5. Sınıf Matematik Çarpma Ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme konu anlatımı

Çarpma ve bölme işlemi üzerinden tahmin gerçekleştirirken bazı yöntemler kullanırız. Bu yöntemler bize gerçek sayıyı vermez. Fakat gerçek sayı yakın bir rakam elde edebiliriz. Bunu hem günlük yaşantımızda kullanırız hem de eğitim hayatınız için çok önemlidir.

Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Gerçek sonuç üzerinden çarpma ve bölme işlemleri nasıl yapacağımıza öğrenmiştik. Şimdi de en yakın sonuç ile beraber çarpma ve bölme işleminin sonucunu tahmin etme yollarına bakacağız. Bu yolları sırasıyla inceleyeceğiz ve nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

Çarpma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken genelde yuvarlama yöntemini kullanırız. Elimizde bulunan sayıyı en yakın onluğa, yüzlüğe ya da binliğe çeviririz. Tabii bunu gerçekleştirirken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekmektedir.

- Onluk ya da yüzlük ve binlik kısmı 5 veya 5’ten yukarı olan sayıları bir üst tam sayıya yuvarlarız.

- Onluk ya da yüzlük ve binlik kısmı 5'ten küçük olan sayıları ise bir alt tam sayıya yuvarlarız.

- Genel olarak elimizdeki sayı en yakın onluk veya yüzlük ve binliğe yuvarlamış oluruz.

Yukarıdaki kurallara uymak suretiyle kolay şekilde çarpma ve bölme işlemleri üzerinden tahmin yürütebiliriz.

Örnek: 63 x 32 işlemi üzerinden tahmin yapalım ve gerçek sonucunu da öğrenelim.

63 = 60

32 = 30

60 x 30 = 1800 Tahmini sonuç

63 x 32 = 2016 Gerçek sonuç

Gördüğümüz gibi hem tahmini sonucu hem de gerçek sonucu bulmuş olduk.

2016 - 1800 = 216

Aynı şekilde gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasında 216 sayı fark olduğunu öğrendik.

Yukarıdaki örneğe baktığımız zaman 63 sayısının birler basamağındaki 3 rakamı 5’ten küçük olduğu için o zaman 60'a yuvarladık. Aynı şekilde 32 sayısının birler basamağındaki 2 rakama yine 5'ten küçük olduğu için, bu defa o sayıyı 30'a yuvarladık. Böylece 30 ile 60 sayısını kolayca çarparak 1800 sayısını tahmin ettik.

Örnek: 24 x 136 sayısının işlemini yapalım ve hem gerçek hem de tahmin sonuçlarını bulalım.

24 = 20 Yuvarlama

136 = 100 Yuvarlama

100 x 20 = 2000 Tahmini sonuç

136 x 24 = 3264 Gerçek sonuç

Bu defa iki basamaklı sayı ile üç basamaklı sayıyı çarpma işlemi yaptık ve tahmini ile gerçek sonucu öğrendik. Burada öncelikle 24 sayısını 20 sayısına yuvarladık. Aynı zamanda 136 sayısını 100 sayısına yuvarladık. Böylece 20 ile 100 sayısını çarptık ve ekibin sayısını tahmin ettik. Daha sonra gerçek sonucu bulduk ve şimdi de aradaki farka bakalım.

3264 - 2000 = 1264

Gördüğümüz gibi gerçek sonuç ile tahmin sonuç arasındaki farkı bulmuş olduk.

Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Aynı şekilde bölme işleminin sonucunu tahmin ederken yine yuvarlama işlemini kullanırız. Şimdi yukarıdaki kurallara dikkat ederek bu konuda bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: 187 : 11 işlemini yapalım ve hem gerçek hem de tahmin sonuçlarını bulalım.

187 = 200 Yuvarlama

11 = 10 Yuvarlama

200 : 10 = 20 Tahmini sonuç

187 : 11 = 17 Gerçek sonuç 200 - 187 = 13

Yine aynı şekilde 187 sayısını aldık ve bunu üst tam sayı olan 200'e yuvarladık. Daha sarı 11 sayısını da 6 tam sayı olan ona yuvarladık. Böylece hem tahmini sonucu hem de gerçek sonucu bulduk. Ayrıca bölme işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki farkı da öğrendik.