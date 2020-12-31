5. Sınıf Matematik Bir Noktanın Diğer Noktaya Göre Konumu konu anlatımı

Çizilmiş olan iki farklı noktanın birbirine göre konumları bulunmaktadır. Bazı özellikleri ele almak suretiyle karşılıklı noktaların konumlarını kolay bir şekilde anlamamız mümkün. Mesela bunlar içerisinde A noktası ile beraber bir B noktası üzerinde yapacağımız çizimler ve işlemler sayesinde, bir noktanın diğer noktaya göre konumunu belirleyebiliriz.

Bir Noktanın Diğer Noktaya Göre Konumu

Bir noktadan diğer noktaya göre konumunu bulurken kare defterlerimizi ya da noktalı defterlerimizi kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için ise uzunluk ve yön özelliklerinden faydalanırız. Mesela bir B noktasından bir A noktasına göre konumunu bulabilmek için, A’dan B'ye gittiğimiz zaman hangi yönlerden kaçar birim ilerlememiz gerektiğini bulabiliriz. Bunu belirlemek için ise şu yönleri kullanırız;

- Dikey (Aşağı bir yukarı)

- Yatay (Sağa ve sola)

Not: Herhangi bir noktadan diğer bir noktaya göre konumu belirlerken eğik bir doğrultu kullanmayız. Kullanacak olduğumuz doğrultu her zaman düz ve doğrusal olmalıdır.

Örnek: Mesela bir kare defterimizin içindeki karelerden birinin köşesinde bir nokta yapalım. Daha sonra sağ tarafa doğru aynı hizada 5 kare uzaklığa bir nokta daha yapalım. Yaptığımız ilk noktaya A diyelim. Diğerine ise B diyelim.

Şimdi A noktasından B noktasına hareket ederek konumu bulalım. Peki, bunu nasıl yapacağız? Öncelikle A noktasından B noktasına doğru kareleri saydığımız zaman 5 birim olduğunu görürüz. Yani A noktasından B noktasına gidebilmek için 5 birim sağ tarafa ilerlememiz gerekiyor. Bu yüzden B noktasının A noktasının 5 birim sağında olduğunu söyleyebiliriz.

İşte bu şekilde kolayca bir noktadan diğer noktaya göre konumuna bulabiliriz. Biz bunu sağ tarafa göre yaptık isterseniz sol tarafa göre de yapabilirsiniz. Yani yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi B noktasından başlayabilir ve 5 birim sola doğru hareket edebilirsiniz. Böylece A noktasının B noktasının 5 birim solunda olduğunu anlayabilirsiniz.

Tabii bir noktadan diğer noktaya göre konumu belirlerken yukarı veya aşağı doğru da çizim yapabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve konumunu belirlemeye çalışalım.

Örnek: Yine kare defterimize bir A noktası belirleyelim. Daha sonra A noktasında aşağı doğru 5 kare sayarak bir B noktası belirleyelim. Şimdi bu iki nokta arasındaki konumu belirlemeye çalışalım.

Öncelikle A noktasından başlayarak aşağı doğru saydığımız zaman B noktasının 5 birim uzakta olduğunu anlarız. Yani bu doğrultuda B noktasının A noktasının 5 birim aşağısında olduğunu anlarız.

Tam tersini yapabilir ve B noktasından başlamak suretiyle 5 birim sayarak yukarı doğru çıkabiliriz. Böylece A noktasının B noktasının 5 birim yukarısında olduğunu anlarız.

Gördüğümüz gibi bu şekilde herhangi bir noktadan başka bir noktaya göre konumuna kolayca belirleyebiliriz. Siz de bu konuda farklı A ve B noktaları ele alabilir; daha sonra bu noktaların birbirine olan konumlarını rakamsal açıdan belirleyebilirsiniz. Biz burada 5 birim aldık siz daha farklı rakamlar üzerinden birimler alabilirsiniz.

Not: Bir noktanın diğer noktaya göre konumunu belirlerken, resim defteri gibi boş bir sayfada bunu yapamayız. Her ne kadar cetvel kullansak bile yine de uzaklığını birim olarak bulamayız. Bu sebepten dolayı mutlaka bir kare defter ya da bir noktalı defter kullanmaya dikkat etmeliyiz.