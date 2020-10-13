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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Daily Activities (Günlük Aktiviteler) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Daily Activities (Günlük Aktiviteler) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Daily Activities (Günlük Aktiviteler) konu anlatımı
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Günlük hayat içerisinde yaptığımız aktivitiler İngilizcede ''Daily Activities'' olarak tanımlanır. ''Everyday Activities'' de aynı anlama gelir. Günlük Etkinlik Listesi demek içinse ''Daily Event List'' kelimesini kullanırız. 5. sınıflar için Dailt Activites (Günlük Aktiviteler) konusunu farklı örneklerle anlattık.

Günlük aktiviteler bazı istisnalar hariç her gün yaptığımız etkinliklere verilen genel addır. Bazı etkinlikler tek başına yapılabilirken bazılarını arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte yaparız. Bunlara ''günlük rutin'' anlamına gelen ''Daily Rourine'' da denir. Günlük rutinler çocuklara ve yetişkinlere göre farklılık gösterebilir. Aktiviteler aynı zamanda ''evde yapılan etkinlikler'' (Home Activites) ve ''dışarıda yapılan aktiviteler'' (Outside Activities) olarak ikiye ayrılır.

 Daily Activities

 1 - Evde Yapılan Aktiviteler / Home Activities

 Televizyon izlemek - Watch the Tv.

 İnternette dolaşmak - Surf on the web ya da Surf on internet

 Yazışmak - Have text chat with somebody

 Şınav çekmek - Press up ya da Push up

 Ağırlık çalışması - Weighting Training

 Roman okumak Read a book

 Bulmaca çözmek - Do crossword ya da Solve puzzle

 Dergi okumak - Read a magazine

 Evcil hayvan beslemek - Keep a pet

 Gazete okumak - Read the newspaper

 Parti düzenlemek - Organize a party ya da Hold a party

 İnternetten alışveriş yapmak - Shopping on the internet

 Kitaplığı düzenlemek - Arrange the library

 Arkadaşlarla telefonda konuşmak - Talking with friends on the phone

 Yeni hobiler keşfetmek - Discovering new hobbies

 Koleksiyon yapmak - Make collections

 Yapboz oynamak - Play jigsaw

 Radyo dinlemek - Listen to the radio

 Resim çizmek - Draw a picture

 Fotoğraf albümü düzenlemek - Arrange the photo album

 Çiçekleri sulamak - Water the flowers

 Telefonda oyun oynamak - Playin games on the phone

 Bitki yetiştirmek - Grow plant

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My mother is watering the flowers twice a day.

 Annem her gün 2 kez çiçekleri suluyor.

 1.B. - I often arrange my photo album.

 Sık sık fotoğraf albümümü düzenliyorum.

 1.C. - My grandmother loves solving puzzles.

 Büyük annem bulmaca çözmeyi çok seviyor.

 1.D. - My uncle taught me to draw.

 Amcam bana resim çizmeyi öğretti.

 1.E. - We arrange the library all day with my brother.

 Abimle birlikte tüm gün kitaplığı düzenledik. 

 2- Dışarıda Yapılan Aktiviteler / Outside Aktivites

 Selfie Çekmek - Take a selfie

 Yeni yerler keşfetmek - Discovery new places

 Resim sergisine gitmek - Go to art gallery

 Konsere gitmek - Go to concert

 Yeni kitaplar almak - Buy new books

 Çarşıya çıkmak - Go to shoping

 Fotoğraf çekmek - Take a photo

 Kütüphanede ders çalışmak - Studying in the library

 Vahşi doğada kamp yapmak - Camping in the wild nature

 Yürüyüşe çıkmak - Go out for a walk

 Dans gecesine katılmak - Attend the dance night

 Hediyelik eşya almak - Buy souvenirs

 Gün batımını izlemek - Watch the sunset

 Örnek Cümleler:

 1.A.- We watched the sunset with friends today.

 Bugün arkadaşlarla gün batımını izledik.

 1.B. - I am very interested camping in the wild nature.

 Vahşi doğada kamp yapmak ilgimi çekiyor.

 1.C. - We will study with Emre in the library tomorrow.

 Yarın Emre ile kütüphanede ders çalışacağız.

 1.D. - We will go to the shopping with my sister soon.

 Biraz sonra ablamla çarşıya çıkacağız.

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