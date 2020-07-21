Bazı geometrik şekillerin alanlarını tahmin ederiz. Özellikle bu tahmin günlük yaşamımızda bize çok yardımcı olur. Mesela evimize bazı halı ve benzeri eşyalar alırken, bunların alanlarını tahmin ederek böylece ne kadar büyük bir hala alacağımızı anlamış oluruz. Bunu gerçekleştirmek için ise bazı farklı nesnelerden faydalanırız. Değişik nesnelerin alanlarını kullanır ve diğer nesnenin alanını tahmin ederiz.

5. Sınıf Matematik Alanı Tahmin Etme Konu Anlatımı

Genelde küçük bir nesneyi ele alarak büyük nesnelerin alanlarını tahmin ederiz. Özellikle büyük neslin içerisine küçük nesneden kaç tane girdiğini görerek aşağı yukarı bir tahmin yapma şansı elde ederiz. Böylece küçük nesnenin alanlarını bildiğimiz için, büyük nesne için doğru tahmin hesaplama şansını yakalarız. Şimdi bununla ne ilgili bir örnek yapalım ve konuyu anlamaya çalışalım.

Örnek: Elimizde 10 birim alana sahip bir kare olsun. Bu kare yan yana 3 tane ve aşağı doğru 2 tane sığan bir nesnenin alanını tahmin edelim.

Cevap: Elimizde bulunan kareyi yan yana 3 tane ve aşağı doğru iki tane sıralayabiliyoruz. Bunu yapabildiğimiz büyük nesnenin alanını o zaman rahatça hesaplayabiliriz. Bir tane karenin alanı 10 birim olduğuna göre ve büyük nesne toplamda 6 tane kareyi içine sığdırabildiğine göre şimdi hesaplama yapalım.

10 x 6 = 60 birim.

Buradan elimizde olan büyük nesnenin alanının 60 birim olduğunu anlayabiliriz. Yani bulduğumuz büyük nesne 10 birim alana sahip olan küçük kareden 6 tane alabilmektedir.

Dikdörtgen bir şeklin alanını tahmin ederken belli başlı bazı unsurları ele alırız. Sırasıyla uyguladığımız zaman kolayca Elimizde bulunan bir ne senin alanını hesaplayabiliriz.

- Uzunluğunu bildiğimiz bir nesneyi önce seçeriz.

- Elimizde olan büyük nesneye bu küçük nesneden kaç tane sığabileceğine bakarız.

- Böylece büyük nesnenin kenar uzunluklarını bulmuş oluruz.

- En uzun hem de kısa kenarını anlayabiliriz.

- Daha sonra nesnenin kenar uzunluklarını kullanarak alanını hesaplayabiliriz.

İşte bu şekilde kolayca alanını ne olduğunu bilmediğimiz nesneleri hesaplarını yapabiliriz. Şimdi buna evimizden bir örnek ele alarak bir bakalım.

Örnek: Mesela evinize bir halı almak istiyorsunuz. Ancak alacağınız bu halının ne kadar büyük bir alana sahip olması gerektiğini bilmiyorsunuz. Peki, bunun için hesaplamayı nasıl yaparız?

Cevap: Evinizde kullandığınız bir sehpayı değerlendirebilirsiniz. Öncelikle bu sehpanın kenarlarına ölçeriz ve daha sonra alanını hesaplarız. Ardından sehpayı yan yana ve aşağı yukarı yerleştirerek, bize ne kadar büyük bir halı gerekiyor bu şekilde anlarız. İşte böylece nasıl bir halı almamız gerektiği konusunda net bir rakam elde ederiz.

Bu şekilde nesnelerin alanlarını hesaplarken hem dikdörtgen hem de kare nesnelere olabiliriz. Siz de bu şekilde evde farklı nesneleri ele alabilir ve hesaplama yapabilirsiniz. Örneğin bir defterin ya da kitabın ne alanını kolayca hesaplayabilirsiniz. Bunun için küçük bir not defterinizi kullanabilir ve kitabın üzerine yerleştirebilirsiniz. Daha sonra alanını bildiğiniz not defteri sayesinde kitabınızın alanını hesaplayabilirsiniz.

Örnek: Bir kare şeklinin kenarı 5 birimdir. Bir halının içerisine bu kare şekillerden 10 tane sığıyor. O zaman halının alanı nedir?

Cevap: Baktığımız zaman karenin bir kenarını bildiğimiz için alanını kolayca hesaplayabiliriz.

Karenin alanı: 5 x 4 = 20 birim.

Elimizde bulunan halının içerisine 10 tane bu kare şekil sığdığı için, karenin alanı ile çarpma işlemi yaparak halının alanını bulabiliriz.

Halının alanı: 10 x 20 = 200 birim