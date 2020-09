5. Sınıf İngilizce Making Simple Offers konu anlatımı

''Lets'' dışında birçok kelime, öneri cümlelerinde kullanılabilir. We verb ve Shall We kalıpları da basit teklif cümlelerinde sıklıkla yer alıyor. Kurulan cümlenin yapısına bağlı olarak bu kalıplardan biri seçilebilir. ''Fancy'' kelimesinin Türkçe karşılığı ise ''İster misin'dir'' ve davet - öneri cümlelerinden çok teklif cümlelerinde kullanılır.

Making Simple Offers (Teklif ve Davet Etme - Basit Teklif Kurma)

1- Lets ile Kurulan Öneri Cümleleri:

''Lets'' öneri ve teklif cümlelerinde en sık kullanılan kalıplardan biridir. Genellikle çok samimi ve yakın arkadaşlar arasında kullanılır. ''Hadi'' manasına geldiği için soru sormaktan çok teklif etmek için kullanılır.

Let's İle Başlayan 10 Örnek Cümle:

1- Let's go to the cinema. / Hadi, sinemaya gidelim.

2- Let's play football now. / Hadi şimdi futbol oynalaım.

3- Let's visit our grandmother and grandfather. / Hadi büyük anne ve büyük babamızı ziyaret edelim.

4- Let's listen to music. / Hadi müzik dinleyelim.

5- Let's watch film. / Hadi film izleyelim.

6- Let's watch match of Bayern Munich - Barcelona - Hadi Bayern Munich - Barselona maçıno izleyelim.

7- Let's go to the library. / Hadi kütüphaneye gidelim.

8- Let's go out / Hadi dışarı çıkalım.

9- Lets writing message to him. - Hadi ona mesaj yazalım.

10- Let's apologize to my mom. - Hadi annemden özür dileyelim.

Not: Let's kalıbı olumsuz cümlelerde ''not'' ekiyle birlikte kullanılır. Olumsuz cümlelerde ''Hadi'' anlamı taşımaz.

Örnek Cümleler:

1- I feel tired, Let's don't go to the library. / Yorgun hissediyorum, kütüphaneye gitmeyelim.

2- Let's don't play football, let's voleyball. / Futbol oynamayalım, voleybol oynayalım.

3- I want to stay home, let's dont go out. / Evde kalmak istiyorum, dışarı çıkmayalım.

2- ''I Hope'' ile Başlayan Kurulan İstek / Teklif Cümleleri:

''I Hope'' kalıbı istek bildirdiği teklif cümlelerinde kullanılabilir.

1- I hope to see you again . / Seni yeniden görmeyi umuyorum / istiyorum.

2- I hope to watch that match with you. / Umarım o maçı seninle izleyebilirim.

3- ''Shall We'' ile Kurulan Öneri Cümleleri:

''Shall We'' Türkçede ''İster misin'' demektir. Bu söz öbeğinden sonra fiil getirilir. İngilizcede Shall We + Verb / Fiil kalıbı en sık kullanılan öneri cümlelerinin başında geliyor.

Örnek Cümleler:

1- Shall we come to the ballet show tonight? / Bu gece bale gösterisine gelmek ister misin?

2- Shall we go to the zoo? / Hayvanat bahçesine gidelim mi?

3- Shall we look at thee book together? / Birlikte kitap bakalım mı?

4- Shall we eat pizza? / Pizza yemek ister misin?

Not: ''Shall We'' kalıbı da ''Let's'' kelimesi gibi olumsuz cümlelerde kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Shall we not go to the cinema? / Sinemaya gitmeyelim mi?

2- Shall we not visit to museum? / Müzeyi ziyaret etmeyelim mi?

3- Why Don't We Kalıbı ile Kurulan Basit Teklif Cümleleri

'' Why Don't We'' - neden olmasın, neden yapmıyoruz, anlamına gelen bir kalıptır.

Örnek Cümleler:

1- Why don't drink tea? / Neden çay içmiyoruz?

2- Why don't meet to other friends? / Neden diğer arkadaşlarımızla buluşmuyoruz?

3- Why don't we go to the cinema? / Neden sinemaya gitmiyoruz?