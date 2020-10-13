5. Sınıf İngilizce Body Parts (Vücut bölümleri) konu anlatımı
''Body'' ve ''Organism'' kelimeleri vücut anlamına gelir. Organ kelimesi ise Türkçe ve İngilizcede aynı yazılır. El ve ayak gibi uzuvları tanımlamak içinse ''Member'' ya da ''Part'' kelimeleri kullanılır. 5. sınıflar için İngilizce Body Parts (Vücut Bölümleri) konusunu örnek kelimeler ve cümleler ile anlattık.
''Body Parts'' kelimesi ise vücut bölümleri anlamına gelir. Vücudumuz sindirim sistemi (Digestive System) ve solunum sistemi (Respiratory System) başta olmak üzere birçok farklı bölümden oluşur.
Body Parts (Vücut Bölümleri)
1- Sindirim Sistemi Organları (Digestive System's Organs)
Mide - Stomach ya da Bread basket
İnce bağırsak - Small intestine ya da Small bowel
Kalın bağırsak - Large bowel ya da Large intestine
Yemek borusu - Alimentary canal
Yutak - Swallow ya da Pharinx
Ağız - Mouth ya da Lip
Örnek Cümleler:
1.A. - Ali has many sores on his mouth.
Ali'nin ağzında birçok yara var.
1.B. - My mother's stomach hurts.
Annemin midesi ağrıyor.
2- Solunum Sistemi Organları (Respiratory System's Organs)
Akciğer - Bellows ya da Lungs
Burun - Nose ya da pride
Gırtlak - Laryngeal ya da Maw
Soluk borusu - Windpipe
Örnek Cümleler:
1.A - My noise is all stuffed.
Burnum tıkandı.
2.A. - Lungs are one of our most important organs.
Akciğer, en önemli organlarımızdan biridir.
3- Dolaşım Sistemi Organları (Circulating System's Organs)
Kalp - Heart
Damar - Vessel ya da Vein
Atardamar - Artery
Toplardamar - Venous Blood Vessel
Örnek Cümleler:
1.A. - My heart has been ache for two days.
Kalbim iki gündür ağrıyor.
1.B. - There are two types of veins: Artery and venous blood vessel
İki tip damar vardır: Atardamar ve toplardamar.
4- Sinir Sistemi Organları (Nervous System's Organs)
Beyin - Brain
Beyincik - Cerebellum
Omurilik - Spinal Cord ya da Medulla
Omurilik soğanı - Spinal bulp
Örnek Cümle
Brain in the norvous system.
Beyin, sinir sisteminde yer alır.
Not:Vücudumuzda yer alan diğer organların İngilizce karşılıkları şunlardır:
Böbrek - Kidney
Pankreas - Pancreas
Dalak - Spleen
Apandis - Appendix
5- Beş Duyu Organı (Sense Organs)
Göz - Eye
Kulak - Ear
Dil - Tongue
Burun - Nose
Deri - Skin
Karaciğer - Liver
Örnek Cümleler:
1.A. - My grandma's ears don't hear well.
Büyük annemin kulakları iyi duymuyor.
1.B. - Handan's eyes are blue.
Handan'ın gözleri mavi.
1.C. - I got acne on my nose.
Burnumun üstünde sivilce çıktı.
6- Uzuvlar (Parts)
Yüz - Face
Saç - Hair
Dudak - Lip
El - Hands
Ayak - Foot
Ayak bileği - Ankle ya da Tarse
Boyun - Neck ya da Scrag
Eklem - Knuckle
Kemik - Bones
Kürek kemiği - Shoulder bone
Elmacık kemiği - Jugal bone
Safra Kesesi - Gall Bladder
Bel - Waist
Bacak - Leg
Diz - Knee
Ense - Back of the neck
Sırt - Ridge ya da Back
Parmak - Finger
Avuç - Palm of the hand
Dirsek - Elbow
Kol - Arm
Karın - Belly ya da Stomach
Yanak - Cheek ya da Dimple
Örnek Cümleler:
1.A. - My hands are shaking because the weather is cold.
Hava soğuk olduğu için ellerim titriyor.
1.B. - My older sister has a stomach ache.
Ablamın karnı ağrıyor.
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