5. Sınıf İngilizce Countries - Nationalities - Flags (Ülkeler - Milletler - Bayraklar) konu anlatımı

İngilizcede ülkelerin isimlerinin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Okurken buna dikkat etmelisiniz. Ayrıca millet isimleri ile kullanılan dil genelde aynıdır. Bu bir kural olmasa da millet isminin sonuna “ish” ya da “ian” eki getirilip, okunuyor.

Countries - Nationalities - Flags (Ülkeler - Milletler - Bayraklar)

İngilizcede, bir kişinin nereli olduğunu, hangi uyruktan olduğunu ve hangi dili konuştuğunu öğrenmenizi sağlayan soru kalıpları bulunuyor. Bu dersimizde bu soru kalıplarını kullanarak, soru sormayı ve cevap vermeyi öğreneceksiniz.

Vocabulary = Kelime bilgisi

Country = kantri = ülke

Nationality = neşinalıti =milliyet, uyruk

Language = langueç = dil

Country Nationality Language

Albania =Albenya Albanian =Albeniın Albanian =Albeniın

(Arnavutluk) (Arnavut) (Arnavutça)

England = İngliınd English = İnglış English = İnglış

(İngiltere) (İngiliz) (İngilizce)

France = Frens French =Frenç French =Frenç

(Fransa) (Fransız) (Fransızca)

Germany =Cörmeni Cerman =Cörmen Cerman =Cörmen

(Almanya) (Alman) (Almanca)

Turkey = Törki Turkish = Türkiş Turkish = Türkiş

(Türkiye) (Türk) (Türkçe)

1-) “Where are you from?” soru kalıbıyla bir kişinin nereden (hangi ülkeden) geldiğini öğrenebilirsiniz.

Yanıt verirken de “I’m from” diyerek nereli olduğunuzu söyleyebilirsiniz.

Where are you from? = Ver ar yu from? = Sen nerelisin

I am from Albanian. = Ay em Albeniın = Ben Arnavutum.

This is Eric. Where is Eric from? = Thiz iz Erik. Veriz Erik from? = Bu Erik. Erik nerelidir?

He is from Scotland. =Hiiz from Sıkatlınd. = O İskoçyalıdır.

-Are you from German? = Ar yuf rom Cörmen = Sen Alman mısın?

- Yes. I’m German. = Yes. Ayem Cörmen = Evet. Almanım.

Bir kişinin nereden/hangi ülkeden geldiğini sormak için “from” kalıbını kullanıyorsunuz. Aynı şekilde yanıt verirken de bu kalıbı ekleyip söylüyorsunuz.

2-) 2. “What is your nationality?” ve “What nationality are you?” soru kalıpları aynı anlamı içeriyorlar. Bu sorularla bir kişinin milliyetini sorup, öğrenebilirsiniz. Yanıt verirken de “I’m” deyip milliyetinizi söyleyebilirsiniz.

- What nationality are you? = Vat neşinalıti ar yu? = Sen hangi millettensin?

- I'm Turkish =Ayem Türkiş = Ben Türküm.

- What is your nationality? =Vat iz yor neşinalıti? = Senin milliyetin nedir?

- I am German. = Ayem Cörmen = Ben Almanım.

(Ben Türk'üm.)

-What nationality Bahar? = Vat neşinalıti Bahar? = Bahar hangi millettendir?

- She is Turkish. = Şi iz Türkiş. = O Türktür.

-What nationality is Tom? =Vat neşinalıti Tom? = Tom hangi millettendir?

-He is USA. = Hiiz YuEs Ey. =O Amerika Birleşik Devletlerindendir. Ya da

-He is American. = Hiiz emerikın. = O Amerikalıdır.

Gördüğünüz gibi bir kişinin milliyetini sorarken ve yanıt verirken “nationality” kalıbını kullanıyoruz. Yanıt verirken “from” kalıbını kullanmıyorsunuz.

3-) “What language(s) do you speak?” sorusuyla birinin hangi dili ya da dilleri konuştuğunu sorabilirsiniz. Yanıt verirken de “I speak” diyerek hangi dili/dilleri konuştuğunuzu söyleyebilirsiniz.

- What language do you speak? = Vat langueç du yu spiik? = Sen hangi dili konuşuyorsun?

- I speak English. = Ay spiik İngliş. = Ben İngilizce konuşurum.

-Do you speak Turkish?= Du yu spiik Türkiş? = Türkçe konuşor musun?

-Yes. I speak. = Yes. Ay spiik. = Evet konuşurum.

- No. I’dont speak.= No. Aydon spiik. = Hayır. Konuşamam.

- What languages does she speak?=Vat langueç daz şi spiik? = O hangi dilleri konuşuyor.

- She speaks Turkish and English. = Şi spiiks Türkiş an İngliş = O Türkçe ve İngilizce dillerini konuşuyor.