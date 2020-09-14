5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş, Dünya Ve Ay konu anlatımı

Gezegenlerin farklı yapısı ve özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerine göre aynı zamanda birbirlerini etkilerler. Ancak Güneş ve Ay bir gezegen değildir. Dünyamız gezegendir. Güneş ise küre şeklinde bir yıldızdır. Ay ise bir gök cismidir.

Güneş, Dünya ve Ay

Güneşin ve Ay ile beraber Dünya’mızın farklı özellikleri ve yapıları bulunur. Şimdi sırası ile ele alarak özellikleri ve yapısını beraber inceleyelim.

Güneş’in yapısı ve özellikleri: Güneş küre şekli bulunan bir yıldızdır. Aynı zamanda Samanyolu galaksisinde bulunur. Güneş aynı zamanda dev bir gaz ve toz bulutundan oluşmuştur.

Dünyamızın Isı ve ışık kaynağı olarak çok önemli olan güneşin yapısının büyük bir çoğunluğu gazlardan oluşur.

- %71 hidrojen

- %27 helyum

- %2 diğer gazlar

Güneş de tıpkı Dünyamız gibi farklı katmanlardan oluşmuştur. Güneşin kaynağında Çekirdek yer alırken en sıcak kısmı burasıdır. Güneşin yüzeyine doğru gidildikçe güneşin ısısı azalır.

Not: Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık olarak 109 ya da 110 katı kadardır. Yani güneşin içine tam olarak 1 milyon tane dünya sığabilir. Mesela güneşi bir futbol topu şeklinde düşünsek, o zaman dünya ise bir mercimek tanesi kadar büyüklüğünde kalır.

Dünya ile Güneş'in arasındaki uzaklık 150 milyon kilometre kadardır.

Ayrıca güneşin yaydığı ışık ve ısı çok yüksektir. Bu yüzden çıplak gözle bakarsak gözlerimiz zarar görebilir. Mutlaka uzaklaştıran ve yakınlaştıran bazı özel teknolojik cihazlarla bakmamız gerekir.

Dünyanın yapısı ve özellikleri: Dünya'mız Güneş sisteminde yer alan 8 gezegenden biridir. Aynı zamanda Dünya'ya yakın olan üçüncü gezegen olarak bilinir. Dünya iç içe katmanlardan oluşmuştur ve güneş sisteminde canlı varlık barındıran tek gezegendir.

Dünya yapısı alt ve üst kısımlarından basık ortasından şişkin bir küre şeklinde gezegendir. Ayrıca dünya hem Güneş'in etrafında döner hem de kendi ekseni etrafında dönüş yapar.

Ay’ın yapısı ve özellikleri: Ay dünyamızın doğal uydusudur. Ve dünyamızın başka uydusu yoktur. Ayın çapı güneşten 436 kat ve dünyamızdan ise 4 kat küçüktür.

Ayın ilk oluşumu yerlerinde bazı meteorların çarpması nedeniyle Ay'ın yüzeyinde çukurlar bulunmaktadır. Meteor olarak bilinen gök cisimlerinin aya çarpması ile beraber oluşan bu çukurluklar krater olarak bilinir.

Ay hem dünya etrafında hem de kendi ekseni etrafında dönerken, aynı zamanda Güneş'in etrafında dönmektedir. Ayrıca bu dönme hareketleri ile beraber Güneş'ten aldığı Işık üzerinden Ay'ın farklı evreleri oluşur. Bu evreler dünyamızdan baktığımız zaman ışığın yansıması üzerinden farklı şekiller oluşmasından kaynaklıdır.

Ay ve güneş ile dünyamızın kendine özgü yapısı ve özellikleri bulunmaktadır. Ancak her zaman birbirleri ile bağlantılı diller. Aynı doğrultuda yani aynı yönde dönmeye devam ederler.

- Ay’ın yerçekimi bulunmaktadır ve bu yerçekimi ile beraber dünyamızdaki denizlerde dalgalanmalar oluşur.

- Güneşin Isı ve ışık kaynağı ile beraber dünyamız hem aydınlanır hem de ısınır.

- Dünyanın yerçekimi sayesinde ise ay bulunduğu yörüngede sabit kalır ve herhangi bir yere savrulmaz.

Bu şekilde daha birçok farklı özellik ile beraber ay, dünyamız ve güneş birbirlerine bağlıdır. Birbirlerine ihtiyaçları vardır ve güneş sistemi bünyesinde dönüş hareketlerine hiç durmadan devam ederler.