5. Sınıf İngilizce Simple Present Tense (Geniş Zaman) konu anlatımı

İngilizcede zamanlar (Tense) geçmiş zaman (Past Tense), şimdiki zaman (Present Continous Tense), gelecek zaman (Future Tense) ve Geniş Zaman (Simple Present Tense) olmak üzere dört ana başlıkta toplanır. Simple present tense, sadece her zaman yapılan şeyleri anlatmak için değil, yön ve yargı bildiren cümlelerde de kullanılır.

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

1- Olumlu Cümleler:

Her zaman yapılan ve anlam bakımından olumlu olan cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1- I visit my grandmother every Saturday.

Her cumartesi büyük annemi ziyaret ederim.

2- My mother drinks 4-5 cups of tea every morning.

Annem her sabah 4 -5 bardak çay içer.

3- I brush my teeth 3 times a day.

Dişlerimi günde 3 kere fırçalarım / fırçalıyorum.

4- My father washes his car every Sunday.

Babam her pazar arabasını yıkar.

5- I love to read books and watch movies.

Kitap okumayı ve film izlemeyi çok severim.

Not: Bazı Simle Present Tense cümleleri -ıyor -iyor kalıbıyla bittiği için ''Present Continous Tense'' kalıbıyla karıştırılabilir. Eğer bir eylem her zaman yapılıyorsa geniş zaman, sadece o an / o gün yapılıyorsa şimdiki zaman cümlesidir.

2- Olumsuz Cümleler:

Anlam bakımından olumsuz olan geniş zamanlı cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1- My father doesn't work on sundays.

Babam pazar günleri çalışmıyor.

2- My older sister does not like to go out and travel.

Ablam dışarı çıkmayı ve gezmeyi / seyahat etmeyi sevmez.

3- I don't go online and play games during school days.

Okul günleri internete girmem ve oyun oynamam.

4- I don't like very curious people.

Çok meraklı insanlardan hoşlanmam.

5- My dad doesn't like people who talk too much.

Babam çok konuşan insanları sevmez.

3- Soru Cümlesi:

İnsanların genelde neler yaptıklarını, hobilerini ve meraklarını öğrenmek için kurulan cümlelerdir.

Örnek Cümleler:

1- What kind of music do you listen to these days?

Bu sıralar ne tür müzikler dinliyorsun?

2- Which directors do you like the most?

En çok hangi yönetmenleri seviyorsun?

3- What do you do on the weekend?

Hafta sonu neler yaparsın?

4- What is your favorite fruit?

En sevdiğin meyve hangisi?

5- What kind of movies do you usually watch?

Genelde ne tür filmler izliyorsun?

Not: Bilimsel olarak ispatlanmış gerçekleri anlatırken Simple Present Tense kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- There are 8 planets in the solar system.

Güneş sisteminde 8 gezegen vardır.

2- The largest continent in the world is Asia.

Dünyanın en büyük kıtası Asya kıtasıdır.

3- There are 7 colors in the rainbow.

Gökkuşağında 7 renk vardır.

Not: Herkes tarafından kabul edilen gerçekler de bu zaman kalıbıyla anlatılır.

Örnek Cümleler:

1- Human, most smart alive in the world.

İnsan, dünyadaki en zeki canlıdır.

2- Vegetables and fruits are beneficial for human health.

Sebze ve meyveler insan sağlığına faydalıdır.

3- It does not snow in summer.

Yaz mevsiminde kar yağmaz.

4- China is the most populous country in the world

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir.