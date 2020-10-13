5. Sınıf İngilizce Games And Hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konu anlatımı
İngilizcede ''Hobbies'' kelimesi hobiler anlamına gelir. ''Pasttime'' ve ''Avocation'' kelimeleri de ''Hobbies'' kelimesinin yerine kullanılır. 5. sınıflar için İngilizce Games and hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konusunu örnek kelimeler ve cümleler ile anlattık.
Games, oyunlar demektir. Bilgisayar oyunlarını tanımlamak için ''computer games'' ya da ''mobile games'' kelimelerinden biri kullanılır. ''Children's plays'' ve ''Kids games'' ise ''Çocuk oyunları'' anlamına gelir.
Games and Hobbies (Oyun ve Hobi isimleri)
1- Hobiler ve İngilizce Karşılıkları:
Futbol oynamak - Play the footbal
Koleksiyon yapmak - Collect
Gitar çalmak - Play the guitar
Resim çizmek - Draw a picture
Sinemaya gitmek - Go to the cinema
Piyano çalmak - Play the piano
Kamp yapmak - Camping
Kitap okumak - Read a book
Basketbol - The basketball
Şiir yazmak - Compose poetry ya da Write poetry
Fotoğraf çekmek - Take a photo
Günlük tutmak - Keep a diary ya da Diarise
Hikaye yazmak - Write a story
İntenette dolaşmak - Surf the web ya da Surf on the internet
Müze gezmek - Visit Museum
Seyahat etmek - Travel and take a trip
Doğa yürüyüşü - Bush walk ya da Nature walk
Ormanda koşmak - Running in the forest
Egzersiz yapmak - To exercise
Bisiklet sürmek - Ride a bicycle
Dergi okumak - Read a magazine
Müzik dinlemek - Listen to music
Yüzmek - Swim
Dans etmek - Dance ya da Perform a dance
Meditasyon yapmak - Meditate
Bulmaca çözmek - Solve puzzle ya da Do crossword
Yoga yapmak - Do yoga ya da Practise yoga
Origami - Origami
Çiçek yetiştirmek - Grow Flower
Voleybol oynamak - Play the voleyball
Ahşap boyama - Wood painting
Satranç: Chess
Not: Satranç bir oyun değil spor türüdür. Bu nedenle hobiler arasında yer alır.
Örnek Cümleler:
1.A. - My older sister has been keeping a diary for two years.
Ablam iki yıldan beri günlük tutuyor.
1.B. - This summer i will learn to play the piano.
Bu yaz piyano çalmayı öğreneceğim.
1.C. - My favourite hobbies: Ride bicyce, draw a picture and take a photo.
En sevdiğim hobiler: Bisiklet sürmek, resim çizmek ve fotoğraf çekmek.
1.D. - My mom solves puzzles every day.
Annem her gün bulmaca çözer.
1.E. - We enrolled in the yoga course with Serkan.
Serkan ile birlikte yoga kursuna kaydolduk.
1.F. - We play chess with my brother every evening.
Abim ile her akşam satranç oynuyoruz.
2- Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları:
Yapboz oynamak - Play jigsaw
Yakartop - Dodge Ball
Köşe Kapmaca - Puss in the corner
Sobe - Tag
Saklambaç - Hide and Seek
Seksek - Hopscotch
İp Atlama - Jumping Rope
Deve cüce - Sit down stand up
İstop - Stopping
Elim sende oyunu - Touch
Beş taş - Five stones
Örnek Cümleler:
1.A. - We will play football tomorrow with my classmates.
Yarın sınıf arkadaşlarımla futbol oynayacağız.
1.B. - We used to play hide and seek every evening as a kid.
Çocukken her akşam saklambaç oynardık.
1.C. - Girls favourite games: Jumping Rope, Hopscotch and dodge ball.
Kızların en sevdiği oyunlar: İp atlama, seksek ve yakar top.
1.D. - Play jigsaw is improves memory.
Yapboz oynamak hafızayı geliştirir.
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