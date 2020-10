5. Sınıf İngilizce Days Of The Week (Haftanın Günleri) konu anlatımı

Öğrencilere haftanın günlerinin nasıl bölündüğünü öğretmek önemlidir. Çoğu insanın işe ya da okula gittiği günler ve dinlenmek için evde kaldıkları günler farklıdır.

Days of The Week (Haftanın Günleri)

İngilizce haftanın günleri:

Monday = Pazartesi (Latince dies kunae kelimesinden türetilmiştir. Ay’ın günü anlamına gelmektedir. Moon’s Day )

Tuesday= Salı (İskandinav mitolojisinden bir tanrı olan Tyr’a adanmıştır.)

Wednesday= Çarşamba (Odin günü anlamına gelir. Eski İngilizce’den alınmıştır.)

Thursday= Perşembe (Bu günün adı “Thor’un günü” =”Thor’s Day” anlamına gelen İskandinav tanrısı Thor’un adından türetilmiştir. )

Friday= Cuma (İngilizce “Day of Frig” olarak anılan eski İskandinav tanrıçası Frigg’den türetilmiştir.)

Saturday= Cumartesi (Satürn gezegeni düşünülerek isimlendirilmiştir.)

Sunday= Pazar (Dünya gezegeninin yıldızı Güneş düşünülerek adlandırılmıştır.)

Günlerin çoğul halleri elde edilmek istendiğinde her kelimenin sonuna “s” harfi eklenmektedir. Buna örnek olarak Mondays (Pazartesiler) verilebilir.

İngilizce Haftanın Günleri Hakkında Genel Bilgiler

İngilizcede yazı yazılırken haftanın günlerini her zaman büyük harf ile başlatılır. Hristiyanlıkta haftanın ilk günü olarak Pazar (Sunday) günleri kabul edilmektedir. Buna karşın İngiltere’de Pazartesi (Monday) günü haftanın ilk günü kabul edilir.

Pek çok yabancı dilde olduğu gibi İngilizcede de haftanın günlerini isimlendirmek köklü bir kültüre dayanmaktadır. İngilizce haftanın günlerinin isimlerini pek çok kişi bilmektedir. Ancak isimlerin türediği kaynak konusunda herkes aynı fikre sahip değildir. Yalnızca gün isimlerinde değil İngilizce ay isimlendirmelerinde de mitolojik izlere rastlanılmaktadır.

İngilizce Haftanın Günleri ile İlgili Örnek Cümleler

There are seven days in a week. (Bir hafta içerisinde yedi gün vardır.)

There are 52 weeks in a year. (Bir yılda 52 hafta vardır.)

Sunday is named after the sun. (Pazar günü Güneş’in adını almıştır.)

Which day of the week is your favourite? (Haftanın en çok hangi gününü seviyorsun?)

Saturday is the day of the week that is between Friday and Sunday. (Cumartesi günü Cuma ve Pazar günleri arasında kalan gündür.)

What are you going to do this weekend? (Bu hafta sonu ne yapacaksın?)

I have a ticket and I am going to the theatre this weekend. (Bir biletim var ve bu hafta sonu tiyatroya gideceğim.)

What did you do last weekend? (Geçen hafta sonu ne yaptın?)

İngilizce Haftanın Günleri Hakkında Soru Cümleleri

What day is it today? (Bugün günlerden ne?)

Bu soruya cevap verilirken genelde It is Wednesday (Bugün günlerden Çarşamba.) şeklinde cevap verilir. Today is Wednesday şeklinde verilen cevap biçimi genelde nadiren tercih edilmektedir.

What is the first day of the week? (Haftanın ilk günü nedir?)

Haftanın Günlerinin Sınıflandırılması

Görüldüğü gibi haftanın yedi günü bulunmaktadır. Ancak bu günler iki ana kategoriye ayrılır. Hafta içi ve hafta sonu. Hafta içi için İngilizcede kullanılan terim “Week Days” olarak geçmektedir. Bu kategoriye ait günler Monday (Pazartesi), Salı (Tuesday), Çarşamba (Wednesday), Perşembe (Thursday) ve Cuma (Friday) günleridir. Hafta sonları için İngilizcede kullanılan terim “Weekend” olarak geçmektedir. Cumartesi (Saturday) ve Pazar (Sunday) bu kategoriye aittir.

İngilizce Haftanın Günleri ve Kısaltmaları

Her günün yazım dilinde kısaltması bulunmaktadır.

Monday: Mon.

Tuesday: Tue.

Wednesday: Wed.

Thursday: Thu.

Friday: Fri.

Saturday: Sat.

Sunday: Sun.