5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kur'an'dan Ve Hz Peygamberden Dua Örnekleri konu anlatımı

Nisa Suresinin 28. ayeti şöyledir: ''Allah, size hafiflik getirmek / yardım etmek istiyor, çünkü insan çok zayıf yaratılmıştır.'' İnsan, ancak dine yönelerek ve dua ederek zayıflıklarından kurtulur. Maneviyatımızı arttıran dualar, daha sabırlı ve hoşgörülü olmamızı sağlar. Çünkü edilen her dua, Allah'ı anmak ve ahiret günü hatırlamak demektir. Bu sayede insanlar dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu anımsamış olur.

Kur'an'dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri

1- Müminûn Suresi - 109. Ayet

Arapça Okunuşu:

İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

Türkçe Anlamı:

Rabbimiz! Biz iman ettik, affet bizi, acı bize, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

İnsanlar bazen bilmeden günah işler. O günahları gören, işiten ve bilen sadece Allah'tır. Bu nedenle bağışlanma da sadece Allah'u Teala'dan dilenmelidir. Müminûn Suresinde yer alan bu kısa dua, sadece namazlarda değil, her zaman okunmalıdır. Bu duayı sık sık okuyup Allah'ın sonsuz merhametine sığınan müminler, kendilerini çok daha huzurlu hissederler.

2- Şuara Suresi - 83. 84. ve 85. Ayetleri

Arapça Okunuşu:

83 - Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn(sâlihîne).

84- Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn(âhırîne).

85- Vec’alnî min veraseti cennetin naîm(naîmi).

Türkçe Anlamı:

83- Rabbim bana hikmet ihsan eyle ve beni salih kulların arasına kat.

84- Benden sonra gelecek nesillerin lisanlarında beni sadık kıl.

85- Ve beni nimetlerle dolu cennetinin mirasçısı yap.

En çok bilinen ve okunan dualardan bir diğeri Şuara Suresinde yer alır. Her Müslüman, Allah'tan hikmet ister. Hikmet, doğru ile yanlışı ayırabilmek ve hükmetme gücüdür. Ancak doğru ile yanlışı ayıracak kadar hikmetli olanlar, dinin gerekliliklerini yerine getirebilirler. Şuara Suresinin 84. ayeti gelecek nesiller tarafından hatırlanmak demektir. Mümin arkasında öyle eserler bırakmalı ki, kendisinden sonra gelecek olanlar da onu hatırlasın. İsmini yaşatmak isteyen kullar bu duayı sık sık okumalıdır.

Son ayette ise cennet için dua edilebilir. Sonsuza kadar kalınacak olan cennet, salih kulların ödül yeri olacaktır. Cennetin mirasçılarından biri olmak için haramdan kaçınmalı ve hayırlı ameller işlemeliyiz.

3- Al-i İmran Suresi - 8. Ayet

Arapça Okunuşu:

Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu).

Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bizi doğru ve güzel olana yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen bol bol bağışta bulunansın.

Allah'ın sıfatlarından biri Vahhab'tır. Vahhab, çok fazla bağışlayan ve ihsan eden demektir. Bu ihsan ve lütufları hak etmek için Allah'a ve dine yönelmeliyiz.

4- Peygamberimizden Dua Örnekleri:

1- Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru: Peygamberimizin en sık ettiği dualardan biridir. Biz de nefsimizin bizi günaha sevk eden isteklerinden arınmak için Allah'tan yardım dilemeliyiz.

2- Allah'ım sen benim her zaman doğruluk yolunda olmamı sağla: Peygamberimizin ettiği bu dua da hikmet ve fazilet doludur.

3- Allah'ım zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım: Dinimiz, sadece fakirliği değil zenginliği de tasvip etmez. Çok zengin olanlar dünya mallarının büyüsüne kapılıp dinden uzaklaşabilir. Bunun için Hz. Muhammed'in bu duası da sık sık hatırlanmalıdır.