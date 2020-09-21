5. Sınıf İngilizce Names Of The Sports And Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri) konu anlatımı
Başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok spor türü bulunur. Bunlara İngilizcede kısaca ''Sports'' ya da ''Types of Sports'' denir. 5. sınıflar için - Names of the Sports and fitness activities (Spor aktiviteleri isimleri) - konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
''Fitness'' kelimesi, ''uygunluk'' ve ''sağlıklı olmak - formda olmak'' demektir. Genelde spor salonlarında yapılan fitness aktivitelerinin de birçok türü bulunuyor. Bu türler sırasıyla ''Su Sporları'' - ''Kış Sporları'' ve ''Olimpik Sporlar'' olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Names of the Sports and Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri)
1- Spor Türleri ve İngilizce Karşılıkları:
Futbol - Football
Not: ''Foot'' - 'ayak - ''Ball'' top demektir. Futbol, ayak topu anlamına gelir.
Basketbol - Basketball
Not: ''Basket'' kelimesinin Türkçe karşılığı sepettir. Potaların şekli sepet şeklinde olduğu için bu ismi almıştır.
Voleybol - Volleyball
Hentbol - Handball
Not: Kelime ''Hand'' ve ''Ball'' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. ''Hand'' el demektir. Türkçeye çevrilirken ''Hent'e'' dönüşmüştür.
Masa Tenisi - Table Tennis
Bisiklet - Cycling
Beyzbol - Baseball
Ragbi - Rugby
Koşu - Jogging
Bowling - Bowling
Bilardo - Billiards
Eskirim - Fencing
Dart - Darts
Örnek Cümleler:
1- We played a football match with my brothers today.
Bugün abimlerle futbol maçı yaptık.
2- We will play basketball tomorrow with my friends.
Yarın arkadaşlarımla basketbol oynayacağız.
3- A Volleyball team consists of 6 people.
Bir voleybol takımı 6 kişiden oluşur.
4- I jog in the forest 2 days a week.
Haftada 2 gün ormanda koşu yapıyorum.
Not: Spor yaptığımızı belirtmek için ''play'' kelimesini kullanabiliriz.
Play football
Play billiards
Play volleyball
Play basketball
2- Su Sporları - Water Sports
Su Topu - Water Ball
Su Kayağı - Waterskiing
Dalış - Skuba Diving
Sailing - Yelken
Sörf Yapmak - Surfing
3- Kış Sporları ve İngilizce Karşılıkları:
Kış Sporları - Winter Sports
Buz hokeyi - Ice hokey
Körling - Curling
Kayak - Ski / Kayak Merkezi - Ski Resort
Buz Pateni - Ice Skating
Kar Raftingi - Snow rafting
Alp Disiplini - Alpine discipline
Kızak - Sled
Örnek Cümleler:
1- Kış sporlarını izlemekten hoşlanırım.
I enjoy watching winter sports.
2- Buz hokeyi maçları çok heyecanlı oluyor.
Ice hockey matches are very exciting.
3- Seneye kayak yapmayı öğreneceğim.
i will learn to ski next year.
Not: Türkçe ve İngilizcede bazı spor türlerinin yazılışı ve okunuşu aynıdır.
Örnekler:
Karate
Aikido
Golf
Fitness
Kung Fu
Judo
Polo
Tekvando
Boks
Badminton
4- Fitness Aktiviteleri:
Aerobik - Aerobic
Kardiyo - Cardio
Ağırlık Kaldırma - Weight Lifting
Yürüyüş Yapmak - Have A Walk
Pilates - Pilates
Vücut Geliştirme - Body Building
Örnek Cümleler:
1- Millions of people were doing aerobic in the 90's.
Doksanlı yıllarda milyonlarca insan aerobic yapıyordu.
2- I enrolled in pilates course today..
Bugün pilates kursuna kayıt oldum.
3- I lost 5 kg in a month by doing cardio
Kardiyo yaparak bir ay içinde 5 kilo verdim.
5- Olimpik Sporlar ve İngilizce Karşılıkları:
Atletizm - Athletics
Badminton - Badminton
Triatlon - Triathlon
Okçuluk - Archery
Kano - Canoe
Halter - Barbell ya da Dumb Bell
Hokey - Hockey
Uzun Atlama - Long Jump
Gülle Atma - Shot Put
Güreş - Wrestling
Yağlı Güreş - Oil Wrestling
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle