5. Sınıf İngilizce Games And Hobbies (Oyun ve hobi isimleri) konu anlatımı

Games, oyunlar demektir. Bilgisayar oyunlarını tanımlamak için ''computer games'' ya da ''mobile games'' kelimelerinden biri kullanılır. ''Children's plays'' ve ''Kids games'' ise ''Çocuk oyunları'' anlamına gelir.

Games and Hobbies (Oyun ve Hobi isimleri)

1- Hobiler ve İngilizce Karşılıkları:

Futbol oynamak - Play the footbal

Koleksiyon yapmak - Collect

Gitar çalmak - Play the guitar

Resim çizmek - Draw a picture

Sinemaya gitmek - Go to the cinema

Piyano çalmak - Play the piano

Kamp yapmak - Camping

Kitap okumak - Read a book

Basketbol - The basketball

Şiir yazmak - Compose poetry ya da Write poetry

Fotoğraf çekmek - Take a photo

Günlük tutmak - Keep a diary ya da Diarise

Hikaye yazmak - Write a story

İntenette dolaşmak - Surf the web ya da Surf on the internet

Müze gezmek - Visit Museum

Seyahat etmek - Travel and take a trip

Doğa yürüyüşü - Bush walk ya da Nature walk

Ormanda koşmak - Running in the forest

Egzersiz yapmak - To exercise

Bisiklet sürmek - Ride a bicycle

Dergi okumak - Read a magazine

Müzik dinlemek - Listen to music

Yüzmek - Swim

Dans etmek - Dance ya da Perform a dance

Meditasyon yapmak - Meditate

Bulmaca çözmek - Solve puzzle ya da Do crossword

Yoga yapmak - Do yoga ya da Practise yoga

Origami - Origami

Çiçek yetiştirmek - Grow Flower

Voleybol oynamak - Play the voleyball

Ahşap boyama - Wood painting

Satranç: Chess

Not: Satranç bir oyun değil spor türüdür. Bu nedenle hobiler arasında yer alır.

Örnek Cümleler:

1.A. - My older sister has been keeping a diary for two years.

Ablam iki yıldan beri günlük tutuyor.

1.B. - This summer i will learn to play the piano.

Bu yaz piyano çalmayı öğreneceğim.

1.C. - My favourite hobbies: Ride bicyce, draw a picture and take a photo.

En sevdiğim hobiler: Bisiklet sürmek, resim çizmek ve fotoğraf çekmek.

1.D. - My mom solves puzzles every day.

Annem her gün bulmaca çözer.

1.E. - We enrolled in the yoga course with Serkan.

Serkan ile birlikte yoga kursuna kaydolduk.

1.F. - We play chess with my brother every evening.

Abim ile her akşam satranç oynuyoruz.

2- Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları:

Yapboz oynamak - Play jigsaw

Yakartop - Dodge Ball

Köşe Kapmaca - Puss in the corner

Sobe - Tag

Saklambaç - Hide and Seek

Seksek - Hopscotch

İp Atlama - Jumping Rope

Deve cüce - Sit down stand up

İstop - Stopping

Elim sende oyunu - Touch

Beş taş - Five stones

Örnek Cümleler:

1.A. - We will play football tomorrow with my classmates.

Yarın sınıf arkadaşlarımla futbol oynayacağız.

1.B. - We used to play hide and seek every evening as a kid.

Çocukken her akşam saklambaç oynardık.

1.C. - Girls favourite games: Jumping Rope, Hopscotch and dodge ball.

Kızların en sevdiği oyunlar: İp atlama, seksek ve yakar top.

1.D. - Play jigsaw is improves memory.

Yapboz oynamak hafızayı geliştirir.