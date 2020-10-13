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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık problemleri) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:47 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık problemleri) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık problemleri) konu anlatımı
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''Health Problems'' Sağlık Sorunları demektir. ''İllness'' - ''Sickness'' ve ''Disease'' sözcüklerinin Türkçe karşılığı ise hastalıktır. ''Medication'' - İlaç anlamına gelirken ''Receipt'' kelimesinin anlamı reçetedir. 5. sınıflar İngilizce Health Problems (Hastalıklar - Sağlık Problemleri) konusunu ayrıntılı bir şekilde anlattık.

Tedavi olduğumuz yerlere Hastane ve Sağlık Ocağı denir. Hastane kelimesinin İngilizce karşılığı Hospital'dır. ''Primary Health Care Center'' ise Sağlık Ocağını tanımlamak için kullanılır. İngilizcede Doktor - Doctor olarak yazılırken Nurse - Hemşire ve Treatment - Tedavi anlamına gelir.

 Health Problems (Hastalıklar - Sağlık Problemleri)

 1- Göz Hastalıkları / Eyes Diseases

 Astigmat - Astigmatic

 Miyop - Myopic ya da Nearsighted

 Astigmat - Astigmatism

 Göz tansiyonu - Glokom - Glaucoma

 Katarak - Cataract

 Şaşılık - Cross Eye

 Göz Tembelliği - Amblyopia

 Gece Körlüğü - Night Blindless ya da Moon Blindless

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Myopia cannot see far.

 Miyoplar uzağı göremez.

 1.B. - My grandmother will have cataract surgery tomorrow.

 Büyük annem yarın katarakt ameliyatı olacak.

 2- Sık Görülen Hastalıklar / Hequent Diseases

 Ateş - Fever

 Yüksek Ateş- High Fever

 Diş Ağrısı - Toothache

 Baş Ağrısı - Headache ya da Nuisance

 Yüksek tansiyon - High Blood Pressure

 Sivilce - Achne ya da Pimple

 Grip - Flu ya da Grippe

 Nezle - Snuffle ya da Common cold

 Migren - Migraine

 Boğaz Ağrısı - Sore Throat

 Sinüzit - Sinusitis

 İshal - Diarrhea

 Tansiyon - Tension

 Baş Dönmesi - Dizzinies ya da Vertigoes

 Kızamık - Measless

 Saman nezlesi - Hay fever

 Çiçek Hastalığı - Smalipox

 Kansızlık - Anemia

 Nasır - Kerotoma

 Sedef - Psoriasis

 Alerji - Allergy

 Alerjik Astım - Allergic Asthma

 Öksürük - Cough

 Şeker hastalığı - Diabetes

 Karın Ağrısı - Stomache

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My uncle has had high fever.

 Amcamın yüksek ateşi var.

 1.B.- I can't take the toothache any longer.

 Diş ağrısına daha fazla dayanamayacağım.

 1.C. - The headache does not keep my mother to sleep.

 Baş ağrısı annemi uyutmuyor.

 

 1.D. - Aslı has four or five pimples on her face.

 Aslı'nın yüzünde 4 -5 tane sivilce var.

 1.E. - I get flu very often in winter.

 Kış mevsiminde çok sık grip oluyorum.

 1.F. - Dry your hair or you will get sinusitiz.

 Saçlarını kurula yoksa sinüzit olursun.

 1.G. - Hay fever is not a dangerous disease.

 Saman nezlesi tehlikeli bir hastalık değildir.

 1.H - Psoriasis is a type of skin disease.

 Sedef, bir tür deri hastalığıdır.

 1.I - I'll buy cough syrup from the pharmacy.

 Eczaneden öksürük şurubu alacağım.

 1.J. - I have a stomach ache since morning.

 Sabahtan beri karnım ağrıyor. 

 3- En Tehlikeli Hastalıklar / The Most Dangerous Diseases

 Kanser - Cancer

 Prostat Kanseri - Prostat Cancer

 Akciğer Kanseri - Lung Cancer

 Kan Kanseri / Lösemi - Leukemia

 Ağız Kanseri - Oral Cancer

 Verem - Tubercular

 Cüzzam - Leprosy

 Kuduz - Mad

 Beyin Felci - Cerebral Palsy ya da Paralysis of the brain

 Deri kanseri - Skin cancer

 Felç - Stroke

 Örnek Cümleler:

 1.A. - I think scientists will soon find a cure for cancer.

 Bence bilim adamları yakında kanserin tedavisini bulacak.

 1.B. - Leprosy used to be a very common disease.

 Eskiden cüzzam çok sık görülen bir hastalıktı.

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