İngilizcedeki şimdiki zaman cümleleri anlam bakımından olumlu ve olumsuz olabilir. Ögelerin yerini değiştirerek şimdiki zamanlı soru cümleleri kurmak mümkündür.

5. Sınıf İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) - Konu Anlatımı

İngilizce Present Continuous cümlelerinde fiil görevindeki kelimeye -ing takısı getirilir. Genellikle bir özne, yardımcı fiil ve fiilden oluşur.

Örnekler:

1- Samet (özne) is (yardımcı fiil) writing (fiil) poem and novel. / Samet şiir ve roman yazıyor.

2- We going to my grandfather. / Biz, dedemin yanına gidiyoruz.

3- They are cooking a meetball. / Onlar, köfte pişiriyor.

4- She is sleeping now in her room. / O şu anda odasında uyuyor.

5- He is checking all e-mail / O büyün e-maillerini kontrol ediyor.

Presen Continuous cümlelerinde birden fazla özne yer alabilir.

Örnekler:

1- Ahmet and Ali reading book in library. / Ahmet ve Ali kütüphanede kitap okuyor.

2- Jennifer and me playing volleyball / Jennifer ve ben voleybol oynuyoruz.

3- Me and my family going to sea together. / Ben ve ailem birlikte denize gidiyoruz.

Present Contonious cümleleri anlam bakımından olumlu ve olumsuz olarak ikiye gruba ayrılır.

1.A. Olumlu Şimdiki Zaman Cümleleri

Cümledeki eylemin o anda yapıldığını / yapılmakta olduğunu gösteren cümleler olumlu şimdiki zaman cümleleridir. .

Örnekler:

1- İclal very beautifully playing guitar / İclal çok güzel gitar çalıyor.

2- My mother cleaning the house since two hours. / Annem iki saattir evi temizliyor.

3- Your sister riding a bicycle / Senin kız kardeşin bisiklet sürüyor.

1.B. Olumsuz Şimdiki Zaman Cümleleri

Cümle içerisindeki eylemin gerçekleşmediğini / yapılmadığını anlatan cümlelerdir. Bu cümlelerde genellikle fiilin önüne ''dont'' takısı getirilir.

Örnekler:

1- Ayşe is don't playing basketball / Ayşe basketbol oynamıyor.

2- Ahmet is don't understanding what I say / Ahmet söylediklerimi anlamıyor.

3- My brother don't going Bursa today. / Ağabeyim bugün Bursa'ya gitmiyor.

4- I'm not coming / Gelmiyorum.

İngilizcede şimdiki zamanlı soru cümleleri kurulabilir. Bunun için cümledeki ögelerin yeri değiştirilmelidir.

Örnekler:

1- Are you learning this lesson? / Sen bu dersi öğreniyor musun?

2- Are you hearing my voice? / Sesimi duyuyor musun?

3- Are they swimming? - Onlar yüzüyor mu?