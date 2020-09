İngilizce tavsiye ve öneriler verilirken should yapısı çok fazla kullanılıyor. Should kalıbını kullanırken farklı cümlelerde kullanım şekli değişebiliyor. Bu konu ve durumlara göre gündelik yaşam içerisinde kullanım şekilleri hakkında konu anlatımları ile ünite çalışmaları desteklenebilir. Hem pratik alanında kolaylık elde etmek hem de konu hakkında testler ve çalışmalar çözerken pratiklik elde etmek adına bazı püf noktalarını öğrenmek önemlidir.

5. Sınıf İngilizce Making Simple Suggestions with SHOULD (SHOULD / SHOULD'NT Yapısı İle Tavsiyelerde Bulunma) Konu Anlatımı

Should / shouldn’t yapısının nasıl kullanıldığını öğrenmeden önce bu kalıpların hangi durumlarda kullanıldığını öğrenmek gereklidir.

- Should / Shouldn’t Yapısının Kullanım Alanları

Genel anlamda bu kalıp öğüt vermek ve tavsiyelerde bulunmak için kullanılır. Bu kalıbı bir kişinin yapmasında yarar olan durumlar anlatılırken kullanabilirsiniz. Bu anlatımlarda kesinlik yoktur. Sadece bunu yaparsan daha iyi olur şeklinde öneriler üzerinde değerlendirme yapmak anlamına gelir. Örneğin karşınızdaki insanın zayıflaması gerekiyor. Bunun için karşınızdaki insana spor yapsan iyi olur şeklinde önerilerde bulunurken bu kalıbı kullanabilirsibiz. Bunların dışında:

* Should yapılması iyi olan durumlar anlatılırken kullanılır.

* Shouldn’t yapılması iyi olmayan durumların kullanılmasında kullanılır.

* Should kullanılan cümlede fiile yapmalı anlamı katar.

* Shouldn’t ise kullanılan cümlede fiile yapmamalı anlamı katar.

* Olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde should kalıbı içerisindeki cümle fiiline ek gelmez. Yani tüm kişilerde kullanım değişmez.

- Should / Shouldn’t Konu Anlatımı

Giving Advice olarak adlandırılan cümleler İngilizcede tavsiyede bulunmak ve öğüt vermek için kullanılır. Bu cümlelerde Should / shouldn’t kalıbı kullanılır. Bu yapı ile kurulan cümlelere “melisin, malısın” şeklinde anlamlar katar. Bu kalıpta kullanılan cümle yapısı oldukça kolaydır.

“Özne+ Should+ Fiilin yalın hali+ cümlenin geri kalanı

Püf noktası: Should sonrasında kullanılan fiil her zaman yalın olmalıdır.

Olumlu ve olumsuz cümle kalıplarında sadece should ve shouldn’t kalıpları değişir. Cümle kurulumu aynıdır. Bu yapıda soru cümlesi yaparken should başa geçer. Fiil her zaman yalın halde kalır.

- Should / Shouldn’t Cümle İçinde Kullanımı

1.) Bu kalıbı karşınızdaki kişiye o kişinin yaptığı şeyin doğru ya da yanlış olduğunu fark etmesi için kullanabiliriz.

Örnek: You should study very hard to get a sufficient points froum your secience exam

( Fen Bilgisi sınavından yeterli puan almak için çok çalışmalısın. )

You shouldn't eat too much, it is very harmful for your health

( Çok yememelisin, sağlığın için çok zararlı)

2.) Bunu yaparsa ya da yapmazsan iyi olur şeklindeki cümle içinde bu kalıbı kullanabiliriz.

Örnek: You should come to home, you have to wake up early tomorrow

( Eve gelsen iyi olur, yarın erken kalkmak zorundasın)

You shouldn't spend a lot of Money or you will be poor

( Çok para harcamamalısın, yoksa fakir olursun. )

3.) Karşınızdaki insana konu hakkındaki düşüncelerinizi anlatmak içinde bu kalıp kullanılabilir. Bu şekilde kurulacak cümlelere “I think ya da I don’t think” kalıpları ile başlanır.

Örnek: Ali- it will rain today. ( Bugün yağmur yağacak.)

Ahmet- I think you should get your umbrella ( Sanırım şemsiyeni almalısın)