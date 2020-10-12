5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar konu anlatımı

Doğal sayılar dersinin konu anlatımı 5. sınıf için 3 başlık halinde derlenmiştir. Bu derste doğal sayıları 3 başlık şeklinde inceleyeceğiz.

Doğal Sayılar

5. sınıf doğal sayıları konusunu 3 başlık halinde inceleyeceğiz. Bunlar;

1- Milyonlu Sayıların Okunuşu ile Yazılışı Konusu,

2- Örüntüler Konusu,

3- Milyonlu Sayıları Karşılaştırma ile Sıralama Konusudur.

Milyonlu Sayıların Okunuşu ile Yazılışı Konusu

Konuya doğrudan bir örnekle başlayalım.

Örnek 1: Işık hareketi sadece bir saniye içerisinde ortalama 300.000 kilometre yol almaktadır. Bu duruma göre ışık hızı 20 saniyede ne kadar yol almaktadır?

300.000’i 20 ile çarparsak 6.000.000 (altı milyon) yapmaktadır.

Milyonlar Bölüğü ile Milyon Sayıların Doğru Okunuşu

Milyonlu sayıları okurken öncelikle bölük içindeki sayıyı okumak gerekir. Bu sayı okunurken sayının sonuna bölük ismi eklenmelidir. Son bölük yani birler bölüğü okunurken ise sayının sonuna bölük ismi eklenmesi gerekmez. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

- 2 356 510

(iki milyon üç yüz elli altı bin beş yüz on)

Örüntüler Konusu

Örüntüler konusuna başlamadan önce örüntü nedir öğrenelim. Belirli bir kural çerçevesinde ilerleyen ve bu kuralı takip eden şekil ya da sayı dizileri bir örüntüyü oluşturmaktadır.

Örüntüler genellikle bir şekle ve tabloya bağlı olarak ilerler. Konuyla ilgili örnek vermek gerekirse;

Örnek: Bir küp olsun. Her bir adımda küpün tüm uçlarına birer küp daha ekleyelim.

Şekildeki küpün 4 ucu olduğuna göre her bir adımda toplam küp sayısına 4 eklenmektedir. İşte bu durum bir örüntüdür.

Örüntüler konusunda terimler de çok önemlidir. Buna göre terim; bir sayı örüntüsünü bir araya getiren her sayıdır.

Konuyla ilgili örnek vermek gerekirse;

1, 3, 5, 7, 9, 11…

Bu örüntünün ilk terimi 1’dir ve 3. terimi ise 5’dir. Örüntüyü incelediğimizde her adımda sayılar 2 artıyor. Bu sayılar örüntünün durumuna göre 3'er, 4'er ya da 5'er şekilde de artabilir.

Milyonlu Sayıları Karşılaştırma ile Sıralama Konusu

Milyonlu sayıları karşılaştırma ve sıralama konusunda bazı sembollerden yararlanırız. Özellikle iki ya da daha büyük basamaklı büyük sayıları karşılaştırırken şu semboller kullanılır;

- Küçüktür sembolü: r /> - Büyüktür sembolü: >

- Eşittir sembolü: =

Bu semboller sayesinde büyük basamaklı sayılar arasında kolaylıkla karşılaştırma işlemi yapılabilir.

Büyük basamaklı sayıları karşılaştırırken öncelikle bazı detaylara dikkat edebilirsiniz. Bu detaylar;

1- İki sayıdan basamak sayısı daha fazla olan sayılar diğer sayılara göre daha büyüktür. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

5 basamaklı bir sayı daima 4 basamaklı bir sayıdan daha büyüktür.

Örnek: 20.555 > 1.874

20.555 sayısı 5 basamaklı 1874 sayısı ise 4 basamaklı bir sayıdır. Bu nedenle 20.555 sayısı 1.874 sayısından daha büyüktür.

Eğer verilen sayıların basamak sayıları eşit ise öncelikle sayıların basamaklarına bakılır. Bu işleme ise soldan sağa doğru dikkat etmek gerekir. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Örnek: 5100 ile 5740 sayılarını karşılaştıralım.

Verilen iki sayı da 4 basamaklı bir sayıdır. Bu nedenle sayılara öncelikle soldan sağa doğru bakmak gerekir.

Sayıların ilk basamağı 5'tir.

5 = 5 eşitlik var

ikinci basamaklar ise 1 < 7 şeklindedir. Burada bir eşitlik bozuluyor. O halde sayıları karşılaştırdığımızda;

5100 < 5740 şeklinde karşılaştırmanın sonucuna ulaşabiliriz.