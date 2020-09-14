5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ramazan Ayı Ve Önemi konu anlatımı

Bakara Suresinin 183. ve 184. ayetlerinde orucun sayılı günlerde olduğu, tıpkı diğer ümmetlere olduğu gibi bize de farz kılındığı bildirilir. Yolcu ve hasta olanların ise daha sonraki günlerde oruç tutmaları öğütlenir. Ramazan, tüm Müslümanlar için hem yardımlaşma hem de bereket ayıdır.

Ramazan Ayı ve Önemi

İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır. .

Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.