5. Sınıf Fen Bilimleri Ay'ın Yapısı Ve Özellikleri konu anlatımı

Dünyanın tek uydusu olan Ay küresel bir şekle sahiptir. Ayrıca Ay hem Dünya’dan hem de Güneş’ten çok daha küçüktür. Mesela Dünya’dan 4 kat küçük, Güneş’ten ise 436 kat küçük bir boyuta sahiptir. Şimdi uydumuz olan Ay hakkında farklı bilgiler elde edelim.

Ay'ın Yapısı ve Özellikleri

Yeryüzünden baktığımız zaman Ay, Güneş’ten çok daha büyük görünür. Bunun nedeni ise Ay'ın bize çok daha yakın olmasıdır. Bu yüzden çıplak gözle baktığımız zaman Ay çok daha büyük bir görünümü varmış gibi anlaşılır. Ayrıca doğrudan çıplak gözle baktığımızda ay sanki pürüzsüzmüş gibi görünür.

Ancak çok uzun yıllar boyunca meteor denilen bazı gök cisimlerinin çarpması ile Ay'ın yüzeyinde bazı çukurluklar oluşmuştur. Ay'ın yüzeyinde oluşmuş bu çukurluklara krater adı verilir. Aynı zamanda kraterin yanı sıra ayın yüzeyinde dağlar, vadiler ve sıra kayalıklar bulunmaktadır.

Ay kabuğunun yüzey kısmında taş ve toz tabakası yer almaktadır. Ancak bu taş ve toz tabakası Ay’da herhangi bir rüzgar olmadığı için sabit kalır. Yani herhangi bir şekilde dağılmaz. Hatta Ay yüzeyinde, daha önce astronotların gittikleri zaman bıraktıkları ayak izleri hala görünmektedir.

Apollo 11: Aya ilk defa uzay yolculuğu yapan keşif aracı Apollo 11 ismi ile bilinen uzay aracıdır. Bu araç 16 Temmuz 1976 tarihinde Ay’ın yüzeyine inmiştir. Bu doğrultuda Ay'a ilk adım basan astronot ise Neil Armstrong isimli kişidir. Özellikle Neil Armstrong ilk defa Ay’a adım attığı zaman şu unutulmaz sözleri dile getirmiştir. ‘’Bir insan için küçük insanlık için büyük adımlar…’’

Geceleri baktığımız zaman ay parlak görünür. Ancak bunun nedeni Ay’ın kendi ışık kaynağı olduğu için değildir. Güneşten gelen ışınlar ile beraber parlayan Ay, bu ışıkları Dünyamıza yansıtır. Böylece Özellikle geceleri Dünyamız ay sayesinde biraz daha aydınlık görünür.

Aynı zamanda Ay’ın kendine özgü bir yer çekimi bulunmaktadır. Bu yerçekimi Dünya’nın yer çekimine göre daha azdır. Ancak yine de Ay’ın yerçekimi dünyayı etkiler. Mesela bu yer çekimi ile beraber dünya yüzeyinde gelgitler olur. Bu gelgitler nedeniyle denizlerde dalgalanmalar meydana gelir. O yüzden denizde yüzerken bazı zamanlar dalgalar daha fazla olur bazen ise dalgalar az olur. Bunun nedeni Ay’ın yerçekimidir.

Dünyamız gibi Ay’ın bir atmosferi bulunmaz. O yüzden herhangi bir şekilde oksijen yoktur ve hava alamayız. Bununla beraber atmosferi olmadığı için rüzgar yoktur. O yüzden Ay'ın yüzeyinde hiç rüzgar olmaz de taş ve toprak ile toz sürekli olarak sabit bir şekilde durur. Aynı zamanda atmosferi olmadığı için Ay’da ses yayılmaz. Yani Ay’daki Astronotlar birbirlerinin sesleri duyamazlar.

Tüm bu sebeplerden dolayı Ay’da yaşam mümkün değildir. Ancak yine oraya bir kez daha gidebilmek için uzay çalışmaları devam etmektedir. Ay’ı incelemek isteyen bilim insanları uzay hakkında daha bilgi elde edebilmek için bunu gerçekleştirmek istemektedir.

Siz de Ay ile ilgili farklı özellikler bulursanız bunu defterinize yazın. Aynı zamanda yukarıda verdiğimiz bilgileri aklınıza yazarak Ay hakkında bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz. Dünyamızın uydusu olan Ay bizim için çok önemlidir ve mutlaka Ay’ın özellikleri ve yapısını iyi bilmemiz gerekmektedir. Böylece bizim için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi bir şekilde anlamış oluruz.