5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş'in Yapısı Ve Özellikleri konu anlatımı

Dünyamız Güneş'in etrafında düzenli olarak döner. Aynı zamanda diğer bütün gezegenler de Güneş'in etrafında yörünge içerisinde döner. Bu doğrultuda Güneş sistemimiz olarak da bilinen sistemin içerisinde, güneş tam ortada yer almaktadır. Belli başlı bazı özellikleri ve yapısı bulunur. Şimdi bu özellikleri inceleyelim.

Güneş'in Yapısı ve Özellikleri

Güneş gazlardan oluşmuş bir yıldızdır. Özellikle Güneş’in çok önemli bir kısmı hidrojen atomlarından oluşmuştur.

- %71 hidrojen

- %26,5 helyum

- %2,5 diğerleri

Bu şekilde Güneş adeta bir alev topudur. O kadar sıcaktır ki yanına yaklaşmak mümkün değildir. Aynı zamanda çok uzak olmasına rağmen dünyadan bile güneşe çıplak gözle bakamayız. Çünkü çok yüksek bir ışık yayar. Bu ışık güneşi kendi kaynağından gelir ve güneş ışığına olarak bilinmektedir.

Güneşin katmanları: Güneş’in de Dünya’nın olduğu gibi bazı katmanları bulunmaktadır. Bu doğrultuda katmanlar iki farklı şekilde ele alınır. Bunlardan biri iç katmanlar diğeri ise Güneş atmosferi şeklinde öne çıkmaktadır. Her bir katman farklı kimyasal maddelerden oluşmuştur ve sürekli olarak güneşin içinde patlamalar yaşanır.

Güneşin Özellikleri Nelerdir?

Güneşin oldukça fazla sayıda özellikleri bulunmaktadır. Şimdi bu özellikleri sayarken aynı zamanda yapısının nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

- Güneş bütünü ile gazlardan meydana gelmiştir.

- Güneş sisteminin merkezinde güneş yer alır.

- Güneş sisteminde Güneş en büyük gök cismidir.

- Güneşin şekli küredir. Diğer bir deyişle güneş top şeklinde görülür.

- Samanyolu galaksisi içerisinde yer alan 200 bin yıldızdan biridir.

- Güneş dünyamız ve diğer gezegenler için hem ısı hem de ışık kaynağıdır.

- Güneş aynı zamanda Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında döner.

- Güneş orta büyüklükte bir yıldız olarak bilinir.

- Dünyadan uzaklığı yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir.

- Güneş yaklaşık olarak 5 milyar yaşındadır.

- Güneş tozu gaz bulutları bir araya gelmesi ile beraber milyarlarca yıl önce oluşmuştur.

- Güneş beyaz renkte ışık yayar.

- Güneş Samanyolu etrafında dönmesi ile beraber kendi ekseni etrafında dönme etkisi gerçekleştirir.

- Güneş turunu kendi ekseni etrafında 25 günde tamamlar.

- Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüş yapar. Bu durum güneş saatinin tersine doğru gerçekleşir.

- Güneş tıpkı diğer yıldızlar gibi doğar, büyür ve enerjisi tükendiği zaman patlayarak ölür.

Not: Güneşin yüzeyinde bazı soğuk bölümler yer alır. Bu bölümlere ise güneş lekeleri ismi verilir. Kendi yaptığı teleskop üzerinden Güneş'in üzerindeki lekeleri ilk gören kişi Galilei Galileo isimli ünlü bilim ve sanat insanıdır. Özellikle Galilei Galileo teleskop ile güneş lekelerini keşfettikten sonra, Güneş'in kendi etrafında döndüğünü fark etmiştir.

Güneş’in Önemi Nedir?

Güneşin dünyadaki tüm canlılar için büyük bir önemi vardır. Özellikle yaşamın devam edebilmesi için güneş vazgeçilmezdir. Sonuçta kullandığımız enerjini büyük bir kısmını güneşten elde ederiz.

Milyonlarca yıldır güneşin enerjisi tükenmiştir. Güneşin içerisinde bulunan Hidrojen gazı tükendiği zaman güneşin enerjisi de bitecektir.

Not: Güneşin zararsız ışınları ile beraber zararlı ışınları da bulunmaktadır. Özellikle bu zararlı ışınlar canlılara bazı zararlar verebilir. Mesela güneşte yaşanan patlamalar radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarına etki ederek bozulmasına sebep olabilir.

Güneş özellikle bitkilerin fotosentez yapabilmesi, böylece büyümeleri ve oksijen salınımı yapabilmesi için büyük bir öneme sahiptir.