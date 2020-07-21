5. Sınıf İngilizce Festival Activities (Bayram - Kutlama Aktiviteleri) konu anlatımı
İngilizcede bazı bayram ve kutlama aktiviteleri doğrudan Türkçeye çevrilmiştir. Örneğin Anneler Günü için ''mother'' ve ''day'' kelimeleri kullanılarak ''Mother's Day'' tamlaması oluşturulmuştur. 5. sınıflar için İngilizce Festival Activities (Bayram - Kutlama Aktivitileri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
İngilizcede azı bayramlar ve özel günler ise birçok farklı isimle anılır. Örneğin Yeni Yıl kutlamaları ''New Year'' dışında ''Noel'' ve ''Christmas'' olarak da ifade edilir. Aynı zamanda Türkçedeki ''Bayram'' kelimesinin İngilizcede tam karşılığı yoktur. Bu kelimenin karşılığı olarak ''festival'' sözcüğü kullanılır.
5. Sınıf İngilizce Festival Activities (Bayram - Kutlama Aktiviteleri) - Konu Anlatımı
1- Özel Günler ve Türkçe Karşılıkları:
İngilizcedeki özel günlerden bazıları Türkçe'ye direkt çevrilmiştir.
Örnekler:
Babalar Günü - Father's Day
Yeni Yıl - New Year
Anneler Günü - Mother's Day
İngilizcede bazı özel günler Türkçeye direkt kelime olarak (otonom) çevrilmemiştir. Bunun nedeni bazı özel günlerin sadece İngilizce konuşulan ülkelerde kutlanıyor olmasıdır.
Örnekler:
Valentine's Day - Sevgililer Günü
Easter Day - Paskalya
Eid El Fitr - Ramazan Bayramı
Yeni Yıl / Noel - Christmas
Thanksgiving Day - Şükran Günü
Halloween - Cadılar Bayramı
2- Özel Günlerin Cümle İçerisindeki Kullanımı
İngilizcede özel günler geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlı cümlelerde yer alabilir.
1.A. Özel Günlerin Şimdiki Zamanlı Cümlelerde Kullanımı
Ali and Ayşe going to the festival. / Ali ve Ayşe festivale gidiyorlar.
1.B. Özel Günlerin Geniş Zamanlı Cümlelerde Kullanımı:
I get a present for her every Valentin's Day - Ben ona her Sevgililer Günü hediye alırım.
He definitely call to mother every Eid El Fitr / O her Ramazan Bayramı annesini mutlaka arar.
1.C. Özel Günlerin Gelecek Zamanlı Cümlelerde Kullanımı
We will go to Kanada this winter for Christmas / Bu kış Yeni Yıl için Kanada'ya gideceğiz.
I will invite my family to my house this Easter Day / Bu Paskalya ailemi evime davet edeceğim.
Özel günler çeşitli kelimeler ile bir arada kullanılabilir.
Örnekler:
Valentine's Day celebretion - Sevgililer Günü kutlaması
New Year entertainment - Yeni Yıl eğlencesi
Easter holiday - Paskalya tatili
3- Türkiye'de Kutlanan Bayramların İngilizce Karşılıkları
Bayramlardaki isim ve tarihler özel olduğu için direkt olarak İngilizceye çevrilmiştir.
Örnekler:
Feast of Sacrifice - Kurban Bayramı
October 29, Republic Day - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
May 19, Commemoretion of Ataturk, Youth and Sports Day - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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