5. Sınıf İngilizce Body Parts (Vücut bölümleri) konu anlatımı

''Body Parts'' kelimesi ise vücut bölümleri anlamına gelir. Vücudumuz sindirim sistemi (Digestive System) ve solunum sistemi (Respiratory System) başta olmak üzere birçok farklı bölümden oluşur.

Body Parts (Vücut Bölümleri)

1- Sindirim Sistemi Organları (Digestive System's Organs)

Mide - Stomach ya da Bread basket

İnce bağırsak - Small intestine ya da Small bowel

Kalın bağırsak - Large bowel ya da Large intestine

Yemek borusu - Alimentary canal

Yutak - Swallow ya da Pharinx

Ağız - Mouth ya da Lip

Örnek Cümleler:

1.A. - Ali has many sores on his mouth.

Ali'nin ağzında birçok yara var.

1.B. - My mother's stomach hurts.

Annemin midesi ağrıyor.

2- Solunum Sistemi Organları (Respiratory System's Organs)

Akciğer - Bellows ya da Lungs

Burun - Nose ya da pride

Gırtlak - Laryngeal ya da Maw

Soluk borusu - Windpipe

Örnek Cümleler:

1.A - My noise is all stuffed.

Burnum tıkandı.

2.A. - Lungs are one of our most important organs.

Akciğer, en önemli organlarımızdan biridir.

3- Dolaşım Sistemi Organları (Circulating System's Organs)

Kalp - Heart

Damar - Vessel ya da Vein

Atardamar - Artery

Toplardamar - Venous Blood Vessel

Örnek Cümleler:

1.A. - My heart has been ache for two days.

Kalbim iki gündür ağrıyor.

1.B. - There are two types of veins: Artery and venous blood vessel

İki tip damar vardır: Atardamar ve toplardamar.

4- Sinir Sistemi Organları (Nervous System's Organs)

Beyin - Brain

Beyincik - Cerebellum

Omurilik - Spinal Cord ya da Medulla

Omurilik soğanı - Spinal bulp

Örnek Cümle

Brain in the norvous system.

Beyin, sinir sisteminde yer alır.

Not:Vücudumuzda yer alan diğer organların İngilizce karşılıkları şunlardır:

Böbrek - Kidney

Pankreas - Pancreas

Dalak - Spleen

Apandis - Appendix

5- Beş Duyu Organı (Sense Organs)

Göz - Eye

Kulak - Ear

Dil - Tongue

Burun - Nose

Deri - Skin

Karaciğer - Liver

Örnek Cümleler:

1.A. - My grandma's ears don't hear well.

Büyük annemin kulakları iyi duymuyor.

1.B. - Handan's eyes are blue.

Handan'ın gözleri mavi.

1.C. - I got acne on my nose.

Burnumun üstünde sivilce çıktı.

6- Uzuvlar (Parts)

Yüz - Face

Saç - Hair

Dudak - Lip

El - Hands

Ayak - Foot

Ayak bileği - Ankle ya da Tarse

Boyun - Neck ya da Scrag

Eklem - Knuckle

Kemik - Bones

Kürek kemiği - Shoulder bone

Elmacık kemiği - Jugal bone

Safra Kesesi - Gall Bladder

Bel - Waist

Bacak - Leg

Diz - Knee

Ense - Back of the neck

Sırt - Ridge ya da Back

Parmak - Finger

Avuç - Palm of the hand

Dirsek - Elbow

Kol - Arm

Karın - Belly ya da Stomach

Yanak - Cheek ya da Dimple

Örnek Cümleler:

1.A. - My hands are shaking because the weather is cold.

Hava soğuk olduğu için ellerim titriyor.

1.B. - My older sister has a stomach ache.

Ablamın karnı ağrıyor.