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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Games And Hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Games And Hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Games And Hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konu anlatımı
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İngilizcede ''Hobbies'' kelimesi hobiler anlamına gelir. ''Pasttime'' ve ''Avocation'' kelimeleri de ''Hobbies'' kelimesinin yerine kullanılır. 5. sınıflar için İngilizce Games and hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konusunu örnek kelimeler ve cümleler ile anlattık.

Games, oyunlar demektir. Bilgisayar oyunlarını tanımlamak için ''computer games'' ya da ''mobile games'' kelimelerinden biri kullanılır. ''Children's plays'' ve ''Kids games'' ise ''Çocuk oyunları'' anlamına gelir.

 Games and Hobbies (Oyun ve Hobi isimleri)

 1- Hobiler ve İngilizce Karşılıkları:

 Futbol oynamak - Play the footbal

 Koleksiyon yapmak - Collect

 Gitar çalmak - Play the guitar

 Resim çizmek - Draw a picture

 Sinemaya gitmek - Go to the cinema

 Piyano çalmak - Play the piano

 Kamp yapmak - Camping

 Kitap okumak - Read a book

 Basketbol - The basketball

 Şiir yazmak - Compose poetry ya da Write poetry

 Fotoğraf çekmek - Take a photo

 Günlük tutmak - Keep a diary ya da Diarise

 Hikaye yazmak - Write a story

 İntenette dolaşmak - Surf the web ya da Surf on the internet

 Müze gezmek - Visit Museum

 Seyahat etmek - Travel and take a trip

 Doğa yürüyüşü - Bush walk ya da Nature walk

 Ormanda koşmak - Running in the forest

 Egzersiz yapmak - To exercise

 Bisiklet sürmek - Ride a bicycle

 Dergi okumak - Read a magazine

 Müzik dinlemek - Listen to music

 Yüzmek - Swim

 Dans etmek - Dance ya da Perform a dance

 Meditasyon yapmak - Meditate

 Bulmaca çözmek - Solve puzzle ya da Do crossword

 Yoga yapmak - Do yoga ya da Practise yoga

 Origami - Origami

 Çiçek yetiştirmek - Grow Flower

 Voleybol oynamak - Play the voleyball

 Ahşap boyama - Wood painting

 Satranç: Chess

 Not: Satranç bir oyun değil spor türüdür. Bu nedenle hobiler arasında yer alır.

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My older sister has been keeping a diary for two years.

 Ablam iki yıldan beri günlük tutuyor.

 1.B. - This summer i will learn to play the piano.

 Bu yaz piyano çalmayı öğreneceğim.

 1.C. - My favourite hobbies: Ride bicyce, draw a picture and take a photo.

 En sevdiğim hobiler: Bisiklet sürmek, resim çizmek ve fotoğraf çekmek.

 1.D. - My mom solves puzzles every day.

 Annem her gün bulmaca çözer.

 1.E. - We enrolled in the yoga course with Serkan.

 Serkan ile birlikte yoga kursuna kaydolduk.

 1.F. - We play chess with my brother every evening.

 Abim ile her akşam satranç oynuyoruz.

 2- Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları:

 Yapboz oynamak - Play jigsaw

 Yakartop - Dodge Ball

 Köşe Kapmaca - Puss in the corner

 Sobe - Tag

 Saklambaç - Hide and Seek

 Seksek - Hopscotch

 İp Atlama - Jumping Rope

 Deve cüce - Sit down stand up

 İstop - Stopping

 Elim sende oyunu - Touch

 Beş taş - Five stones

 Örnek Cümleler:

 1.A. - We will play football tomorrow with my classmates.

 Yarın sınıf arkadaşlarımla futbol oynayacağız.

 1.B. - We used to play hide and seek every evening as a kid.

 Çocukken her akşam saklambaç oynardık.

 1.C. - Girls favourite games: Jumping Rope, Hopscotch and dodge ball.

 Kızların en sevdiği oyunlar: İp atlama, seksek ve yakar top.

 1.D. - Play jigsaw is improves memory.

 Yapboz oynamak hafızayı geliştirir.

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