5. Sınıf Matematik Bölme İşlemi konu anlatımı

5. sınıf matematik derslerinin ikinci konusu ise doğal sayılarda bölme işlemidir. Kalanlı ve kalansız bölme işlemi genellikle problemlerle beraber sorulur ve çözüm aranır.

Bölme İşlemi

Bir sayıyı eşit gruplara ayrılmak suretiyle yapılan işleme bölme işlemi denir. Bölme işlemini ” ÷ ” ” : ” ya da ” / ” sembolleriyle gösterilmektedir. Bölme işleminde bazı kısımlar bulunur. Bunlar; Bölünen sayı, Bölen sayı, Bölüm ve Kalan şeklindedir. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Örnek: 780 / 5 = 156

780 = Bölünen sayı,

5 = Bölen sayı,

156 = Bölümdür.

Bölme işleminin sağlama yapmak için ise Bölen ile Bölüm çarpılır eğer kalan sayı yani Kalan kısmı varsa eklenir. İşlemde sağlama şu şekildedir;

Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan

Doğal Sayılarda Kalansız Bölme İşlemi

Bir sayı diğer sayıya bölündüğünde kalanı 0 (sıfır) ise bölme işlemi kalansız bölme işlemi olur. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Örnek: 60 tane misketi 6 arkadaşa eşit olarak paylaştırmak istersek bölme işlemi nasıl olur?

Çözüm: Bu işleme göre herkese 10’ar tane misket düşmektedir. Bölme işlemi ise 60 : 6 = 10 şeklinde olacaktır. Bu işlem sonucunda hiç misket artmaz. Yani bölme işlemine göre kalansız bölme işlemi olur.

Örnek: 664 / 4 = ? sonucu bulunuz.

664 / 4 = 166 sonucu elde edilir. Herhangi bir sayı artmadığı için bölme işlemi kalansız bölme işlemi olur.

Doğal Sayılarda Kalanlı Bölme İşlemi

Bölme işlemi sonucunda kalan kısım 0 (sıfır)’dan farklı ise bölme işlemi kalanlı bölme işlemi olur. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Örnek: 51 tane misketi 6 arkadaşa eşit olarak paylaştırmak istersek her arkadaşa kaç adet misket düşür? Bu işlem sonucunda kalan sayı nedir?

Çözüm: 51 sayısı 6’ya bölündüğünde her arkadaşa 8 tane misket düşmektedir. Bu işlem sonucunda kalan sayı ise 3 olur. Yani bölme işleminden sonra geriye 3 misket kalmaktadır. Bu bölme işlemi kalan sayı mevcut olduğu için kalanlı bölme işlemi olur.

Örnek: 8309 : 3 işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm: 8309 / 3 = 2769 sonucu bulunur. Kalan sayı ise 2 olur.

Bölme İşleminde Özellikler

- Bölünen sayıyı bulmak için bazı işlemler yapılır. Bu işlemler genellikle sağlama işlemi de yapılırken kullanılır.

Bölünen Sayı = Bölen x Bölüm + Kalan

Örnek: 15’ü 4’e bölersek bölüm 3, kalan 3 olur. 15 = 4 x 3 + 3 şeklindedir.

- Bir bölme işleminde verilen sayılar arasında bölen sayı her daim kalan sayıdan büyüktür.

A sayısının B’ye bölüm işleminde kalan sayı C olsun. Bu duruma göre C sayısı her zaman B sayısından küçük olmak zorundadır.

- Sıfır hariç olmak üzere her doğal sayının kendisine bölümü sonrasında bölüm 1 olur.

Örnek: 52/52 = 1 olur.

- Bir doğal sayının 1 sayısına bölümü yine kendisine eşit olur.

Örnek: 34 / 1 = 34 olur.

- Bir doğal sayının sıfıra (0) bölümü tanımsız bir sayıdır.

Örnek: 32 / 0= tanımsız

Bölme İşleminde 10, 100 ve 1000 ile Bölüm

Doğal sayıları 10, 100, 1000 ile bölmek isterseniz sayının sonunda bulunan sıfır ve böldüğümüz sayının sonunda yer alan sıfır sayısı kadar tüm sıfırlar silinir. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse;

Örnek: Bir sayıyı 10’a bölerken bölünen sayının sonundan bir 0 silinmelidir.

Örnek: 4220 / 10 = 422