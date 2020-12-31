5. Sınıf Matematik Dar Dik Ve Geniş Açı konu anlatımı

Özellikle geometri içerisinde dar ve dik ile beraber geniş açılar çok önemlidir. Bunları bilmemiz lazım ve kaç derece olduklarını öğrenmemiz gerekir. Böylece karşımıza geometri soruları çıktığı zaman kolayca yapabiliriz.

Dar Dik ve Geniş Açı

Dar ve dik açılar ile beraber geniş açıların özellikleri değişkenlik gösterir. Bu değişiklikler başta dereceleri olmak üzere doğruların konumları itibariyle de farklıdır. Çünkü bir açının oluşabilmesi için iki doğrunun kesişmesi gerekmektedir. Bu doğruların açıları farklı olursa dik ya da dar ve geniş açılar oluşabilmektedir. Şimdi bu açıların özelliklerine tek tek bakıp inceleyelim.

Dar Açı

Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında değişen açılara dar açı denmektedir. Bu açılar 90 dereceye kadar herhangi bir sayı olabilir. Mesela 37 derece bir dar açı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda 50 derece veya 60 derece de yine dar açıdır.

Örnek: İki doğrunun kesişmesi ile ortaya çıkmış (ABC) açısı 45 derecedir. Öyleyse bu hangi açıdır?

Gördüğümüz gibi eğer açı 45 derece ise o zaman bu bir dar açı olarak öne çıkmaktadır. Çünkü açı 90 dereceden küçüktür.

Dar açı özellikle üçgenlerde çok sık karşımıza çıkacak açılar içerisinde yer almaktadır. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Böylece üçgenin açılarından en az herhangi biri ya da ikisi mutlaka dar açı olur.

Dik Açı

Ölçüsü 90 derece olan açıyı dik açı denmektedir. Yani açıyı oluşturan doğruların biri y eksenine biri x eksenine doğrudan bakmaktadır. Diğer bir değişle dik bir konuma sahiptirler ve yatay ve dikey bir şekilde dururlar. Böylece bu iki doğrunun oluşturduğu açı 90 derece yani dik açı olur.

Örnek: Bir (ABCD) kare geometrik şeklindeki her bir iç açı kaçtır?

Karenin her bir iç açısı 90 derecedir. Çünkü bütün kenarları birbirine diktir. Yani karenin açılarına dik açı diyebiliriz.

Kare ile beraber aynı zamanda dikdörtgen ya da daha birçok değişik cisim dik açıya sahiptir

Geniş Açı

Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılara geniş açı denir. Bu açıları oluşturan doğrular birbirine zıt yönlere doğru bakarlar. Yani farklı yönlere bakmaktadırlar. Böylece açıları 90 dereceden fazla olur.

Örnek: Bir (BCD) doğrusu içerisinde açısı 125 derece ise, o zaman bu açı hangi açıdır?

Gördüğümüz gibi açı 125 derece olduğuna göre 90 dereceden büyüktür. O zaman bu geniş açı olarak öne çıkıyor.

Genelde üçgenlerde karşımıza çıkan geniş açı, daha birçok değişik geometrik şekilde de karşılaşılmaktadır.

Dar açı ve dik açı ile beraber geniş açı arasındaki özellikleri ve farklılıkları bilirseniz, karşınıza çıkan problemleri çok daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Siz de evde defterinize bu şekilde farklı doğrular çizebilir ve kesiştirebilirsiniz. Daha sonra bunların hangi açı olduklarını altına yazabilir ve konuyu daha iyi bir biçimde anlama şansını elde edebilirsiniz.

Not: Yukarıda verilen her bir açının farklı ve kendi özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ile beraber değişik şekiller oluşturabilirler. Üçgen ya da dikdörtgen ile beraber kare veya yamuk gibi şekillerin iç açıların da yer alabilirler. Bu açıların isimlerini bilirseniz soruları daha kolay çözebilirsiniz.