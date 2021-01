Bir yıl içerisinde ülkemizde birçok farklı kutlama gerçekleştiririz. Bu kutlamaların farklı amaçları vardır ve hepsi de özeldir. Özellikle hem milli bayramlarımız hem de dini bayramlarımız bizim için çok önemlidir. Şimdi bunların İngilizce karşılıklarına bakalım ve nasıl yazılmış olduklarını inceleyelim.

5. Sınıf İngilizce Names Of Some Festivals (Bayram - Kutlama İsimleri) Konu Anlatımı

Bizim ülkemizde bayramlar ikiye ayrılır. Bunlardan biri dini bayramlar diğeri ise milli bayramlardır. Öncelikle milli bayramlarımızdan başlayalım ve bunları nasıl yazılmış olduklarına bir bakalım.

National Fesvials / National Holidays - Milli Bayramlar

April 23, National Sovereignty and Shildren’s Day = 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

May 19, Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day = Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

August 30, Victory Day = 30 Ağustos Zafer Bayramı

October 29, Rebuclic Day = 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

İşte her yıl ülkemizde kutladığımız ve törenler düzenlediğimiz milli bayramlarımız bu şekilde yazılır. Siz de bu bayramlara bakmadan deftere yazmaya çalışarak konuyu daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle Milli bayramlarımızın karşılıklarını İngilizce yazarken, mutlaka yukarıdaki gibi virgül koymayı unutmayın.

Şimdi de yıl içerisinde kutladığımız dini bayramlarımızı inceleyelim ve İngilizce yazılışlarına bir bakalım.

Religious Festivals / Religious Holidays - Dini Bayramlar

Ramadan Feast = Ramazan Bayramı

Feast of Sacrifite = Kurban Bayramı

Bu şekilde yıl içerisinde kutladığımız dini bayramlarımızı da İngilizce böyle yazabiliriz. Bu bayramları da yine bakmadan birkaç defa yazabilir ve konuyu daha iyi şekilde pekiştirebilirsiniz.

Festivals / Holiday Arround The World - Dünyadaki Bayramlar ve Özel Günler

Aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde ve farklı zamanlarda kutlanan bayramlar ve özel günler bulunmaktadır. Şimdi bu bayram ve özel günlerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarını inceleyelim.

Christmas = Noel

Cinco de mayo = 5 Mayıs'ta Meksika’da kutlanan milli bir bayram

Easter = Paskalya

Chinese new year = Çin yeni yılı

Thanksgiving Day = Şükran Günü

Halloween = Cadılar Bayramı

Genel olarak yukarıdaki kutlama günleri dünyanın değişik ülkelerinde farklı zamanlarda kutlanmaktadır. Tıpkı yabancı ülkelerde olduğu gibi bizde de yıl içerisinde farklı zaman dilimlerinde kutlamalar gerçekleşir. Pratik yapmak için yukarıdaki kutlama günlerini tekrar yazabilir ve konuyu daha iyi şekilde anlama şansını elde edebilirsiniz.