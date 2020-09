5. Sınıf İngilizce Names Of The Sports And Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri) konu anlatımı

''Fitness'' kelimesi, ''uygunluk'' ve ''sağlıklı olmak - formda olmak'' demektir. Genelde spor salonlarında yapılan fitness aktivitelerinin de birçok türü bulunuyor. Bu türler sırasıyla ''Su Sporları'' - ''Kış Sporları'' ve ''Olimpik Sporlar'' olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Names of the Sports and Fitness Activities (Spor Aktiviteleri İsimleri)

1- Spor Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

Futbol - Football

Not: ''Foot'' - 'ayak - ''Ball'' top demektir. Futbol, ayak topu anlamına gelir.

Basketbol - Basketball

Not: ''Basket'' kelimesinin Türkçe karşılığı sepettir. Potaların şekli sepet şeklinde olduğu için bu ismi almıştır.

Voleybol - Volleyball

Hentbol - Handball

Not: Kelime ''Hand'' ve ''Ball'' kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. ''Hand'' el demektir. Türkçeye çevrilirken ''Hent'e'' dönüşmüştür.

Masa Tenisi - Table Tennis

Bisiklet - Cycling

Beyzbol - Baseball

Ragbi - Rugby

Koşu - Jogging

Bowling - Bowling

Bilardo - Billiards

Eskirim - Fencing

Dart - Darts

Örnek Cümleler:

1- We played a football match with my brothers today.

Bugün abimlerle futbol maçı yaptık.

2- We will play basketball tomorrow with my friends.

Yarın arkadaşlarımla basketbol oynayacağız.

3- A Volleyball team consists of 6 people.

Bir voleybol takımı 6 kişiden oluşur.

4- I jog in the forest 2 days a week.

Haftada 2 gün ormanda koşu yapıyorum.

Not: Spor yaptığımızı belirtmek için ''play'' kelimesini kullanabiliriz.

Play football

Play billiards

Play volleyball

Play basketball

2- Su Sporları - Water Sports

Su Topu - Water Ball

Su Kayağı - Waterskiing

Dalış - Skuba Diving

Sailing - Yelken

Sörf Yapmak - Surfing

3- Kış Sporları ve İngilizce Karşılıkları:

Kış Sporları - Winter Sports

Buz hokeyi - Ice hokey

Körling - Curling

Kayak - Ski / Kayak Merkezi - Ski Resort

Buz Pateni - Ice Skating

Kar Raftingi - Snow rafting

Alp Disiplini - Alpine discipline

Kızak - Sled

Örnek Cümleler:

1- Kış sporlarını izlemekten hoşlanırım.

I enjoy watching winter sports.

2- Buz hokeyi maçları çok heyecanlı oluyor.

Ice hockey matches are very exciting.

3- Seneye kayak yapmayı öğreneceğim.

i will learn to ski next year.

Not: Türkçe ve İngilizcede bazı spor türlerinin yazılışı ve okunuşu aynıdır.

Örnekler:

Karate

Aikido

Golf

Fitness

Kung Fu

Judo

Polo

Tekvando

Boks

Badminton

4- Fitness Aktiviteleri:

Aerobik - Aerobic

Kardiyo - Cardio

Ağırlık Kaldırma - Weight Lifting

Yürüyüş Yapmak - Have A Walk

Pilates - Pilates

Vücut Geliştirme - Body Building

Örnek Cümleler:

1- Millions of people were doing aerobic in the 90's.

Doksanlı yıllarda milyonlarca insan aerobic yapıyordu.

2- I enrolled in pilates course today..

Bugün pilates kursuna kayıt oldum.

3- I lost 5 kg in a month by doing cardio

Kardiyo yaparak bir ay içinde 5 kilo verdim.

5- Olimpik Sporlar ve İngilizce Karşılıkları:

Atletizm - Athletics

Badminton - Badminton

Triatlon - Triathlon

Okçuluk - Archery

Kano - Canoe

Halter - Barbell ya da Dumb Bell

Hokey - Hockey

Uzun Atlama - Long Jump

Gülle Atma - Shot Put

Güreş - Wrestling

Yağlı Güreş - Oil Wrestling