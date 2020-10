5. Sınıf İngilizce Prepositions Of Place (Yer Bildiren Kelimeler - Yer Edatları) konu anlatımı

5.sınıf İngilizce derslerinden birisi de Prepositions of Place denilen yer bildiren kelimeler yani yer edatlarıdır. Bu kelimeler sayesinde bir nesnenin nerede ve hangi yönde olduğu anlaşılır.

Prepositions of Place (Yer Bildiren Kelimeler - Yer Edatları)

İngilizce derslerinde hem nesnelerin hem de kişilerin nerede ve hangi yönde olduğunu, genellikle de konumunu ifade eden yani yer bildiren edatlar cümlelerde kullanılır. İngilizce yer bildiren edatları doğru şekilde anlamak için öncelikle bu edatların hepsini ve Türkçe karşılığını bilmek gerekir. İşte İngilizce yer bildiren sözcükler ve Türkçe karşılıkları;

- in = içinde,

- on = üstünde,

- under = altında,

- in front of = önünde,

- between = arasında,

- next to = yanında,

- behind = arkasında,

- near = yakınında,

- around = etrafında,

- opposite = karşısında.

Bu kelimelerin her biri İngilizce cümlelerde yer belirtmek amacıyla kullanılır. Yer belirten kelimeleri doğru bilmek cümleleri de doğru kurmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple, öncelikle İngilizce kelimelere göre cümle içerisinde bir kurulum sağlamak gerekir. Böylece cümlelerin kuruluşlarını ve kelimelerin anlamlarını daha doğru şekilde kavrayabiliriz. Yukarıda verilen her yer bildirme edatı için bir cümle örneği sunalım.

1- The cat is next to the dog.

Bu cümlede kullanılan yer bildirme edatı "next to" olmaktadır. Burada aslında bir nesnenin ya da bir canlının yeri bildirilmektedir. Cümlenin Türkçe karşılığı ise;

- Kedi, köpeğin yanındadır. Kedinin köpeğin yanında olduğunu belirtmek için bu kelimenin İngilizce karşılığı olan "next to" kullanılmıştır.

2- The restaurant is in front of the playground.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Restoran, oyun parkının önündedir. Restoranın yerini belirtmek için "in front of" kullanılmıştır. Herhangi bir nesnenin önünde olduğunu söylemek için "in front of" yer bildirme edatı tercih edilir. Bu edat genellikle adres tariflerinde daha çok kullanılmaktadır.

3- The school is between the hotel and library.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Okul, otel ve kütüphanenin arasındadır.

Bu cümleden de anlaşılabileceği gibi bir nesnenin ya da yerin hangi iki yer arasında yer aldığını belirtmek için "between" kelimesi kullanılır. "between" kelimesi genellikle iki yer arasında kalan kısmı belirttiği için iki farklı konum kullanılır. Yani cümlede olduğu gibi otel ve kütüphanenin arasında kalan yeri belirtmek için bu kelime kullanılmıştır.

4- The hospital is behind the police station.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Hastane, polis karakolunun arkasındadır.

"behind" kelimesi yön olarak arka kısmı belirten bir yön kelimesidir. Cümlede hastanenin arka tarafta kaldığını belirtmek için "behind" kelimesi kullanılmıştır.

5- The library is opposite the school.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Kütüphane, okulun karşısındadır. Yine yön kavramlarını belirten diğer bir kelime "opposite" kelimesidir. Bu kelime sayesinde tarif edilecek adres bir yerin karşısında olduğu kolaylıkla belirtilebilir.

6- The playground is near the school.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Oyun parkı, okulun yanındadır.

Cümlede oyun parkının yerini ve hangi yönde olduğunu belirtmek için "near" kelimesi tercih edilmiştir.

7- The book is on the table.

Cümlenin Türkçe karşılığı;

- Kitap, masanın üstündedir. Bir nesnenin ya da kişinin yerini belirtmek amacıyla in ya da on kelimeleri de tercih edilebilir. Cümlelerin kuruluşları aynı sadece yön belirten kelimeler farklı olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple kelimelerin mutlaka anlamlarını bilmek gerekir.