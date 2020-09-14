5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Orucu Bozan Durumlar konu anlatımı

Müslümanların hem Ramazan ayında hem de diğer zamanlarda tuttukları orucu bozan durumlar aynıdır. Bozulan oruç için 1 gün nafile orucu tutulması gerekir.

Orucu Bozan Durumlar

1- Bilerek Yemek İçmek:

Kişi bilerek yemek yer ya da su içerse orucu bozulur. Eğer herhangi bir sağlık sorunu baş gösterdiyse bozulan oruç için bir gün nafile orucu tutmak yeterlidir. Ancak tamamen keyfi bir şekilde bozulan orucun affı için 60 gün kefaret orucu tutmak gerekir. Bazı zamanlar, insan oruçlu olduğunu unutup su içebilir ya da yemek yiyebilir. Oruçlu olduğunu hatırladığı anda ağzındakileri çıkarmalı ve ağzını yıkamalıdır. Ağzını yıkarken su yutmamaya dikkat etmelidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle demiştir: ''Oruçlu olduğunu unutan kimse bir şey yerse orucu bozulmaz. Onu Allah yedirmiş demektir.'' Açlık ve susuzluğun etkisiyle bazı insanlarda unutkanlık baş gösterebilir. Ya da bir anlık dalgınlık, bir şeyler yemesine neden olabilir. İnsanın elinde olmayan durumlardan dolayı oruç bozulmaz.

2- İlaç Almak:

Her türlü hap, ağız spreyi, şurup ve benzeri ilaç, orucu bozar. Eğer kişinin sağlığı için mutlaka ilaç alması gerekiyorsa oruca hiç niyet etmemesi gerekir. Dinimizde, hastalara ve yolculara bu ibadet farz değildir. Ramazan ayı içerisinde yolculuk yapanlara seferi denir. Onlar tutamadıkları oruçları Ramazan ayı bittikten sonra tutar. Ciddi bir rahatsızlığı bulunan kişiler ise iyileştikten sonra nafile orucu tutmalı ya da fidye (zekat) vermelidir.

Sadece suyla değil susuz yutulan haplar da orucun bozulmasına neden olur. Aynı şekilde burundan ve kulaktan ilaç alan ya da gıda iğnesi yaptıran kişilerin de daha sonra nafile orucu tutması gerekir.

3- Genel ve Lokal Anestezi:

Ani kaza ve yaralanma durumlarında kişilerin ameliyat edilmesi gerekir. Genel ve lokal anestezi, hastanın cerrahi müdahale sırasında acı duymamasını sağlar. Her ikisinde de hastaya serum verildiği için oruç bozulur. İğne ve aşı yaptırmak da orucu bozan diğer durumlardır.

4- Bilerek Kusmak:

Kişinin bilinçli bir şekilde kendini kusturması orucunun bozulmasına neden olur. Bunun dışında aniden midesi bulanır ve istifra ederse orucu bozulmaz. Ramazan ayında mide bulantısı, ekşimesi ve yanması gibi şikayetler artar. Bunun önüne geçmek için iftarda ve sahurda yediklerimize dikkat etmeliyiz. Sahurda az yemek de çok yemek de mideyi olumsuz etkileyebilir. İftarda ise bol bol su içilmeli, yağlı, ekşi ve baharatlı yemekleri fazla tüketmemeliyiz.

5- Kan Almak:

İbn Kudame ve El Muğni'nin aktardığı hadislere göre kan almak orucu bozar. Çünkü dinimize göre kan almak ile gıda almak arasında herhangi bir fark yoktur. Başka birine kan vermek ise oruca zarar vermez. Herhangi bir nedenden dolayı burnu kanayan kişiler de kanamayı durduktan sonra oruçlarına devam edebilir.

6- Diş Macunu ve Su Yutmak:

Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak dişleri fırçalarken macun ve su yutmamaya dikkat etmek gerekir.

7- Sakız Çiğnemek:

Sakızların içerisinde şeker gibi birçok tatlandırıcı bulunur. İçinde katkı maddesi bulunan bu tür sakızlardan biri çiğnenir oruç bozulur. Bazı din bilginlerine göre ise tamamen katkısız olan sakızların çiğnenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak genel görüşe sakız, insanın daha fazla susamasına yol açtığı için oruçluyken çiğnenmemelidir.