5. Sınıf İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık problemleri) konu anlatımı
''Health Problems'' Sağlık Sorunları demektir. ''İllness'' - ''Sickness'' ve ''Disease'' sözcüklerinin Türkçe karşılığı ise hastalıktır. ''Medication'' - İlaç anlamına gelirken ''Receipt'' kelimesinin anlamı reçetedir. 5. sınıflar İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık Problemleri) konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.
Tedavi olduğumuz yerlere Hastane ve Sağlık Ocağı denir. Hastane kelimesinin İngilizce karşılığı Hospital'dır. ''Primary Health Care Center'' ise Sağlık Ocağını tanımlamak için kullanılır. İngilizcede Doktor - Doctor olarak yazılırken Nurse - Hemşire ve Treatment - Tedavi anlamına gelir.
Health Problems (Hastalıklar - Sağlık Problemleri)
1- Göz Hastalıkları / Eyes Diseases
Astigmat - Astigmatic
Miyop - Myopic ya da Nearsighted
Astigmat - Astigmatism
Göz tansiyonu - Glokom - Glaucoma
Katarak - Cataract
Şaşılık - Cross Eye
Göz Tembelliği - Amblyopia
Gece Körlüğü - Night Blindless ya da Moon Blindless
Örnek Cümleler:
1.A. - Myopia cannot see far.
Miyoplar uzağı göremez.
1.B. - My grandmother will have cataract surgery tomorrow.
Büyük annem yarın katarakt ameliyatı olacak.
2- Sık Görülen Hastalıklar / Hequent Diseases
Ateş - Fever
Yüksek Ateş- High Fever
Diş Ağrısı - Toothache
Baş Ağrısı - Headache ya da Nuisance
Yüksek tansiyon - High Blood Pressure
Sivilce - Achne ya da Pimple
Grip - Flu ya da Grippe
Nezle - Snuffle ya da Common cold
Migren - Migraine
Boğaz Ağrısı - Sore Throat
Sinüzit - Sinusitis
İshal - Diarrhea
Tansiyon - Tension
Baş Dönmesi - Dizzinies ya da Vertigoes
Kızamık - Measless
Saman nezlesi - Hay fever
Çiçek Hastalığı - Smalipox
Kansızlık - Anemia
Nasır - Kerotoma
Sedef - Psoriasis
Alerji - Allergy
Alerjik Astım - Allergic Asthma
Öksürük - Cough
Şeker hastalığı - Diabetes
Karın Ağrısı - Stomache
Örnek Cümleler:
1.A. - My uncle has had high fever.
Amcamın yüksek ateşi var.
1.B.- I can't take the toothache any longer.
Diş ağrısına daha fazla dayanamayacağım.
1.C. - The headache does not keep my mother to sleep.
Baş ağrısı annemi uyutmuyor.
1.D. - Aslı has four or five pimples on her face.
Aslı'nın yüzünde 4 -5 tane sivilce var.
1.E. - I get flu very often in winter.
Kış mevsiminde çok sık grip oluyorum.
1.F. - Dry your hair or you will get sinusitiz.
Saçlarını kurula yoksa sinüzit olursun.
1.G. - Hay fever is not a dangerous disease.
Saman nezlesi tehlikeli bir hastalık değildir.
1.H - Psoriasis is a type of skin disease.
Sedef, bir tür deri hastalığıdır.
1.I - I'll buy cough syrup from the pharmacy.
Eczaneden öksürük şurubu alacağım.
1.J. - I have a stomach ache since morning.
Sabahtan beri karnım ağrıyor.
3- En Tehlikeli Hastalıklar / The Most Dangerous Diseases
Kanser - Cancer
Prostat Kanseri - Prostat Cancer
Akciğer Kanseri - Lung Cancer
Kan Kanseri / Lösemi - Leukemia
Ağız Kanseri - Oral Cancer
Verem - Tubercular
Cüzzam - Leprosy
Kuduz - Mad
Beyin Felci - Cerebral Palsy ya da Paralysis of the brain
Deri kanseri - Skin cancer
Felç - Stroke
Örnek Cümleler:
1.A. - I think scientists will soon find a cure for cancer.
Bence bilim adamları yakında kanserin tedavisini bulacak.
1.B. - Leprosy used to be a very common disease.
Eskiden cüzzam çok sık görülen bir hastalıktı.
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