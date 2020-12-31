5. Sınıf Matematik Bir Doğruya Bir Noktadan Dikme Çizme konu anlatımı

Bir doğru üzerinde dik bir doğru çizimi yapabilmek için belli bir noktayı ele almamız gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için bazı aşamaları geçmeniz gerekmektedir. Bölge tek bir nokta üzerinden tam doğru şekilde 90 derecelik açı ile dik bir doğru elde edebiliriz.

Bir Doğruya Bir Noktadan Dikme Çizme

Bir doğruya bir noktadan dik çizebilmek için öncelikle yatay şekilde bir doğruya ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda tam bir ölçek ile dik açı elde edebilmek için, pergele de ihtiyacımız vardır. Böylece doğru üzerinde kullanacağınız bir nokta ile beraber kolayca dik bir doğru elde edebiliriz. Şimdi bu nasıl yapacağımızı sırasıyla ele alalım.

- İlk olarak yukarıda söylediğimiz gibi yatay şekilde bir doğruya ihtiyacımız vardır.

- Bu doğruyu kareli defterlerimizi kullanarak ya da bir cetvel kullanarak elde edebiliriz.

- Daha sonra bu doğru üzerinde herhangi bir kısımda bir nokta belirleyin.

- Şimdi bu noktaya pergelinizi yerleştirin ve doğruyu kesecek bir yay oluşturun.

- Şimdi de aynı hareketi pergel ile doğrunun diğer yönünde yapın ve yayın doğruyu kestiğinden emin olun.

- Aynı şekilde çizmiş olduğunu yayların üzerine pergelinizi koyun ve yine bir yay çizin.

- Diğer yayın Üzerine de pergelinizi koyun ve bir yay daha çizin.

- Yukarıda oluşan yaylanın kesişme noktasını belirleyin.

- Şimdi elimizde yukarıda bir nokta var ve bu aşağıdaki doğruya ilk yerleştirdiğimiz nokta ile aynı hizada.

- Bu defa yukarıdaki noktadan aşağıdaki ilk noktaya bir doğru çizin.

İşte bu yöntemi uygulayarak kolay şekilde bir doğru üzerinde bir noktadan dik çizebilirsiniz.

Not: Biz bunu yaparak aslında bakılırsa iki üçgen çizdik. Aynı zamanda ikizkenar üçgen çizmiş olduk. Çünkü elde ettiğimiz dik doğrunun uç noktalarından aşağıdaki doğruyla birleştirme yaparsak bir üçgen elde ederiz. Daha doğrusu bir ikizkenar üçgen elde etmiş oluruz.

Bir doğruya bir dik çizme yaparak oluşturduğumuz kısım tam 90 derecelik kesişme oluşturmaktadır. Böylece oluşturduğumuz iki tane doğru birbirini keserek bir dik meydana getirmektedir.

Sizde evinizde defteriniz ve cetvel ile pergelinizi kullanarak bir doğruya bir noktadan dik çizebilirsiniz. Böylece bu işlemi nasıl yapacağınızı pratik şekilde daha kolay anlayabilirsiniz.

Not: Eğer nokta üzerinden pergeliniz ile düzgün bir şekilde yay çizersek oluşturacağımız dik doğru, tam bir ölçü oluşturabilir. Yani tam bir dik oluşabilir. Aynı zamanda bu dik ile beraber kenarlardan çekeceğimiz eğikler sayesinde, kusursuz bir ikizkenar üçgen elde edebiliriz.

Aynı şekilde bir doğruya bir noktadan tek çizebilmek için başka bir yöntem daha uygulayabiliriz. Bunu yapabilmek için yine bir yatay şekilde doğru çizmemiz gerekiyor. Daha sonra bu doğrunun tam ortasını cetvel ile bulabiliriz. Ardından yukarıya paralel şekilde ve aynı hizada bir doğru daha yatay şekilde çizmemiz gerekiyor. Yukarıdaki yatay doğrunun tam ortasını da bulmamız gerekmektedir. Bütün bunların neticesinde yukarıdaki ve aşağıdaki orta noktaları birleştirdiğimiz zaman, yine doğruyu bir nokta ile bir keserek çizebiliriz.

Ancak özellikle yukarıdaki gibi pergel kullanırsanız çok daha kolay ve doğru şekilde dikme çizebilirsiniz. Bu dikmelerin kenarlarından eğik çizgileri birleştirirseniz ikizkenar üçgen oluşturabilirsiniz. Şimdi her iki yöntemi de defterinize uygulayın ve bir doğruya bir noktadan dik çözmeye çalışın.