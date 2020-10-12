5. Sınıf Matematik Çarpma Ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme konu anlatımı

Çarpma ve bölme işlemleri farklı rakamlar üzerinden ele alınabilir. Bu konuda iki basamaklı ya da üç basamaklı ve dört basamaklı gibi sayılar üzerinden hem çarpma hem de bölme işlemi yapabiliriz. Ayrıca karşımıza çıkacak problemler üzerinden soruyu anlayarak, buna göre çarpma işlemi mi yoksa bölme işlemi mi yapmamız gerektiğini iyi anlamalıyız.

Çarpma ve Bölme İşlemleriyle Problem Çözme

Çarpma ve bölme işlemleri ile problem çözmeye geçmeden önce, konuyu biraz hatırlamamız İyi olacaktır. O yüzden şimdi sırasıyla çarpma ve bölme işlemleri nedir buna bakalım ve küçük örnekler yapalım.

Çarpma işlemi: Çarpılan sayının çarpan sayısı kadar ele alınan toplamının çarpma işlemi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir sayının katları olarak da ifade edilebilir.

5 x 4 = 20

Gördüğümüz gibi yukarıda 5 tane 4 sayısı ya da 4 tane 5 sayısına ele aldık ve bunların toplamını bulduk. Bunu şu şekilde gösterebiliriz.

5 + 5 + 5 + 5= 20 ya da 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =20

Bölme işlemi: Çarpma işleminin tersine bölme denir. Burada bir bölünen sayı vardır ve o sayıyı başka bir sayıyı bölerek parçaları ayırırız.

20 : 5 = 4

Gördüğümüz gibi yukarıdaki 20 sayısını 5 ayrı parçaya ayırdık ve her bir parçanın 4 olduğunu öğrendik. Şimdi çarpma ve bölme işlemleri konusunda farklı problemler çözelim ve pratik yapalım.

Örnek: Bir ağaçta 10 tane elma vardır. Aynı zamanda bu ağaçlardan bahçede 5 tane bulunuyor. O zaman toplamda kaç tane elma vardır?

Gördüğümüz gibi bu problemde çarpma işlemi bulunuyor. Bir ağacın üzerinde 10 tane elma varsa ve her 5 tane ağaç varsa, o zaman 5 ile 10'u çarparız.

5 x 10 = 50 elma

Her ağaçta Toplamda 10 tane elma olduğunda bu şekilde çarpma işlemi ile beraber 50 elma olduğunu buluruz.

Örnek: Bir arabanın aylık taksiti 400 TL'dir. 24 ay taksitle alınmış olan bu arabanın 2000 TL'si ödenmiştir. O zaman geriye kaç taksit kalmıştır?

Yukarıdaki problemde hem çarpma hem de bölme işlemi yapacağız. Öncelikle 400 TL ile 24 ay taksiti çarpılacağız ve toplamda arabanın Kaç para olduğunu bulacağız.

400 x 24 = 9600 TL Aracın toplam fiyatı

Bu aracın 2000 TL'si ödenmişti.

9000 - 2000 = 7000 TL Arabanın kalan taksiti

7000 : 400 = 17,5 aylık taksit kalmıştır.

Örnek: Bir bölme işleminde bölünen 90 sayısıdır. Aynı zamanda bölüm ise 10 sayısıdır. Peki o zaman bölen kaçtır?

Burada bölünen sayı 90 olduğuna göre bölüm olan 10 sayısına bölerek sonucu bulabiliriz. Çünkü bölme işlemlerinde bölüm ile bölen çarpıldığı zaman bölünen sayısını vermektedir. Biz burada tam tersini yaparak sonucu olacağız.

90 : 10 = 9 Bölen sayıdır.

Gördüğümüz gibi bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve hem çarpma hem de bölme işlemleri üzerinden problemleri kolayca yapabilir.

Not: Bölme işlemi ya da çarpma işlemi yaparken mutlaka problemi iyi okumanız gerekmektedir. Problemin içerisinde hangi işlemleri yapmanız gerektiğini anlamalısınız. Böylece çarpma ya da bölme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çarpma ve bölme ile beraber toplama ve çıkarma işlemleri de problem içerisinde olabilir.

Şimdi yukarıdaki örnekleri inceleyerek kendiniz de farklı problemler üzerinden çarpma ve bölme işlemleri yapmaya çalışın.