5. Sınıf Matematik Doğru Parçaları Çizme konu anlatımı

Matematikte doğrular çok önemlidir. Farklı uzunluklara sahip olan bu doğrular aynı zamanda değişik yönler üzerinden çizilebilir. O yüzden doğruları dikkatli bir şekilde öğrenmemiz ve bilmemiz gerekir. Bu konuda doğru çizimi nasıl yapılır birlikte bakalım ve anlamaya çalışalım.

Doğru Parçaları Çizme

Öncelikle doğru parçası ne demek onun tanımını yapalım ve öğrenelim.

Doğru parçası: Bir düzlemde iki noktanın düz bir çizgi üzerinden birleştirilmesine doğru parçası denir.

Doğru parçaları birçok farklı yöne doğru gerçekleşebilir. Genel olarak ise yatay ve dikey olarak iki farklı şekilde ele alınır. Ancak aynı zamanda sağa ve sola, yukarı ya da aşağı gibi değişik şekillerin yanı sıra, çapraz biçimde de doğru çizimi yapılabilmektedir. Doğru çizimi yaparken ölçüsünü yine doğru alabilmek için matematik defterimizi kullanabiliriz. Yani bunun için mutlaka kareli bir deftere ihtiyacımız vardır. Şimdi bazı doğrular çizelim ve bunları belli rakamlar üzerinden yapalım.

Örnek: Bir A ve B Noktaları ele alalım. Bu noktalar arasında 4 birim fark olsun. Aynı zamanda bu doğruyu yönüne göre çizelim.

Öncelikle kare defterimizdeki bir noktaya A diyelim. Sonra o noktadan sağ tarafa doğru 4 tane kare sayarak duralım ve buraya B diyelim. Ardından A ile B noktası arasında bir doğru çizelim. İşte kolayca sağ tarafa doğru bir A ve B doğrusu çizdik.

Bu çizimleri aynı zamanda yukarı doğru ya da aşağı doğru ve sola doğru da yapabiliriz. Aynı zamanda eğik şekilde, yani yatay ve dikey olmayan cisimler üzerinde doğru yapabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Yine kareli defterimizde bir A noktası belirleyelim. Daha sonra bu A noktasından yukarı doğru 4 birim sayalım. Bu noktadan sonra sağ tarafa doğru 3 birim daha sayalım. Tam bu noktada B diyelim. Daha sonra bulduğumuz B noktasına ilk çıktığımız yer A olan noktası ile birleştirelim. İşte gördüğünüz gibi eğik bir doğru çizme şansını elde ettik. Bu durum ne yatay ne de dikeydir.

O şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve değişik yönlere göre doğrular çizebilirsiniz. Aynı zamanda iki tane doğru çizebilir ve bunları eşit uzunlukta yapabiliriz. Bunu yapmamız için mutlaka kareli defterlerimizi kullanmalı ve saymalıyız.

Örnek: Şimdi yine bir A noktasını kareli defterlerimizde belirleyelim. Daha sonra bu defa sol tarafa doğru 4 birim gidelim ve bu noktaya B diyelim. Daha sonra A noktasından aşağı doğru 4 birim inelim. O noktaya ise C diyelim. Ardından C noktasından başlayalım ve yine sol tarafa doğru 4 birim sayalım. Bu Son noktayı ise D diyelim. Şimdi de C ile D arasında bir doğru çizelim. İşte gördüğünüz gibi alt alta aynı uzunluğa sahip iki tane doğru çizdik.

Bu şekilde daha birçok değişik doğru çizebiliriz. Ancak burada doğruların uzunluklarını bilmemiz için farklı unsurları kullanabiliriz. Mesela başta yukarıdaki gibi kare defterlerimizi kullanabiliriz. Aynı zamanda cetvellerimizi kullanarak düz bir şekilde doğru çizebilir ve ölçülerini hesaplayabiliriz.

Şimdi siz de defterlerinize düzgün bir şekilde farklı doğrular çizimi ve bu doğruların 2 noktasına harfler koyun. Özellikle de doğruları çizerken mutlaka farklı yönlere göre değişik doğrular yapmaya çalışın