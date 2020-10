5. Sınıf İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık problemleri) konu anlatımı

Tedavi olduğumuz yerlere Hastane ve Sağlık Ocağı denir. Hastane kelimesinin İngilizce karşılığı Hospital'dır. ''Primary Health Care Center'' ise Sağlık Ocağını tanımlamak için kullanılır. İngilizcede Doktor - Doctor olarak yazılırken Nurse - Hemşire ve Treatment - Tedavi anlamına gelir.

Health Problems (Hastalıklar - Sağlık Problemleri)

1- Göz Hastalıkları / Eyes Diseases

Astigmat - Astigmatic

Miyop - Myopic ya da Nearsighted

Astigmat - Astigmatism

Göz tansiyonu - Glokom - Glaucoma

Katarak - Cataract

Şaşılık - Cross Eye

Göz Tembelliği - Amblyopia

Gece Körlüğü - Night Blindless ya da Moon Blindless

Örnek Cümleler:

1.A. - Myopia cannot see far.

Miyoplar uzağı göremez.

1.B. - My grandmother will have cataract surgery tomorrow.

Büyük annem yarın katarakt ameliyatı olacak.

2- Sık Görülen Hastalıklar / Hequent Diseases

Ateş - Fever

Yüksek Ateş- High Fever

Diş Ağrısı - Toothache

Baş Ağrısı - Headache ya da Nuisance

Yüksek tansiyon - High Blood Pressure

Sivilce - Achne ya da Pimple

Grip - Flu ya da Grippe

Nezle - Snuffle ya da Common cold

Migren - Migraine

Boğaz Ağrısı - Sore Throat

Sinüzit - Sinusitis

İshal - Diarrhea

Tansiyon - Tension

Baş Dönmesi - Dizzinies ya da Vertigoes

Kızamık - Measless

Saman nezlesi - Hay fever

Çiçek Hastalığı - Smalipox

Kansızlık - Anemia

Nasır - Kerotoma

Sedef - Psoriasis

Alerji - Allergy

Alerjik Astım - Allergic Asthma

Öksürük - Cough

Şeker hastalığı - Diabetes

Karın Ağrısı - Stomache

Örnek Cümleler:

1.A. - My uncle has had high fever.

Amcamın yüksek ateşi var.

1.B.- I can't take the toothache any longer.

Diş ağrısına daha fazla dayanamayacağım.

1.C. - The headache does not keep my mother to sleep.

Baş ağrısı annemi uyutmuyor.

1.D. - Aslı has four or five pimples on her face.

Aslı'nın yüzünde 4 -5 tane sivilce var.

1.E. - I get flu very often in winter.

Kış mevsiminde çok sık grip oluyorum.

1.F. - Dry your hair or you will get sinusitiz.

Saçlarını kurula yoksa sinüzit olursun.

1.G. - Hay fever is not a dangerous disease.

Saman nezlesi tehlikeli bir hastalık değildir.

1.H - Psoriasis is a type of skin disease.

Sedef, bir tür deri hastalığıdır.

1.I - I'll buy cough syrup from the pharmacy.

Eczaneden öksürük şurubu alacağım.

1.J. - I have a stomach ache since morning.

Sabahtan beri karnım ağrıyor.

3- En Tehlikeli Hastalıklar / The Most Dangerous Diseases

Kanser - Cancer

Prostat Kanseri - Prostat Cancer

Akciğer Kanseri - Lung Cancer

Kan Kanseri / Lösemi - Leukemia

Ağız Kanseri - Oral Cancer

Verem - Tubercular

Cüzzam - Leprosy

Kuduz - Mad

Beyin Felci - Cerebral Palsy ya da Paralysis of the brain

Deri kanseri - Skin cancer

Felç - Stroke

Örnek Cümleler:

1.A. - I think scientists will soon find a cure for cancer.

Bence bilim adamları yakında kanserin tedavisini bulacak.

1.B. - Leprosy used to be a very common disease.

Eskiden cüzzam çok sık görülen bir hastalıktı.