5. Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Devre Elemanları konu anlatımı

Bir elektrik devresi, gerekli elemanların bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapılardır. Bundan dolayı bir elektrik devresi oluşturabilmek adına gerekli elemanların neler olduğunu bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu elemanlara sahip olarak bizler de rahatlıkla elektrik devreleri oluşturabiliriz.

Anahtar

Bir elektrik devresi oluşturabilmek adına sahip olmamız gereken şeylerin başında anahtar gelmektedir. Anahtar, elektrik devresini açıp kapatabilmemizi sağlayan ögelerin başında gelmektedir. Anahtar açık konumda olduğu zaman elektrik devresi kesintiye uğratılmaktadır. Bundan dolayı elektriğin gidişatı kesilerek elektrik ampule ulaştırılmamaktadır ve böylelikle ampul yanmamaktadır.

Ancak anahtarın kapalı olduğu konumda elektrik devresi tamamlanır ve elektrik gideceği yolu tamamlayabilmektedir. Böylelikle, ampul yanacaktır. Bu yol aracılığıyla ampulün yanıp yanmamasını kontrol edilmek son derece kolay şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Bağlantı Kablosu

Bağlantı kablosu, bir elektrik devresi kurabilmek adına gerekli olan elemanların bir diğeri konumundadır. Bağlantı kablosu ile birlikte diğer elektrik devresi elemanları birbirine bağlanabilmektedir. Bu sayede elektrik devresi elemanları arasında iletişim ve elektrik iletimi sağlanır ve böylelikle elektrik devresi tamamlanmış olur.

Elektrik devresinin enerjisi, bağlantı kablolarının içinden geçerek ampule gidecek olan yol tamamlar ve böylelikle ışık ortaya çıkar. Bağlantı kablolarının zekice kullanılması durumunda en az yer kullanılarak elektrik devresi kolaylıkla tamamlanabilmektedir. Böylelikle küçük alanlarda dahi elektrik devresi oluşumu sağlanabilmektedir.

Ampul

Ampul, bir elektrik devresinin en önemli ögeleri konumunda bulunmaktadır. Çünkü ampul, ışığı elde ettiğimiz bölgedir. Tüm hedefimiz elektriği ampule doğru şekilde ulaştırmaktan geçmektedir. Bunu başardığımız zaman ampulden ışığımızı kolaylıkla alabilmekteyiz. Bundan dolayı elektrik devresi ögelerini doğru şekilde tamamlamalı ve ampulden ışık almalıyız.

Ampul, elektrik verildiği sürece bizlere ışık sağlayan bir yapıdır. Bundan dolayı sağlam ve sağlıklı bir elektrik devresi üretmek ampulden uzun süre boyunca ışık kalabilmemizi sağlamanın en büyük gerekliliğidir. Duy aracılığıyla elektrik devresi içerisine yerleştirebilmemiz mümkün olmaktadır.

Duy

Duy, elektrik devresinde ampulü yerleştirmemizi sağlamaktadır. Bağlantı kabloları duya bağlanmaktadır. Bu sayede elektrik ampule ulaştırılabilmektedir. Yani buradan da anlamaktayız ki, elektrik devresi içerisinde elektriğimizi ampule doğrudan vermemekteyiz. Elektriğimizi duy aracılığıyla ampule ulaştırmaktayız. Duy, ampul yerleştirmemiz için ona sağlıklı bir yatak oluşturmaktadır. Duy üzerinde bağlantı kablolarını takabileceğimiz gerekli noktalar bulunmaktadır. Bu noktalara bağlantı kablolarını takarak elektrik devremizi tamamlayabilir ve ampulümüzden başarılı şekilde ışık alabiliriz.

Pil

Pil, elektrik devremizin enerji deposu konumundadır. Elektrik devrimize tüm enerjisini veren öge pildir. Bundan dolayı çok büyük bir önem taşımaktadır. Pilin dolu olması, elektrik devremizi tamamladığımızda ampulden başarılı şekilde ışık almamızı sağlamaktadır.

Ancak pilin dolu olmadığı bir durumda elektrik devremiz tamamıyla doğru şekilde oluşturulmuş olsa dahi ampulümüzden ışık alabilmemiz mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı elektrik devresi kurarken pilimizin dolu olmasına büyük önem göstermemiz gerekmektedir. Pili çöp kovasına atarken de büyük bir özen göstermeliyiz. Pillerimizi normal çöp kovalarına değil, geri dönüşüm kutularına atmamız çevremizi korumak adına büyük önem taşımaktadır.

Pil Yatağı

Pil yatağı, elektrik devresi kurmanın son ögesini oluşturmaktadır. Pil yatağı sayesinde elektrik devremiz içerisinde pil yerleştirmemiz mümkün olmaktadır. Pil yatağı, bizlere bağlantı kablosunu bağlayıp pile ulaşabilmemizi sağlayacak olan ortamı yaratmaktadır. Piller, pil yatağı içerisine takılmaktadır. Bu şekilde pillerden sağlıklı şekilde enerji alınabilir ve elektrik devresi içerisinde kullanılabilir.