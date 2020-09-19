5. Sınıf İngilizce Talking About Abilities With Can (Can / Can't Yapısı İle Yeteneklerden Bahsetme) Konu Anlatımı
İngilizcede ''Can'' eki bir ya da birden fazla eylemin gerçekleşebileceğini ifade etmek için kullanılır. İzin cümlelerinde de kullanılan ''Can'' yapısının Türkçedeki karşılığı -ebilmek -abilmek ekleridir. 5. sınıflar için ''Talking about abilities with CAN (CAN / CAN'T yapısı ile ilgili yeteneklerden bahsetme) konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Bu yapının olumsuzu ise ''Can'' ve ''Not'' ekleriyle yazılır. Can't şeklinde yazılan ek, yapamamak, izin vermemek gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Talking About Abilities with CAN (CAN / CAN'T Yapısı İle İlgili Yeteneklerden Bahsetme)
1- Yapabilmek - Gerçekleştirebilmek Anlamında CAN
Cümle içinde bir eylemi yapabileceğimizi belirtmek istiyorsak ''Can'' yapısını kullanırız.
Örnek Cümleler:
1- I can walk for 2 hours without stopping.
2 saat boyunca durmadan yürüyebilirim.
2- He can carry these armchairs.
O bu koltukları taşıyabilir.
3- She can speak French.
O, Fransızca konuşabilir.
4- My father can repair your computer.
Babam senin bilgisayarını tamir edebilir.
Not: Can yapısı birden fazla yeteneği belirtmek için de kullanılabilir.
Örnekler:
1- She can speak French and Spanish.
O Fransızca ve Almanca konuşabilir.
2- He can teach you math and geometry.
O sana matematik ve geometri öğretebilir.
3- I can write both poems and novels.
Ben hem şiir hem roman yazabilirim.
2- Yapamamak - Gerçekleştirememek Anlamında CAN'T
Bir eylemi gerçekleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda ''Can't'' yapısı kullanılır.
Örnek Cümleler:
1- I can't help you in this subject.
Sana bu konuda yardım edemem.
2- She can't drive a car.
O araba kullanamaz.
3- My older sister can't speak English.
Ablam, İngilizce konuşamaz.
4- He can't play football.
O futbol oynayamaz.
5- I can't climb the mountain.
Ben dağa tırmanamam.
Not: Can't yapısı fiziksel olarak gerçekleşmesi imkansız olan cümlelerde de kullanılır.
Örnekler:
1- Animals can't talk.
Hayvanlar konuşamaz.
2- People can't fly.
İnsanlar uçamaz.
3- Reptiles can't walk.
Sürüngenler yürüyemez.
3- Soru Cümlelerinde Can - Can't Kullanımı:
Soru sorarken Can ve Can't yapıları cümlenin başında yer alır.
1.A. Can Yapısının Soru Cümlelerinde Kullanımı:
1- Can I help you?
Size yardımcı olabilir miyim?
2- Can i ask you a few questions about this subject?
Bu konu hakkında birkaç soru sorabilir miyim?
3- Can i turn on the tv?
Televizyonu açabilir miyim?
4- Can i learn to drive?
Araba sürmeyi öğrenebilir miyim?
5- Can i speak english fluently?
Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilir miyim?
1.B. Can't Yapısının Soru Cümlelerinde Kullanımı:
1- Can't I learn to speak italian?
İtalyanca konuşmayı öğrenemez miyim?
2- Can't I open a bookstore here?
Burada bir kitapçı açamaz mıyım?
3- Can't you teach me to cook?
Bana yemek yapmayı öğretemez misin?
4- Can't i repair this radio?
Bu radyoyu tamir edemez miyim?
5- Can't I learn to play guitar this year?
Bu yıl gitar çalmayı öğrenemez miyim?
Not: ''Can'' ve ''Can't'' yapıları genel olarak yetenek belirtmek için kullanılır. Ancak bunun dışında da kullanım alanları mevcuttur. İzin vermek / vermemek için de bu yapılar kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- You can go home early today.
Bugün eve erken gidebilirsin.
2- You can go out.
Dışarı çıkabilirsin.
3- You can close the window and door.
Pencereyi ve kapıyı kapatabilirsin.
4- You can't go out at this hour.
Bu saatte dışarı çıkamazsın.
5- You can't read my diary.
Günlüğümü okumazsın.
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