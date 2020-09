5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kültürümüzden Dua Örnekleri konu anlatımı

''Sem'' ve ''Basar'' Allah'ın isimleri arasında yer alır. Sem, her şeyi duyan, işiten, Basar ise her şeyi gören demektir. Biz bazı duaları sadece içimizden geçirsek bile O, her şeyi duyar. Kaf Suresinde Rabbimiz ''Ben size şah damarınızdan daha yakınım'' demektedir. Bu nedenle her zaman dua etmeli ve bizi yaratan Allah'ın adını zikretmeliyiz.

Kültürümüzden Dua Örnekleri

Dua etmek insanı Allah'a yaklaştırır ve kötülüklerden uzak tutar. Kuran'ın birçok ayetinde de Allah'ın isimleriyle birlikte zikredilmesi emredilmiştir. Her dua, Allah'ın varlığını hatırlamak için bir vesile, ondan yardım dilemek için bir vasıtadır. Bunun bilincinde olan müminler, kendileri, sevdikleri ve tüm Müslümanlar için sık sık dua ederler.

1- Elhamdülillah:

Elhamdülillah, gün içinde sıklıkla ettiğimiz, tek kelimelik bir duadır. ''Allah'ım sana şükürler olsun'' anlamına gelen bu dua, birçok farklı amaç için okunabilir.

- Yemek yedikten sonra verdiği nimetler için Allah'a şükretmek adına.

- Sıkıntılardan, kaygılardan ve umutsuzluktan kurtulduğumuz zaman

- Sınavımız güzel geçtiği vakit

- Borçtan kurtulduğumuz zaman

- Bir başarı elde ettikten sonra

- Hasta olup sağlığımıza geri kavuştuktan sonra.

2- Allah Zihin Açıklığı Versin:

Kültürümüzde gelenekler ile birlikte gelmiş olan bu dua, genellikle anne- babalar tarafından çocukları için edilir. Sınava girecek olan ya da okula giden çocukların akasından ''Allah Zihin Açıklığı Versin'' denir. İslam'ın korunmasını zorunlu kıldığı 5 maslahattan biri ''akıldır.'' Akıl ve düşünme yeteneği yeryüzünde sadece biz, insanlara verilmiştir. Konuşabilen ve düşünebilen insanlar ''natık'' diye tanımlanır. Natık varlıklar olarak zihnimize açıklık getiren de kalp gözümüzü de açan da sadece Allah'tır.

3- Allah Rahmet Eylesin:

Vefat etmiş kişilerin arkasından Allah Rahmet Eylesin denir. Din günü geldiğinde her insan dünyada yaptıklarından dolayı sorguya çekilecektir. O gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık yapılmayacak, işlediği en ufak bir günah da sevap da karşısına çıkacaktır. Bir ayette ''O gün rahmetim gazabımı aşacaktır'' yazılıdır. Bu nedenle Allah'ın gazabından sakınmaları için ölmüşlerimize bol bol rahmet dilemeliyiz.

4- Allah Yolunu Açık Etsin:

Genelde uzun yola çıkanlar için edilen bir duadır. Bununla birlikte iş değiştiren ya da hayatında yeni bir yola girmiş olan kişiler için de Allah Yolunu Açık Etsin denir.

5- Allah Taksiratlarını Affetsin:

Taksirat suçlar ve günahlar anlamına gelir. Allah'ın merhameti sonsuzdur. Onun merhametine sığınan müminler, vefat etmiş yakınları için Allah'tan bağışlanma diler.

6- Allah Kazalardan Belalardan Korusun:

Yeni araba almış kişilere edilen duadır.

7- Allah Analı Babalı Büyütsün:

En hayırlı dualardan biridir. Yeni doğmuş bebeğin yetim ve öksüz kalmaması için edilir. Bebeğe alınan hediyelerin üzerinde de Maşallah yazar. Maşallah, hem anne babayı hem de bebeği kem gözlerden korur. ''Allah uzun ömürler versin''

8- Allah Sağlık Sıhhat Versin:

Sağlığımızın kıymetini genelde sadece hastayken biliriz. Oysa sağlık Allah'u Teala'nın bize bahşettiği en büyük lütuflardan biridir. Zaman içerisinde kültürümüzde yer etmiş olan ''Allah Sağlık Sıhhat Versin'' hem yeni doğan bebeklere hem de hastalar için edilir.

Kültürümüzde yer alan diğer dualar:

Allah, olmayanlara da versin.

Allah, bir yastıkta kocatsın.

Allah size de nasip etsin.

Allah, bereketini arttırsın.