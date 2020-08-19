5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Nezaket Kuralları konu anlatımı

Hz. Muhammed yumuşak bir ses tonuyla konuşur ve insanları kırmaktan çekinirdi. Dinimizde bize aşırı ve çirkin davranışlardan uzak durmamızı emreder. İnsanlarla iletişime geçerken hem dinimizin kurallarına uymalı hem de peygamberimizi örnek almalıyız.

Nezaket Kuralları

1- Konuşma Adabı:

İnsanlarla iletişime geçtiğimizde yüksek sesli konuşmamalıyız. Bize bir soru sorulduğunda cevabı soruyu yönelten kişiye dönerek vermeliyiz. Peygamberimiz, kendisine seslenildiğinde sadece başını çevirmez, tüm gövdesiyle dönerdi. Bu şekilde karşı tarafa en başta bir insan olarak ne kadar saygı duyduğunu gösterirdi.

Toplum içinde kulaktan kulağa konuşmak da hatalı bir davranıştır. Bunu yapmamalı, yapan arkadaşlarımız olursa onları yumuşak bir dille uyarmalıyız. Konuşurken çirkin ve kaba kelimeler kullanmak da nezaket kurallarına aykırıdır. Biri konuşurken sözünü kesmek ya da başka bir şeyle ilgilenmeye başlamak da büyük bir kabalıktır. Karşı tarafın konuşması sonuna kadar dinlenmeli, ondan sonra cevap verilmelidir.

2- Büyüklere Saygı:

Büyüklerimizin uyarılarını ve nasihatlerini dikkatle dinlemeliyiz. Onların bizden daha çok şey bildiğini ve bizim iyiliğimizi istediğini unutmamalıyız. Bizden yardım istediklerinde neyle ilgilenirsek ilgilenelim onu bırakıp hemen yardımlarına koşmalıyız. Bazı zamanlar onların yerine alışveriş yapılabilir ya da faturaları yatırılabilir. Büyüklerimizin koyduğu yasaklara da uymalıyız. Yemek saatinde sofrada ve ailemizin yanında olmalıyız.

3- İzin Almak:

İzin almadan başkalarının eşyalarını karıştırmak o kişilere karşı büyük bir saygısızlıktır. Belli başlı durumlar için de anne - babamızdan ve öğretmenlerimizden izin almalıyız. Örneğin dışarı çıkmak ya da arkadaşımıza gitmek istiyorsak bunu aile büyüklerimizden birine söylemeliyiz. Malzeme odasından eşya almak ve tuvalete gitmek için de öğretmenlerimizden izin almalıyız.

4- Temiz Olmak.

Dinimiz için beden ve kıyafet temizliği çok büyük bir önem taşır. ''Temizlik imandan gelir'' sözü de bunun için söylenmiştir. Çoraplarımızı ve atletimizi günlük olarak değiştirmeliyiz. Dişlerimizi günde en az 2 kere fırçalayıp her zaman temiz kıyafetler giymeliyiz. Temiz giyinmek inanın en önce kendisine saygı duyması demektir.

Hapşırırken ve öksürürken ağzımızı kapamalıyız. Burnumuz akıyorsa peçete ya da mendil kullanmalıyız.

5- Arkadaşlarımıza Karşı Kibar Olmak:

Sadece büyüklerimize değil arkadaşlarımıza karşı da nazik olmalıyız. Bizden bir şey istediklerinde elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Arkadaşlar buluşacağı zamanlar evden vakitlice çıkıp diğer arkadaşlarını bekletmemeli. Oyun oynarken uygunsuz el şakaları yapılmamalı.

6- Kimseyle Alay Etmemek:

Nezaket kurallarına uyan insanlar alaycı davranışlar sergilemekten kaçınır. Kimsenin fiziksel kusurlarıyla dalga geçmez. Birilerine küçük düşürücü lakaplar takılmamalı, seslenirken de konuşurken de sadece isimleriyle hitap edilmeli.

7- Özel Günleri Hatırlamak:

Sevdiklerimizin doğum günlerini hatırlamalı, onlara küçük de olsa bir hediye almalıyız. Dinimizde hediye alıp vermek sünnettir. Bayramlarda ise aksatmadan büyüklerimizi ziyaret etmeli, ellerini öperek bayramlarını kutlamalıyız. Başka şehirlerde yaşayan akrabalarımızı ise en azından telefonla aramalıyız.

8- Yemek Yerken Konuşmamak:

Yemek yerken uyulması gereken birçok nezaket kuralı vardır. Yemek yerken konuşmamalı, herkes masadan kalktıktan sonra kalkılmalıdır. Tuzluk ya da ekmek isterken nazik olunmalı, emir cümleleri kurulmamalıdır. Örneğin ''tuzluğu uzat ya da uzatsana'' demek yerine ''tuzluğu uzatır mısın'' denmelidir. Yemeğini bitiren herkes elini ve yüzünü güzelce yıkamalıdır. Diş temizliği için kürdan kullanılmalıdır. Masadan kalkarken ''elinize sağlık' denerek yemeği yapan kişiye teşekkür edilmelidir.

Her zaman, herkese karşı nezaket kurallarına uymalıyız. Bu sayede büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi gösterebiliriz.