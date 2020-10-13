5. Sınıf İngilizce Daily Activities (Günlük Aktiviteler) konu anlatımı
Günlük hayat içerisinde yaptığımız aktivitiler İngilizcede ''Daily Activities'' olarak tanımlanır. ''Everyday Activities'' de aynı anlama gelir. Günlük Etkinlik Listesi demek içinse ''Daily Event List'' kelimesini kullanırız. 5. sınıflar için Dailt Activites (Günlük Aktiviteler) konusunu farklı örneklerle anlattık.
Günlük aktiviteler bazı istisnalar hariç her gün yaptığımız etkinliklere verilen genel addır. Bazı etkinlikler tek başına yapılabilirken bazılarını arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte yaparız. Bunlara ''günlük rutin'' anlamına gelen ''Daily Rourine'' da denir. Günlük rutinler çocuklara ve yetişkinlere göre farklılık gösterebilir. Aktiviteler aynı zamanda ''evde yapılan etkinlikler'' (Home Activites) ve ''dışarıda yapılan aktiviteler'' (Outside Activities) olarak ikiye ayrılır.
Daily Activities
1 - Evde Yapılan Aktiviteler / Home Activities
Televizyon izlemek - Watch the Tv.
İnternette dolaşmak - Surf on the web ya da Surf on internet
Yazışmak - Have text chat with somebody
Şınav çekmek - Press up ya da Push up
Ağırlık çalışması - Weighting Training
Roman okumak Read a book
Bulmaca çözmek - Do crossword ya da Solve puzzle
Dergi okumak - Read a magazine
Evcil hayvan beslemek - Keep a pet
Gazete okumak - Read the newspaper
Parti düzenlemek - Organize a party ya da Hold a party
İnternetten alışveriş yapmak - Shopping on the internet
Kitaplığı düzenlemek - Arrange the library
Arkadaşlarla telefonda konuşmak - Talking with friends on the phone
Yeni hobiler keşfetmek - Discovering new hobbies
Koleksiyon yapmak - Make collections
Yapboz oynamak - Play jigsaw
Radyo dinlemek - Listen to the radio
Resim çizmek - Draw a picture
Fotoğraf albümü düzenlemek - Arrange the photo album
Çiçekleri sulamak - Water the flowers
Telefonda oyun oynamak - Playin games on the phone
Bitki yetiştirmek - Grow plant
Örnek Cümleler:
1.A. - My mother is watering the flowers twice a day.
Annem her gün 2 kez çiçekleri suluyor.
1.B. - I often arrange my photo album.
Sık sık fotoğraf albümümü düzenliyorum.
1.C. - My grandmother loves solving puzzles.
Büyük annem bulmaca çözmeyi çok seviyor.
1.D. - My uncle taught me to draw.
Amcam bana resim çizmeyi öğretti.
1.E. - We arrange the library all day with my brother.
Abimle birlikte tüm gün kitaplığı düzenledik.
2- Dışarıda Yapılan Aktiviteler / Outside Aktivites
Selfie Çekmek - Take a selfie
Yeni yerler keşfetmek - Discovery new places
Resim sergisine gitmek - Go to art gallery
Konsere gitmek - Go to concert
Yeni kitaplar almak - Buy new books
Çarşıya çıkmak - Go to shoping
Fotoğraf çekmek - Take a photo
Kütüphanede ders çalışmak - Studying in the library
Vahşi doğada kamp yapmak - Camping in the wild nature
Yürüyüşe çıkmak - Go out for a walk
Dans gecesine katılmak - Attend the dance night
Hediyelik eşya almak - Buy souvenirs
Gün batımını izlemek - Watch the sunset
Örnek Cümleler:
1.A.- We watched the sunset with friends today.
Bugün arkadaşlarla gün batımını izledik.
1.B. - I am very interested camping in the wild nature.
Vahşi doğada kamp yapmak ilgimi çekiyor.
1.C. - We will study with Emre in the library tomorrow.
Yarın Emre ile kütüphanede ders çalışacağız.
1.D. - We will go to the shopping with my sister soon.
Biraz sonra ablamla çarşıya çıkacağız.
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