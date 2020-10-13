5. Sınıf Matematik Açılarına Ve Kenarlarına Göre Üçgenler konu anlatımı

Kenarları ve açılarına bağlı olarak üçgenler farklı isimlerle adlandırılırlar. Buna bağlı olarak üçgenler hem kenar hem de açı bakımından değişik özellikler gösterirler. Şimdi bu özelliklerin ne olduğuna bakarak inceleme yapacağız.

Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler

Her üçgen açıları ve kenarları ile farklı özellikler gösterir. Açı ölçülerine baktığımız zaman üçgenler şu şekilde ayrılır;

- Dar açılı üçgenler

- Dik açılı üçgenler

- Geniş açılı üçgenler

Aynı zamanda kenar uzunluklarına göre üçgenler yine farklı bir şekilde ele alınır;

- Eşkenar üçgen

- Dik açılı üçgen

- İkizkenar üçgen

Şimdi kenar ve açılarına bağlı olarak farklı şekillere sahip olan üçgenleri tek tek ele alalım ve inceleyelim.

Açılarına Göre Üçgenler

Adından da anlaşılacağı üzere açılarına göre üçgenler iç açılarının farklılık göstermesi sebebiyle değişmektedir. Tabii bazı üçgenlerin açıları değişirken kenarları da değişir.

Dar açılı üçgen: Açıları 90 dereceden küçük olan üçgene dar açılı üçgen denmektedir. Orada Bir üçgenin bütün iç kenarları 90 dereceden küçük ise o dar açılı üçgen olarak bilinir. Ancak diğer üçgenlerde olduğu gibi iç açıları toplamı 180 derecedir.

Geniş açılı üçgen: Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denmektedir. Mesela bir geniş açılı üçgen içerisinde herhangi bir iç açı 100 derece olabilir, 130 derece olabilir ya da 120 derece olabilir. Diğer açıları ise 90 dereceden büyük olabilir ya da 90 dereceden küçük olabilir.

Dik açılı üçgen: Dik açılı üçgen bir kenarı dik ve 90 derece olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin iki tane doğrusu birbirine dik olarak gelir ve kesişir. O bölüm 90 derece olur. Aynı şekilde yine iç açıları toplamı 180 derecedir.

Gördüğümüz gibi açılarına göre üçgenler bu şekilde 3’e ayrılmaktadır. Bunları incelemek suretiyle dikkatli şekilde çalışarak üçgenin iç açılarına göre özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Kenarlarına Göre Üçgenler

Aynı şekilde adından da anlaşılacağı gibi farklı kenar özelliklerine sahip olan üçgenlerdir. Değişik kenar uzunluklarına ve buna paralel olarak değişik içi açılara sahip üçgenler olarak bilinir.

Eşkenar üçgen: Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denmektedir. Ayrıca bu üçgenlerin her bir iç açısı da birbirine eşittir ve 60 derecedir. Üçgenlerin iç açıları hiçbir zaman değişmez. Her zaman 3’ü de ayrı ayrı 60 derece olur. Böylece toplamda 180 derece olurlar.

İkizkenar üçgen: İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denmektedir. Böylece karşılıklı 2 iç açısı da aynı dereceye sahip olur. İkizkenar üçgenin en önemli özelliklerinden biri, birbirine eşit olan kenarların açıortayından bir doğru çekersek dik üçgen oluştururuz.

Dik açılı üçgen: İki doğrunun birbirine dik kestiği üçgenler dik açılı üçgen olarak bilinir. Aynı şekilde bu üçgenlerin biri 90 derecedir. Yani dik bir açıya sahiptir. Diğer açıları ise farklı derecelere sahip olabilir.

Gördüğümüz gibi kenarlarına göre üçgenler bu şekilde ayrılır ve özellikleri bulunur. Karşımıza çıkacak geometri problemleri ile beraber bu şekiller üzerinden çözümleri kolayca yapabiliriz. Mutlaka üçgenleri bu özellikleri ile iyi şekilde anlamak için tekrar etmeli ve defterimize yazmalıyız. Böylece konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilir ve üçgenleri açılarına göre ve kenarlarına göre aklımıza yazabiliriz.