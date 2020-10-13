Ara
EKSTRA
MENÜ
Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Body Parts (Vücut bölümleri) konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Body Parts (Vücut bölümleri) konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5. Sınıf İngilizce Body Parts (Vücut bölümleri) konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

''Body'' ve ''Organism'' kelimeleri vücut anlamına gelir. Organ kelimesi ise Türkçe ve İngilizcede aynı yazılır. El ve ayak gibi uzuvları tanımlamak içinse ''Member'' ya da ''Part'' kelimeleri kullanılır. 5. sınıflar için İngilizce Body Parts (Vücut Bölümleri) konusunu örnek kelimeler ve cümleler ile anlattık.

''Body Parts'' kelimesi ise vücut bölümleri anlamına gelir. Vücudumuz sindirim sistemi (Digestive System) ve solunum sistemi (Respiratory System) başta olmak üzere birçok farklı bölümden oluşur.

 Body Parts (Vücut Bölümleri)

 1- Sindirim Sistemi Organları (Digestive System's Organs)

 Mide - Stomach ya da Bread basket

 İnce bağırsak - Small intestine ya da Small bowel

 Kalın bağırsak - Large bowel ya da Large intestine

 Yemek borusu - Alimentary canal

 Yutak - Swallow ya da Pharinx

 Ağız - Mouth ya da Lip

 Örnek Cümleler:

 1.A. - Ali has many sores on his mouth.

 Ali'nin ağzında birçok yara var.

 1.B. - My mother's stomach hurts.

 Annemin midesi ağrıyor. 

 2- Solunum Sistemi Organları (Respiratory System's Organs)

 Akciğer - Bellows ya da Lungs

 Burun - Nose ya da pride

 Gırtlak - Laryngeal ya da Maw

 Soluk borusu - Windpipe

 Örnek Cümleler:

 1.A - My noise is all stuffed.

 Burnum tıkandı.

 2.A. - Lungs are one of our most important organs.

 Akciğer, en önemli organlarımızdan biridir.

 3- Dolaşım Sistemi Organları (Circulating System's Organs)

 Kalp - Heart

 Damar - Vessel ya da Vein

 Atardamar - Artery

 Toplardamar - Venous Blood Vessel

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My heart has been ache for two days.

 Kalbim iki gündür ağrıyor.

 1.B. - There are two types of veins: Artery and venous blood vessel

 İki tip damar vardır: Atardamar ve toplardamar.

  4- Sinir Sistemi Organları (Nervous System's Organs)

 Beyin - Brain

 Beyincik - Cerebellum

 Omurilik - Spinal Cord ya da Medulla

 Omurilik soğanı - Spinal bulp

 Örnek Cümle

 Brain in the norvous system.

 Beyin, sinir sisteminde yer alır.

 Not:Vücudumuzda yer alan diğer organların İngilizce karşılıkları şunlardır:

 Böbrek - Kidney

 Pankreas - Pancreas

 Dalak - Spleen

 Apandis - Appendix 

 5- Beş Duyu Organı (Sense Organs)

 Göz - Eye

 Kulak - Ear

 Dil - Tongue

 Burun - Nose

 Deri - Skin

 Karaciğer - Liver

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My grandma's ears don't hear well.

 Büyük annemin kulakları iyi duymuyor.

 1.B. - Handan's eyes are blue.

 Handan'ın gözleri mavi.

 1.C. - I got acne on my nose.

 Burnumun üstünde sivilce çıktı.

 6- Uzuvlar (Parts)

 Yüz - Face

 Saç - Hair

 Dudak - Lip

 El - Hands

 Ayak - Foot

 Ayak bileği - Ankle ya da Tarse

 Boyun - Neck ya da Scrag

 Eklem - Knuckle

 Kemik - Bones

 Kürek kemiği - Shoulder bone

 Elmacık kemiği - Jugal bone

 Safra Kesesi - Gall Bladder

 Bel - Waist

 Bacak - Leg

 Diz - Knee

 Ense - Back of the neck

 Sırt - Ridge ya da Back

 Parmak - Finger

 Avuç - Palm of the hand

 Dirsek - Elbow

 Kol - Arm

 Karın - Belly ya da Stomach

 Yanak - Cheek ya da Dimple

 Örnek Cümleler:

 1.A. - My hands are shaking because the weather is cold.

 Hava soğuk olduğu için ellerim titriyor.

 1.B. - My older sister has a stomach ache.

 Ablamın karnı ağrıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle