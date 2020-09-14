5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Muharrem Orucu konu anlatımı

Muharrem orucu birçok kişi tarafından bilinmeyen ancak sevabı oldukça fazla olan oruçlardan bir tanesidir. Muharrem ayı içerisinde tutulan Muharrem orucuyla ilgili detaylar özellikle 5. Sınıf düzeyindeki öğrencilere anlatılmaktadır. Muharrem orucu ile ilgili birçok kişi bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapar. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile birlikte arama motorlarında muharrem orucuyla ilgili detaylar aranmaktadır.

Oruç Nedir?

Oruç belli bir zaman içerisinde kişinin, yiyecek içecek ve her ikisinden de kaçınma eylemine verilen isimdir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutarak 1 ay boyunca kendilerine sabah ezanı ve akşam arası ezanı arasında geçen süreçte yiyecek ve içecekten sakınır.

Orucun Faydaları Nelerdir?

Oruç Allah-ü Teala'nın emirleri arasında bulunan bir ibadettir. Orucun bireye ve topluma faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Oruç:

- Allah rızası için iş yapmayı öğretir.

- Ahlak güzelleştirici bir etkisi vardır.

- Ramazan ayı içerisinde özellikle yapılan yardımlaşmalar sayesinde yardımlaşma duygusunu artırmayı amaçlar.

- Yoksulların halini anlamı konusunda empati kurmayı sağlar.

- Toplumu huzurlu hale getirir.

- Kişilerin sabırlı olmasını öğretir.

- Nefsin isteklerini kontrol altına almak oruç sayesinde öğrenilir.

- Sağlık açısından da oldukça faydalı olan oruç midenin yorulmadan uzun süre aç bırakılarak sağlığa kavuşmasını sağlar.

- Nimetlerin kıymetini anlamayı öğretir.

Oruç Kimlere Farzdır?

Oruç tutmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir.

Müslüman olan, akıllı olan, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı olan kişilere oruç farz kılınmış bir ibadettir.

Kimler Oruç Tutmayabilir?

Oruç bazı durumlarda tutulmayabilir yani kazaya bırakılabilir, ancak orucun sonraki zamanlarda telafi edilmesi gerekir.

- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler

- Yolculuk yapan kişiler

- Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişiler

- Hamile ve çocuk emziren kişiler oruç tutmayabilir.

Muharrem Ayı

Muharrem orucu Muharrem Ayı'nda tutulan oruçtur. Sözlük anlamıyla haram kılınan, kutsal olan anlamına gelen Muharrem orucu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İslam dini Muharrem ayında savaş yapılmasını haram kıldığı ay olarak kabul edilen bir dönemdir. Allah'ın ayı olarak bilinir. Bu sebeple birçok kişi bu ayı iyi değerlendirerek geçirmek ister.

Muharrem Orucu Nedir?

Muharrem orucu Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiş bir aydır. Muharrem'in 10. Günü aşure günü olarak belirlenmiştir. Bugün oruç tutmakta alimlere göre sünnet kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara da tavsiye etmiştir. Yahudilerde Muharrem ayının 10. Günü oruç tutmuş bir millettir. Bu sepette Muharrem ayının 9. 10. Ve 11. Günü yani 3 gün oruç tutmak Müslümanları, Yahudilerden ayıracak bir özellik olduğu için daha iyidir.

Muharrem orucu farz olarak kabul edilmez. Peygamber Efendimiz tuttuğu için sünnet olan bir oruçtur. Muharrem ayı orucu Allah'ın ayı olarak nitelendirilen Ramazan'daki Oruçtan sonra en faziletli oruç tutulur. 10. Günü aşure günü olarak belirlenen Muharrem orucunu Müslümanlar tarafından 9. 10. Ve 11 günü oruç tutulması daha iyi kabul edilir. Muharrem'in sadece 10. Günü oruç tutmak Yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için mekruh kabul edilen bir durumdur. Bu sebeple 3 gün oruç tutulması tavsiye edilir.