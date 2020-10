5. Sınıf İngilizce Telling The Time (İngilizce Saatler - Saati Söyleme) konu anlatımı

İngilizcede saat kaç diye iki şekilde soru sorulur. Bunlardan biri “What time is it? Olur iken diğeri ise What is the time? Olmaktadır. Bu şekilde saatin kaç olduğu İngilizce dilinde sorulur.

Telling the Time (Saati Söyleme)

İngilizce dilinde saatin kaç olduğunu söylemenin toplamda iki adet yolu vardır:

İngilizce dilinde saatin kaç olduğunu söylemenin yollarından ilki; genel olarak saatleri dijital bir saat ekranında tam gördüğümüz şekli ile yani saat ve de dakikayı sırasıyla söylemektir.

Örnek olarak:

7:30 = It is seven thirty. (Saat yedi otuz)

7:15 = It is seven fifteen. ( Saat yedi on beş)

Bunun yanı sıra saati söylerken kullanacağımız bir diğer yolu ise şöyledir:

10:00 = It is ten o’clock. (Saat ondur)

05:00 = It is five o’clock.(Saat beştir)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi yalnızca tam saatlerde o’clock ifadesi kullanılır.

02:30 = It is half past two. (Saat iki buçuktur)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi saat buçuğu gösterdiği zaman half past ifadesi kullanılır.

02:15 = It is quarter past two. (Saat iki çeyrek geçiyor)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi saat çeyrek geçe olduğu zamanları ifade etmek için genel olarak quarter past kullanılır.

02:45 = It is quarter to two. (Saat ikiye çeyrek var)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi saat çeyrek kala olduğu zamanları ifade etmek için quarter to kullanılır.

Ayrıca genel olarak geçen dakikayı söylerken İngilizce de "past" , kalan dakikayı söylerken İngilizce de "to" kelimeleri kullanılır. Öncelikle dikkat edilmesi gerekmekte olan konu İngilizcede saatleri söylerken geçe ya da kala olan dakika önce söylenmekte ve de ardından saat gelmektedir. Buçuğa kadar var olan zaman diliminde past yani geçe, buçuktan sonraki zaman diliminde ise “to” yani kala kullanılması gerekir.

Example(s) / Örnek(ler)

Örnekler aşağıdaki şekildedir.

02:25 = It is twenty five past two. (Saat ikiyi yirmi beş geçiyor)

06:18 = It is eighteen past six. (Saat altıyı on sekiz geçiyor)

09:47 = It is thirteen to ten. (Saat ona on üç var)

10:55 = It is five to eleven. (Saat on bire beş var)

Ayrıca buna ek olarak zamana dayalı saatin, 12 saatlik bir zaman dilimiyle ifade edildiği durumlarda söylenmekte olan saat ile birlikte AM ve de PM kullanılır. AM Latince de ante meridiem yani öğleden önce anlamına gelmektedir. Gece saat 24:00 ve de öğlen saat 12:00 arasında bulunan zaman dilimini belirlemek için de kullanılan bir kısaltma olmaktadır. PM ise Latince de post meridiem yani öğleden sonra anlamına gelmektedir. Öğlen 12:00 ve de 24:00 arasında bulunan saatleri belirlemek için kullanılan bir kısaltma olmaktadır.

AM ya da PM kısaltmalarının genelde ülkeye göre değişmekle birlikte bazen büyük harf ile AM ve PM şeklinde kullanılırken bazen de küçük harf ile am ve pm şeklinde kullanılır. Ayrıca bazen ise a.m. ve p.m. şeklinde de yazıldığı görülmektedir. Genel olarak saati ifade eder iken kullanılan AM kısaltması sabah saati olduğunu göstermektedir. Buna ilave olarak gece saat 12’den öğlen saat 12'ye kadar olan zaman diliminde de AM kullanılır.