5. Sınıf İngilizce Months Of The Year (Aylar - Ay İsimleri) konu anlatımı

İngilizcede Türkçede de olduğu gibi yılın her ayı için farklı bir kelime kullanılmaktadır. On iki ay için kullanılan İngilizce karşıtları sırası ile şöyledir; January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ve son olarak December.

January (Ocak Ayı)

Yılın ilk ayı olan ocak ayının İngilizce karşıtı January'dir. Bu kelime ile ilgili örnek cümleler:

She will visit her mother in January. (Annesini Ocak'ta ziyaret edecek.)

I was born in January. (Ocak ayında doğdum.)

February (Şubat Ayı)

Yılın ikici ayı için İngilizce'de kullanılan kelime February'dir. Bu kelimeyi şu şekilde örneklendirebiliriz:

Valentine's Day is in February. (Sevgililer günü şubat ayındadır.)

February is the second month of the year. (Şubat yılın ikinci ayıdır.)

March (Mart Ayı)

Mart ayının İngilizce karşılığı olarak March kullanılır. March kelimesi cümle içinde şu şekillerde yer alabilir:

I will send your money in March. (Paranı Mart'ta göndereceğim.)

March is my favorite month in a year. (Mart yılın en sevdiğim ayıdır.)

April (Nisan Ayı)

İngilizcede Nisan ayı için kullanılan kelime April'dir. Bu kelimeye örnek olarak şu cümleleri gösterebiliriz:

I will be with you in April. (Nisan ayında seninle olacağım.)

The first mount of spring is April. (Nisan, baharın ilk ayıdır. )

May (Mayıs Ayı)

Mayıs ayının İngilizce karşıtı olarak kullanılan kelime May'dir. Cümle içerisinde kullanım şekilleri şu şekilde gösterilebilir:

I will buy this car in May. (Mayısta bu arabayı satın alacağım.)

I was with my father last May. (Geçen Mayısta babam ile beraberdim.)

June (Haziran Ayı)

Haziran ayı için kullanılan İngilizce sözcük June'dur. Bu kelimenin örnekleri şu şekilde olabilir:

My sister was born end of the June. (Haziran ayının sonunda kız kardeşim doğdu.)

It is generally hot here in June. (Haziran ayında burası genellikle sıcak olur.)

July (Temmuz Ayı)

İngilizcede Temmuz ayının karşılığı olarak kullanılan kelime July'dır. Kelimenin cümle içerisine kullanımını göstermek için şu cümleler örnek verilebilir:

My brother will move here in July. (Erkek kardeşim Temmuz'da buraya taşınacak.)

I will be there in 25th July. (25 Temmuzda orada olacağım.)

August (Ağustos Ayı)

Ağustos ayının İngilizce karşılığı August kelimesidir. Bu kelime cümle içerisinde şu şekilde kullanılmaktadır:

When I saw you last year in August, you were thinner. (Geçen yıl Ağustos ayında seni gördüğümde daha zayıftın.)

I was a student in last August, now I'm a teacher. (Geçen Ağustosta bir öğrenciydim, şimdi bir öğretmenim.)

September (Eylül Ayı)

Türkçe'deki eylül ayının İngilizce karşılığı olarak September kelimesi kullanılır. Bu kelimenin yer aldığı örnek cümleleri şu şekilde gösterebiliriz:

There is a party in September. (Eylül ayında bir parti var.)

I meet my chilhood friends in every September. (Her Eylül ayında çocukluk arkadaşlarımla buluşurum.)

October (Ekim Ayı)

Yılın 10. ayı olan Ekim için İngilizcede October kelimesi kullanılır. Bu kelime için şu örnekler kullanılabilir:

I was born in 10th October. (10 Ekimde doğdum.)

It was very cold in last October. (Geçen Ekim ayında hava çok soğuktu.)

November (Kasım Ayı)

Türkçede kullanılan Kasım ayının İngilizce karşılığı November kelimesidir. Örnek cümleleri şu şekilde kurabiliriz:

She had a baby in November. (Kasım ayında bir bebeği oldu.)

I lost my father on November 2001. (Kasım 2001'de babamı kaybettim.)

December (Aralık Ayı)

Yılın son ayı olan aralık ayının karışılığı olan sözcük December'dır. Bu kelime cümle içinde şu şekilde kullanabiliriz:

December is the coolest of a year. (Aralık yılın en soğuk ayıdır.)

When I'll go to my hometowm in December, I'll meet all of my friends. (Aralık ayında memleketime gittiğimde bütün arkadaşlarımla buluşacağım.)