İngilizcedeki belli başlı hayvan isimleri hiç değişmeden Türkçeye geçmiştir. Bunların yazılış ve okunuşları her iki dilde de aynıdır. Bunun dışında İngilizceye de Latince ve Almanca gibi dillerden geçmiş olan hayvan isimleri bulunmaktadır.

5. Sınıf İngilizce Names of the Animals (Hayvanlar - Hayvan İsimleri) - Konu Anlatımı

Hayvanlar kendi içerisinde birçok farklı türe ayrılırlar. Hayvan isimlerini türlerine göre ayırmak İngilizce karşılıklarının çok daha hızlı öğrenilmesini sağlar.

1- Evcil Hayvanlar:

Evcil hayvanlar sokakta sık sık gördüğümüz ve sıklıkla evde beslediğimiz hayvanlardır. Bu nedenle İngilizce hayvan isimlerini öğrenmeye evcil hayvanlardan başlanmalıdır.

Örnekler:

1- Kedi - Cat

2- Köpek - Dog

3- Balık - Fish

4- Kuş / Bird

5- Muhabbet Kuşu - Butgeriar / Lovebird

6- Papağan - Parrot

7- Tavşan - Rabbit

8- Kaplumbağa (tosbağa) - Turtle / Turtoise

2- Vahşi Hayvanlar:

Ormanlarda, nehir kenarlarında ve çöllerde yaşayan hayvanlara vahşi hayvanlar denir. Bazları Yağmur Ormanlarında, bazıları okyanuslarda yaşar.

Örnekler:

1- Maymun - Monkey

2- Aslan - Lion

3- Fil - Elephant

4- Boğa - Bull

5- Kaplan - Tiger

6- Yılan - Snake

7- Ayı - Beer

8- Kutup Ayısı - Polar Beer

9- Kurt - Wolf

10- Tilki - Fox

10- Fare - Mouse

11- Köpek Balığı - Shark

3- Kuşlar:

Kuş kelimesinin İngilizce karşılığı ''Bird''dir. Kuş türlerinin İngilizce karşılıkları birbirinden farklıdır.

1- Baykuş - Owl

2- Leylek - Stork

3- Şahin - Hawk

4- Kartal - Eagle

5- Serçe - Sparrow

6- Kuzgun - Raven

7- Martı - Seagull / Gull

8- Bülbül - Nightingale

9- Akbaba- Vulture

10- Güvercin - Pigeon

4- Türkçesi ve İngilizcesi Aynı Olan Hayvan İsimleri:

Bazı hayvan isimleri herhangi bir değişiklik olmadan direkt Türkçeye aktarılmıştır. Bu isimlerin Türkçe okunuşları İngilizce telaffuzları gibidir.

Örnekler:

1- İngilizce: Hamster - Türkçe: Hamster

2- İngilizce: Jaguar - Türkçe: Jaguar i

3- İngilizce: Panda - Türkçe: Panda

4- İngilizce - Jaguar - Türkçe: Jaguar

Bazı hayvan isimleri ise Türkçeye tek bir harf değişikliğiyle girmiştir.

İngilizce: Panther / Türkçe: Panter