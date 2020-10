5. Sınıf İngilizce Asking For And Giving Directions (Yol Sorma Ve Tarif Etme - Yol Tarifi) konu anlatımı

5.sınıf müfredatlarında artık bireyin tanıştığı kişilerle orta seviyede sohbet edebilmeleri hedeflenir. Bu nedenle öğretilen kalıplar daha detaylıdır. Yol sorma ve tarif etme konusunda öncelikle kelime ezberine ağırlık verilmeli ve bu alandaki soru kalıpları hakkında pratik yapılmalıdır.

5.Sınıf İngilizce Asking For And Giving Directions Kelimeleri

Go straight: Düz git Take the second left: ikinci sola dön

Go straight ahead: Düz git Walk along the street: Cadde boyunca yürü

Turn left: Sola dön Take the second right: İkinci sağa dön

Turn right: Sağa dön It’s on your left: Solunda Take the first right: İlk sağa dön

Take the first left: İlk sola dön It’s on your right: Sağında Cross the street: Karşıdan karşıya geç

5.Sınıf İngilizce Asking For And Giving Directions Nasıl Gideceğini Sorma Kalıpları

İngilizce de kullanmak istediğiniz duruma göre farklı yol sorma kalıpları bulunur. Bu kalıplara daha kibar bir şekilde başlamak için “Excume me” kullanılabilir. Yolda herhangi birine, bir tanıdığınıza ya da herhangi bir dükkan sahibine yer sorarken “afedersiniz” şeklinde söz girmek daha uygun olacaktır. Şu soru kalıpları ile nasıl gideceğinizi sorabilirsiniz:

* Nasıl giderim demek için; How can I g oto…?

* Nerde diye sormak için: Where is the…?

* En yakın nerede şeklinde kullanım için; Where is the nearest…?

* Okula nasıl gideceğimi söyler misiniz? İngilizce kalıbı; Can you tell me the way to the g oto school?

5.Sınıf İngilizce Asking For And Giving Directions Uzaklıktan Bahsetmek

Farklı durumlarda farklı kelime kalıpları kullanarak yol tarihi istenebilir. Örneğin buradan uzak mı? ( Is it far from here?) Şeklinde bir soru kalıbı ile aranan adres hakkında detaylı bilgi alınabilir. Bu soru karşısında kullanılabilecek farklı kalıplar bulunuyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

* 20 minutes by car/ on foot. ( Araba/ yaya 20 dakika )

* It’s no distance at all ( hiç uzak değil)

Gibi cevaplarla soru sahibini yönlendirmek mümkündür.

5.Sınıf İngilizce Asking For And Giving Directions Faydalı Olabilecek Cümle Kalıpları

Adres sorma, yön bulma konusu oldukça geniş kalıpların yer aldığı bir başlıktır. Bu nedenle pek çok farklı kelime kalıbı ezberlemeniz önerilebilir. Adres tarif ederken önce yönlendirebilir, belirleyici olması açısından bilindik bir mekan üzerinden bildirim yapılabilir.

* Turn right past the Cinema ( Sağa dönün, sinemayı geçin)

* Where is the exit ( Çıkış nerede?)

Bazı durumlarda sorulan adresi bilmiyor olabilirsiniz. Bunun için cevap olarak farklı kalıplar kullanılabilir. Örnek olarak : I am sorry, I don’t know. ( üzgünüm, bilmiyorum) I am stanfer here myself. ( buranın yabancısıyım) şeklinde cevap verilebilir. Yol tarih ederken yer yön edatları da sıklıkla kullanılır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

İn: içinde in front of: önünde

On: üstünde behind: arkasında

Under: altında next to: bitişiğinde

Between: arasında near: yanında

Konu içerisinde sohbet durumuna ve sorulan soru kalıplarına göre farklı cümleler, cevaplar ve edatlar kullanılabilir.