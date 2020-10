5. Sınıf İngilizce Daily Activities (Günlük Aktiviteler) konu anlatımı

Günlük aktiviteler bazı istisnalar hariç her gün yaptığımız etkinliklere verilen genel addır. Bazı etkinlikler tek başına yapılabilirken bazılarını arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte yaparız. Bunlara ''günlük rutin'' anlamına gelen ''Daily Rourine'' da denir. Günlük rutinler çocuklara ve yetişkinlere göre farklılık gösterebilir. Aktiviteler aynı zamanda ''evde yapılan etkinlikler'' (Home Activites) ve ''dışarıda yapılan aktiviteler'' (Outside Activities) olarak ikiye ayrılır.

Daily Activities

1 - Evde Yapılan Aktiviteler / Home Activities

Televizyon izlemek - Watch the Tv.

İnternette dolaşmak - Surf on the web ya da Surf on internet

Yazışmak - Have text chat with somebody

Şınav çekmek - Press up ya da Push up

Ağırlık çalışması - Weighting Training

Roman okumak Read a book

Bulmaca çözmek - Do crossword ya da Solve puzzle

Dergi okumak - Read a magazine

Evcil hayvan beslemek - Keep a pet

Gazete okumak - Read the newspaper

Parti düzenlemek - Organize a party ya da Hold a party

İnternetten alışveriş yapmak - Shopping on the internet

Kitaplığı düzenlemek - Arrange the library

Arkadaşlarla telefonda konuşmak - Talking with friends on the phone

Yeni hobiler keşfetmek - Discovering new hobbies

Koleksiyon yapmak - Make collections

Yapboz oynamak - Play jigsaw

Radyo dinlemek - Listen to the radio

Resim çizmek - Draw a picture

Fotoğraf albümü düzenlemek - Arrange the photo album

Çiçekleri sulamak - Water the flowers

Telefonda oyun oynamak - Playin games on the phone

Bitki yetiştirmek - Grow plant

Örnek Cümleler:

1.A. - My mother is watering the flowers twice a day.

Annem her gün 2 kez çiçekleri suluyor.

1.B. - I often arrange my photo album.

Sık sık fotoğraf albümümü düzenliyorum.

1.C. - My grandmother loves solving puzzles.

Büyük annem bulmaca çözmeyi çok seviyor.

1.D. - My uncle taught me to draw.

Amcam bana resim çizmeyi öğretti.

1.E. - We arrange the library all day with my brother.

Abimle birlikte tüm gün kitaplığı düzenledik.

2- Dışarıda Yapılan Aktiviteler / Outside Aktivites

Selfie Çekmek - Take a selfie

Yeni yerler keşfetmek - Discovery new places

Resim sergisine gitmek - Go to art gallery

Konsere gitmek - Go to concert

Yeni kitaplar almak - Buy new books

Çarşıya çıkmak - Go to shoping

Fotoğraf çekmek - Take a photo

Kütüphanede ders çalışmak - Studying in the library

Vahşi doğada kamp yapmak - Camping in the wild nature

Yürüyüşe çıkmak - Go out for a walk

Dans gecesine katılmak - Attend the dance night

Hediyelik eşya almak - Buy souvenirs

Gün batımını izlemek - Watch the sunset

Örnek Cümleler:

1.A.- We watched the sunset with friends today.

Bugün arkadaşlarla gün batımını izledik.

1.B. - I am very interested camping in the wild nature.

Vahşi doğada kamp yapmak ilgimi çekiyor.

1.C. - We will study with Emre in the library tomorrow.

Yarın Emre ile kütüphanede ders çalışacağız.

1.D. - We will go to the shopping with my sister soon.

Biraz sonra ablamla çarşıya çıkacağız.