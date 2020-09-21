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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Names Of The Sports And Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 21.09.2020 - 02:04 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Names Of The Sports And Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Names Of The Sports And Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri) konu anlatımı
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Başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok spor türü bulunur. Bunlara İngilizcede kısaca ''Sports'' ya da ''Types of Sports'' denir. 5. sınıflar için - Names of the Sports and fitness activities (Spor aktiviteleri isimleri) - konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

''Fitness'' kelimesi, ''uygunluk'' ve ''sağlıklı olmak - formda olmak'' demektir. Genelde spor salonlarında yapılan fitness aktivitelerinin de birçok türü bulunuyor. Bu türler sırasıyla ''Su Sporları'' - ''Kış Sporları'' ve ''Olimpik Sporlar'' olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

 Names of the Sports and Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri)

 1- Spor Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

 Futbol - Football

 Not: ''Foot'' - 'ayak - ''Ball'' top demektir. Futbol, ayak topu anlamına gelir.

 Basketbol - Basketball

 Not: ''Basket'' kelimesinin Türkçe karşılığı sepettir. Potaların şekli sepet şeklinde olduğu için bu ismi almıştır.

 Voleybol - Volleyball

 Hentbol - Handball

 Not: Kelime ''Hand'' ve ''Ball'' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. ''Hand'' el demektir. Türkçeye çevrilirken ''Hent'e'' dönüşmüştür.

 Masa Tenisi - Table Tennis

 Bisiklet - Cycling

 Beyzbol - Baseball

 Ragbi - Rugby

 Koşu - Jogging

 Bowling - Bowling

 Bilardo - Billiards

 Eskirim - Fencing

 Dart - Darts

 Örnek Cümleler:

 1- We played a football match with my brothers today.

 Bugün abimlerle futbol maçı yaptık.

 2- We will play basketball tomorrow with my friends.

 Yarın arkadaşlarımla basketbol oynayacağız.

 3- A Volleyball team consists of 6 people.

 Bir voleybol takımı 6 kişiden oluşur.

 4- I jog in the forest 2 days a week.

 Haftada 2 gün ormanda koşu yapıyorum.

 Not: Spor yaptığımızı belirtmek için ''play'' kelimesini kullanabiliriz.

 Play football

 Play billiards

 Play volleyball

 Play basketball

 2- Su Sporları - Water Sports

 Su Topu - Water Ball

 Su Kayağı - Waterskiing

 Dalış - Skuba Diving

 Sailing - Yelken

 Sörf Yapmak - Surfing

 3- Kış Sporları ve İngilizce Karşılıkları:

 Kış Sporları - Winter Sports

 Buz hokeyi - Ice hokey

 Körling - Curling

 Kayak - Ski / Kayak Merkezi - Ski Resort

 Buz Pateni - Ice Skating

 Kar Raftingi - Snow rafting

 Alp Disiplini - Alpine discipline

 Kızak - Sled

 Örnek Cümleler:

 1- Kış sporlarını izlemekten hoşlanırım.

 I enjoy watching winter sports.

 2- Buz hokeyi maçları çok heyecanlı oluyor.

 Ice hockey matches are very exciting.

 3- Seneye kayak yapmayı öğreneceğim.

 i will learn to ski next year.

 Not: Türkçe ve İngilizcede bazı spor türlerinin yazılışı ve okunuşu aynıdır.

 Örnekler:

 Karate

 Aikido

 Golf

 Fitness

 Kung Fu

 Judo

 Polo

 Tekvando

 Boks

 Badminton

 4- Fitness Aktiviteleri:

 Aerobik - Aerobic

 Kardiyo - Cardio

 Ağırlık Kaldırma - Weight Lifting

 Yürüyüş Yapmak - Have A Walk

 Pilates - Pilates

 Vücut Geliştirme - Body Building

 Örnek Cümleler:

 1- Millions of people were doing aerobic in the 90's.

 Doksanlı yıllarda milyonlarca insan aerobic yapıyordu.

 2- I enrolled in pilates course today..

 Bugün pilates kursuna kayıt oldum.

 3- I lost 5 kg in a month by doing cardio

 Kardiyo yaparak bir ay içinde 5 kilo verdim.

 5- Olimpik Sporlar ve İngilizce Karşılıkları:

 Atletizm - Athletics

 Badminton - Badminton

 Triatlon - Triathlon

 Okçuluk - Archery

 Kano - Canoe

 Halter - Barbell ya da Dumb Bell

 Hokey - Hockey

 Uzun Atlama - Long Jump

 Gülle Atma - Shot Put

 Güreş - Wrestling

 Yağlı Güreş - Oil Wrestling

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