldığında sonuç her zaman sıfır olur. Toplama ve çarpma işlemlerinde sayıların sırasını değiştirmek sonucu etkilemez. Bir sayısı 10 ile çarparsak yanına bir sıfır, 100 ile çarparsak yanına iki sıfır ekleriz. Bu kuralları bildiğimiz takdirde problemleri çok daha hızlı bir şekilde çözebiliriz.

Dört İşlem Problemleri

1- Babası, Ali'ye 15, Emre'ye 22 tane erik verdi. Emre, eriklerin 7 tanesini düşürdü. Ali ile Emre'nin toplam kaç eriği kaldı?

a) 25 b) 30 c) 35 d) 40

Açıklamalı Çözüm: Bu problemi çözmek için toplama ve çıkarma işlemi yapmalıyız. Önce Ali ile Emre'nin misketleri toplanır. Elde edilen sonuçtan 7 çıkarılır.

Birinci İşlem: 15 + 22 = 37

İkinci İşlem: 37 - 7 = 30

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.

2- 12 kutunun her birinde bir deste kalem vardır. Kalemlerin 13 tanesi kırık kırıktır. Kutularda kaç tane sağlam vardır.

a) 101 b) 103 c) 105 d) 107

Açıklamalı Çözüm: Bu işlemi çözebilmemiz için öncelikle bir destenin 10 yaptığını bilmemiz gerekir. Toplam kutu sayısı 12 olduğu için önce çarpma işlemi yapmalıyız. Daha sonra çıkarma işlemi yaparak sonuca ulaşabiliriz.

Birinci işlem: 10 x 12 = 120

İkinci işlem: 120 - 13 = 107

Doğru cevap ''d'' şıkkıdır.

3- Defterimde 102 sayfa var. Defterime her gün 7 sayfa yazı yazdım. Bir hafta sonra defterimde yazılmayan kaç sayfa kalır?

a) 53 b) 55 c) 57 d) 59

Açıklamalı Çözüm: Bir haftada 7 gün vardır. Bir hafta boyunca defterime kaç sayfa yazdığımızı bulmak için çarpma işlemi yapmalıyız. Daha sonra çıkarma işlemi yaparak doğru sonuca ulaşabiliriz.

Birinci işlem: 7 x 7 = 49

İkinci işlem: 102 - 49 = 53

Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.

4- Mustafa'nın kitaplığında 103 tane kitap vardır. Ali, Serkan ve Vedat'a 6'şar tane kitap veren Mustafa'nın kitaplığında kaç kitap kalır.

a) 75 b) 80 c) 85 d) 90

Açıklamalı Çözüm: Problemleri çözerken farklı işlemlerle sonuca ulaşmak mümkündür. Bu işlemde de doğru sonucu bulmak için iki farklı yönteme başvurabiliriz. İlk yöntemde önce çarpma sonra çıkarma işlemi yapılır. İkinci yöntemde ise önce toplama sonra çıkarma işlemi yapabiliriz. Her iki yöntemde de sonuç aynı çıkacaktır.

Birinci Yöntem:

6 x 3 = 18

103 - 18 = 85

İkinci Yöntem:

6 + 6 + 6 = 18

103 - 18 = 85

Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.

5- Öğretmen, 30 kişilik sınıfta, her öğrenciye bir düzine kalem verir. Her öğrenciye kalemleri verdikten sonra öğretmenin elinde 14 tane kalem kalır. Öğretmen, kalemleri öğrencilere dağıtmadan önce elinde kaç tane kalem vardı?

a) 343 b) 346 c) 349 d) 352

Açıklamalı Çözüm: Bu problemi çözmek için ilk önce bir düzinenin 12 yaptığını bilmemiz gerekiyor. Öğretmenin elindeki kalem sayısını bulmak için önce çarpma sonra çıkarma işlemi yapmalıyız.

Birinci işlem: 30 x 12 = 360

İkinci işlem: 360 - 14 = 346

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.