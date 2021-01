5. Sınıf İngilizce Asking For Permission (İzin İsteme) konu anlatımı

Türkçede izin isterken “ –ebilir miyim, -abilir miyim” soru cümlesi, “-ebilirsin, -abilirsin” şeklinde de izin verme cümleleri kullanılıyor. Bu yardımcı öğelerin karşılığı İngilizcede may, can, could ve allow yardımcı fiilleriyle kuruluyor.

Permission / İzin Alma İzin Verme Kalıpları

Türkçede izin isterken;

Kitabını alabilir miyim?

Bu akşam size gelebilir miyiz? Şeklinde izin alma cümleleri kuruyoruz.

İzin verme yetkisi bulunan kişi/kişiler de;

Kitabı alabilirsin/alamazsın.

Bu akşam bize gelebilirsiniz/gelemezsiniz. Şeklinde olumlu veya olumsuz yanıt verebiliyorlar.

Can Kullanımı

Kabiliyet ve yetenek belirtmek için kullanılan “can” yardımcı fiili “-e bilmek, a-bilmek” anlamına geliyor.

Can I eat your sandwich? Sandviçini yiyebilir miyim?

Can I try your dress? Elbiseni deneyebilir miyim?

Can we study your room? Odanda çalışabilir miyiz?

Can I drive your bicycle? Bisikletini sürebilir miyim?

Can They play football in your garden? Bahçenizde top oynayabilirler mi?

Can I use your pen? Kalemini kullanabilir miyim?

Can We play in the front garden? Ön bahçede top oynayabilir miyiz?

İzin verenin kabul ettiği olumlu cümlelerde kısaca;

Of course you can. (Tabi ki ….. ) şeklinde cümle kurabilirsiniz.

Fakat izin vermiyorsanız yani olumsuz cümle kuracaksanız;

“Can’t” olumsuz takısını kullanıyorsunuz.

You can’t eat may sandwich. Sandiviçimi yiyemezsin.

You can’t use my pen. Kalemimi kullanamazsın.

May Kullanımı

Büyüklerden, tanımadık kişilerden veya yeni tanışılan kişilerden izin isteme durumlarında bu yardımcı fiil kullanılıyor. Can ile aynı görevi görüyor.

May I borrow your bicycle? Bisikletini ödünç alabilir miyim?

May I go to the school with you? : Seninle okula gidebilir miyim?

May I come in, sir? Efendim, içeri girebilir miyim?

May I take the salt? Tuzu alabilir miyim?

İzin verenin kabul ettiği olumlu cümlelerde kısaca;

Of course diyebilirsiniz. Ya da;

You may take photos during the traveling. Seyahat sırasında fotoğraf çekebilirsiniz.

You may try that. Onu deneyebilirsin.

You may sleep this: Burada uyuyabilirsin. Cümlelerini kurabilirsiniz.

İzin verenin kabul etmediği olumsuz cümlelerde “may not” olumsuz takısını kullanıyorsunuz.

You may not borrow my bicycle. Bisikletimi ödünç alamazsın.

Could Kullanımı

Can yardımcı fiilinin geçmiş zaman halidir. Could” yardımcı fiili soru cümlesi şekline getirildiğinde resmi bir dilde izin istemek için kullanılıyor.

Could I drive your car? : Arabanı kullanabilir miyim?

You could wash the car: Arabayı yıkayabilirsin.

Could we go out tonight? Bu gece dışarı çıkabilir miyiz?

Could my friend join us for the dinner? Arkadaşım akşam yemeğine bize katılabilir mi?

İzin veren olumlu cümle kurduğunda kısaca;

Of course diyebilir. Ya da;

You could to come cinema with me: Benimle sinemaya gelebilirsin.

He could feed bird in your room: Odanda kuş besleyebilirsin. Cümlelerini kurabilir.

İzin veren olumsuz cümle kurduğunda “Couldn’t” takısını cümlede kullanmalıdır.

You couldn’t drive may car. Arabamı kullanamazsın.

Allow Kullanımı

Müsaade isteme ve müsaade verilme anlamında kullanılıyor.

I allowed to my brother to drive my car: Kardeşime arabamı kullanmasına müsaade ettim.

She allowed me to use her phone: Telefonunu kullanmama müsaade etti.

My uncle allowed me to rest his house: Amcam evinde kalmama müsaade etti.

My father allowed me to go to holiday with my friends: Babam arkadaşlarımla tatile gitmeme müsaade etti.